"Sie haben mir sieben Titel gestohlen" Präsident Florentino Perez von Real Madrid erhebt heftige Vorwürfe

Im Zuge der Kritik an den Schiedsrichtern war Perez auch nicht müde, sich erneut über die Negreira-Affäre zu echauffieren, bezeichnete sie gar als "schlimmsten Skandal der Fußballgeschichte. Ich kann nicht glauben, dass er immer noch nicht aufgeklärt ist."

In der Affäre wird dem einstigen Vizepräsident des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, Jose Maria Enriquez Negreira, vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 über sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FC Barcelona erhalten zu haben. Laut der spanischen Staatsanwaltschaft sollen die Katalanen für Schiedsrichterentscheidungen zu ihren Gunsten bezahlt haben. Der Klub behauptet dagegen, er habe die Summe lediglich für Berichte und Ratschläge überwiesen.

"Die gleichen Schiedsrichter aus der Negreira-Ära sind noch immer im Einsatz. Sie pfeifen noch immer. Das ergibt keinen Sinn", schimpfte Perez weiter. "Barca hat zwei Jahrzehnte lang für Negreiras Dienste bezahlt, und diese Schiedsrichter sind auch im dritten Jahrzehnt noch aktiv."