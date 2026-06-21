"Sie haben jetzt ein Momentum": Zlatan Ibrahimovic glaubt an einen Überraschungsweltmeister

Das bekamen auch die harmlosen Australier, die im ersten Spiel noch die Türkei geschockt hatten, zu spüren. Die USA mussten zwar auf ihren Topstar Christian Pulisic (27, Wadenprobleme) verzichten, waren aber dennoch klar tonangebend. Pochettino sprach anschließend von einem "tollen Spiel" seiner Mannschaft.

Vor einigen Wochen war ein makelloser WM-Start samt Euphorie der Fans noch unwahrscheinlich. Denn in der Vorbereitung lief wenig zusammen und Pochettinos Kaderzusammenstellung wurde von vielen Fans und Experten kritisch gesehen. "Ich habe es schonmal gesagt: Was vor einer Weltmeisterschaft passiert, ist egal", führte Ibrahimovic aus: "Wichtig ist, was jetzt passiert. Sie haben jetzt ein Momentum und genau das brauchen sie. So muss es weitergehen und dann wächst das Selbstvertrauen von Spiel zu Spiel."

Der ehemalige Torjäger von Los Angeles Galaxy rechnet damit, dass Pochettino im finalen Gruppenspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Türken in der Nacht auf Freitag (4 Uhr MESZ) einigen Stammspielern eine Pause gönnen wird. "Das sieht gut aus", meinte Ibrahimovic.

Von Moderatorin Rebecca Lowe (45) gefragt, ob die USA, die Welt in diesem Sommer schocken und die WM gewinnen können, antwortete Ibrahimovic ohne zu zögern: Ja."

Das beste WM-Resultat des USMNT ist der dritte Rang beim Turnier im Jahr 1930. In der jüngeren Vergangenheit war der größte Erfolg das Erreichen des Viertelfinales bei der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea 2002. Dort war gegen Deutschland Endstation. Bei der letzten Ausgabe in Katar schafften es die USA in das Achtelfinale.



