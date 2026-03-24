"Sie ist schwach geworden": Hat es der FC Bayern München in der Bundesliga zu einfach?

"Wir waren früher viel mehr gefordert. Wenn man sich die ganze Liga anschaut, muss ich sagen: Sie ist schwach geworden", sagte der frühere Welt- und Europameister in einem Interview mit dem Münchner Merkur/tz (Dienstag-Ausgabe).

Maier erlebte den nach 54 Jahren immer noch gültigen Torrekord der Bayern von 101 Treffern beim Titelgewinn 1972 als Münchner Schlussmann. Die angesichts der momentanen Bayern-Torquote möglich erscheinende Verbesserung der über ein halbes Jahrhundert alten Höchstmarke auf rechnerisch 122 Tore stellt Maier als Alarmsignal für das ganze Oberhaus dar: "Darüber sollten sich die anderen doch mal Gedanken machen. Bei uns hat es das nicht gegeben, dass man so oft so hoch gewonnen hat. Das lag aber nicht an uns, sondern an den besseren Gegnern."