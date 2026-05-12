Präsident Florentino Perez von Real Madrid hat in seiner Wutrede am Dienstagabend nicht nur gegen die Medien ausgeteilt, sondern auch gegen LaLiga, die er als "unsere Feinde" bezeichnete. Zudem erhob er schwere Vorwürfe gegen die Schiedsrichter.
"Sie haben mir sieben Titel gestohlen" Präsident Florentino Perez von Real Madrid erhebt heftige Vorwürfe
"Schiedsrichter haben uns in LaLiga 18 Punkte gestohlen!" Perez stinksauer
"Ich habe bei Real Madrid nur sieben LaLiga-Titel gewonnen!? Ich hätte 14 gewinnen müssen. Die anderen sieben Titel haben sie mir gestohlen", polterte ein wütender Perez, nachdem die Königlichen erst am Sonntag die letzte Meisterschaft nach einem 0:2 im Clasico gegen den FC Barcelona verspielt hatten.
Dass Real Madrid bei noch drei ausstehenden Spielen 14 Zähler Rückstand auf den Erzrivalen aus Katalonien hat, liegt laut Perez aber nicht an der Leistung der eigenen Mannschaft, sondern an den Unparteiischen. "Die Schiedsrichter haben uns in LaLiga 18 Punkte gestohlen", schimpfte er.
"Schlimmster Skandal der Fußballgeschichte!" Perez spricht erneut über Negreira-Affäre
Im Zuge der Kritik an den Schiedsrichtern war Perez auch nicht müde, sich erneut über die Negreira-Affäre zu echauffieren, bezeichnete sie gar als "schlimmsten Skandal der Fußballgeschichte. Ich kann nicht glauben, dass er immer noch nicht aufgeklärt ist."
In der Affäre wird dem einstigen Vizepräsident des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, Jose Maria Enriquez Negreira, vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 über sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FC Barcelona erhalten zu haben. Laut der spanischen Staatsanwaltschaft sollen die Katalanen für Schiedsrichterentscheidungen zu ihren Gunsten bezahlt haben. Der Klub behauptet dagegen, er habe die Summe lediglich für Berichte und Ratschläge überwiesen.
"Die gleichen Schiedsrichter aus der Negreira-Ära sind noch immer im Einsatz. Sie pfeifen noch immer. Das ergibt keinen Sinn", schimpfte Perez weiter. "Barca hat zwei Jahrzehnte lang für Negreiras Dienste bezahlt, und diese Schiedsrichter sind auch im dritten Jahrzehnt noch aktiv."
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".