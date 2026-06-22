"Sie begreifen den Fußball nicht": Mittelfeldstratege der Niederlande stellt Kritiker mit deutlichen Aussagen in den Senkel

"Ich höre immer wieder, dass ich keine Steilpässe spiele, aber das stimmt nicht. Die Leute schauen einfach nicht richtig auf das Spiel", reagierte de Jong darauf. "Es hängt vom Spiel ab, aber auch vom jeweiligen Moment. Macht jemand einen Laufweg oder nicht? Wie macht jemand einen Laufweg? Man kann diesen Steilpass zwar spielen, aber dann landet der Ball immer beim Torwart." Manche Leute hätten "Schwierigkeiten, das zu verstehen. Vielleicht sollte ich mich mal mit ihnen zusammensetzen".

De Jong kritisierte zudem die Debattenkultur rund um die Nationalmannschaft. "Ich glaube, dass wir in den Niederlanden die Spieler im Allgemeinen etwas mehr wertschätzen könnten. Natürlich kann man Kritik üben. Aber oft wird so sehr übertrieben, dass man sofort einen Spieler als schlecht abstempelt." Einige Leute kritisieren nur deshalb, "um auf sich aufmerksam zu machen".