"Sie lügen sogar ihre eigenen Fans an": Heftige Kritik am FC Barcelona! Transferdrama um Julian Alvarez immer giftiger

"Barca ist uns gegenüber respektlos. Sie denken, sie können mit uns machen, was sie wollen. Sie denken, dass wir schwach und dumm sind. Aber in Wahrheit zeigen sie der Welt einfach nur eine Vorgehensweise, die sie ganz gut definiert", schimpfte Gil Marin bei EFE in Richtung Barcelona.

Alvarez selbst hatte das Transferdrama um seine Person mit Aussagen nach Argentiniens 2:0-Sieg im WM-Gruppenspiel gegen Österreich am Montag losgetreten. "Das Beste für alle ist ein Transfer", sagte Atleticos Stürmer bei ESPN. "Ich möchte mir meine Träume erfüllen." Zwar nannte er sein Wunschziel für einen Wechsel nicht explizit, dem Vernehmen nach träumt er aber von Barca.

Eine anonyme Quelle aus Atleticos Umfeld hatte daraufhin in der spanischen Zeitung As betont, dass der argentinische Angreifer diesen Sommer nicht zum Verkauf stehe. Gil Marin legte nun nach: "Julian hat einen Traum, aber wir bei Atletico haben auch Träume."

Es stimme zwar, dass Alvarez mit seinem Wechselwunsch auf Atleticos Verantwortliche zugekommen sei, "aber es ist auch klar, dass er unsere Position genau kennt, denn da waren wir sehr klar: Atleti will ihn nicht verkaufen. Er ist ein toller Spieler und wir sind sehr stolz, dass er für uns spielt", so Gil Marin.