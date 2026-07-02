Wie einem Sky-Bericht zu entnehmen ist, sollen mehrere Nationalspieler unzufrieden mit der physiotherapeutischen Betreuung im deutschen WM-Camp in Winston-Salem gewesen sein.
Sie ließen extra einen Physiotherapeuten einfliegen! DFB-Stars hatten offenbar wenig Vertrauen in Staff von Julian Nagelsmann
Die Frustration darüber war offenbar so groß, dass Kapitän Joshua Kimmich sowie einige andere namentlich nicht genannte Spieler einen renommierten externen Physiotherapeuten ins WM-Camp einfliegen ließen, um sich von diesem behandeln zu lassen.
Sky-Infos zufolge handelte es sich dabei um Dr. Jürgen Siegele, den Geschäftsführer und Gründer des Therapie- und Reha-Zentrums Bottwartal in Großbottwar bei Stuttgart. Dieser habe schließlich eine zweistellige Anzahl von DFB-Stars in einer separaten Räumlichkeit nahe des Teamhotels betreut.
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DFB-Team stellt Negativ-Rekord bei der WM auf
In den vier WM-Spielen fielen beim deutschen Team immer wieder eine schwache Zweikampfführung, fehlende Spritzigkeit sowie insgesamt körperliche Mängeln auf. In allen vier Partien gegen Curacao, die Elfenbeinküste, Ecuador und Paraguay blieb die DFB-Elf unter 50 Prozent gewonnener Zweikampfquote - noch nie gab es das für Deutschland zuvor bei einer WM-Endrunde.
Kritik am Trainerstab des Bundestrainers hätte es indes bereits vor dem Turnier gegeben. Nagelsmann hatte mehrere ehemalige Wegbegleiter zu seiner Zeit als Coach der TSG Hoffenheim in seinen Staff aufgenommen, wobei der Spiegel von einer "Wohlfühlblase" schreibt, die sich der 38-Jährige habe kreieren wollen.
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Ging Sandro Wagner dem DFB-Team ab?
Vor allem der innerhalb der Mannschaft äußerst beliebte Sandro Wagner sei abgegangen. Dieser habe es geschafft Nahbarkeit und Respekt vor seiner Person zu einen und hätte es geschafft, vom Bundestrainer geforderte taktische Inhalte einfach gegenüber dem Team zu erklären.
Bekanntermaßen verließ Wagner das DFB-Team auf eigenen Wunsch im Sommer 2025, um sich als Cheftrainer dem FC Augsburg anzuschließen. Mit ihm ging nach Sky-Infos auch Physiotherapeut Michael Deiß, der als große Vertrauensperson in der Mannschaft galt und Wagner nahe gestanden haben soll. Vor allem zwischen Wagner und Nagelsmann sei das Verhältnis gegen Ende der Zusammenarbeit nicht mehr das beste gewesen.
Bereits zuvor hatte die Sport Bild in einem Bericht weitere Vorwürfe an den Bundestrainer enthüllt. Geprägt von einer Debatte über den Umgang mit Deniz Undav über schlechte Kommunikation zwischen Trainerteam und Spielern bis hin zu Langeweile der DFB-Stars im WM-Quartier sei die Stimmung alles andere als optimal gewesen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".