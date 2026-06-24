Atletico Madrids Geschäftsführer Miguel Angel Gil Marin hat sich im Transferdrama um Julian Alvarez den FC Barcelona vorgeknöpft.
"Sie lügen sogar ihre eigenen Fans an": Heftige Kritik am FC Barcelona! Transferdrama um Julian Alvarez immer giftiger
Julian Alvarez verkündete nach WM-Spiel öffentlich seinen Wechselwunsch
"Barca ist uns gegenüber respektlos. Sie denken, sie können mit uns machen, was sie wollen. Sie denken, dass wir schwach und dumm sind. Aber in Wahrheit zeigen sie der Welt einfach nur eine Vorgehensweise, die sie ganz gut definiert", schimpfte Gil Marin bei EFE in Richtung Barcelona.
Alvarez selbst hatte das Transferdrama um seine Person mit Aussagen nach Argentiniens 2:0-Sieg im WM-Gruppenspiel gegen Österreich am Montag losgetreten. "Das Beste für alle ist ein Transfer", sagte Atleticos Stürmer bei ESPN. "Ich möchte mir meine Träume erfüllen." Zwar nannte er sein Wunschziel für einen Wechsel nicht explizit, dem Vernehmen nach träumt er aber von Barca.
Eine anonyme Quelle aus Atleticos Umfeld hatte daraufhin in der spanischen Zeitung As betont, dass der argentinische Angreifer diesen Sommer nicht zum Verkauf stehe. Gil Marin legte nun nach: "Julian hat einen Traum, aber wir bei Atletico haben auch Träume."
Es stimme zwar, dass Alvarez mit seinem Wechselwunsch auf Atleticos Verantwortliche zugekommen sei, "aber es ist auch klar, dass er unsere Position genau kennt, denn da waren wir sehr klar: Atleti will ihn nicht verkaufen. Er ist ein toller Spieler und wir sind sehr stolz, dass er für uns spielt", so Gil Marin.
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Verhandlungen mit Alvarez: Atletico Madrid stinksauer auf Barcelona
Alvarez wird schon seit Monaten mit einem möglichen Abschied aus Madrid in Verbindung gebracht, sein Vertrag bei Atletico läuft allerdings noch bis 2030. Neben Paris Saint-Germain gilt allen voran eben Barcelona als höchst interessiert, wenngleich die finanzielle Schieflage der Katalanen Fragen aufwirft, ob sie sich eine Verpflichtung von Alvarez überhaupt leisten könnten.
In die gleiche Kerbe schlug auch Gil Marin, der Barca hinter den forschen Aussagen seines Stars vermutet und den Blaugrana vorwarf: "Sie lügen uns an, den Spieler, die Medien ... Sie lügen sogar ihre eigenen Fans an. Sie versuchen, alle Welt glauben zu lassen, dass sie einen Deal machen könnten, zu dem sie in der Realität nicht in der Lage sind."
Da Barcas Avancen in Richtung Alvarez aufgrund von dessen noch vier Jahre andauernder Vertragslaufzeit bei Atleti nicht rechtens sind, bestätigte Gil Marin zudem: "Es liegt in unserer Verantwortung, die Interessen von Atletico Madrid zu schützen. Daher werden wir bei der FIFA Beschwerde gegen Barca einreichen, weil während der geschützten Periode mit einem anderswo unter Vertrag stehenden Spieler verhandelt wurde."
Julian Alvarez kam 2024 von Manchester City zu Atletico
Alvarez ist offenbar Barcas Wunschspieler für die Nachfolge von Mittelstürmer Robert Lewandowski, der den Verein mit Vertragsablauf diesen Sommer verlässt. Atletico hatte den argentinischen Nationalspieler 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City verpflichtet. Im Team von Trainer Diego Simeone war Alvarez seither einer der absoluten Schlüsselspieler.
In der abgelaufenen Saison gelangen dem 26-Jährigen in wettbewerbsübergreifend 49 Einsätzen 20 Tore und neun Assists. Mit Argentinien will Alvarez nun bei der WM den Titel aus Katar 2022 verteidigen, als er ebenfalls schon dabei war.
In den ersten beiden Gruppenspielen des Weltmeisters war Alvarez allerdings nur Joker. Sowohl beim 3:0 gegen Algerien als auch beim 2:0 gegen Österreich wurde er jeweils rund eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt.
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Julian Alvarez: Seine bisherigen Stationen als Profi
Zeitraum
Verein
Einsätze (Tore)
2019 bis 2022
River Plate
122 (54)
2022 bis 2024
Manchester City
103 (36)
seit 2024
Atletico Madrid
106 (49)