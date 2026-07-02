Sie ließen extra einen Physiotherapeuten einfliegen! DFB-Stars hatten offenbar wenig Vertrauen in Staff von Julian Nagelsmann

Vor allem der innerhalb der Mannschaft äußerst beliebte Sandro Wagner sei abgegangen. Dieser habe es geschafft Nahbarkeit und Respekt vor seiner Person zu einen und hätte es geschafft, vom Bundestrainer geforderte taktische Inhalte einfach gegenüber dem Team zu erklären.

Bekanntermaßen verließ Wagner das DFB-Team auf eigenen Wunsch im Sommer 2025, um sich als Cheftrainer dem FC Augsburg anzuschließen. Mit ihm ging nach Sky-Infos auch Physiotherapeut Michael Deiß, der als große Vertrauensperson in der Mannschaft galt und Wagner nahe gestanden haben soll. Vor allem zwischen Wagner und Nagelsmann sei das Verhältnis gegen Ende der Zusammenarbeit nicht mehr das beste gewesen.

Bereits zuvor hatte die Sport Bild in einem Bericht weitere Vorwürfe an den Bundestrainer enthüllt. Geprägt von einer Debatte über den Umgang mit Deniz Undav über schlechte Kommunikation zwischen Trainerteam und Spielern bis hin zu Langeweile der DFB-Stars im WM-Quartier sei die Stimmung alles andere als optimal gewesen.