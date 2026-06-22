In einem Interview mit dem TV-Sender SBS6 hat der niederländische Mittelfeldspieler Frenkie de Jong nach heftiger Kritik bei der Weltmeisterschaft zum verbalen Gegenschlag gegen die Experten in seiner Heimat ausgeholt. "Ich habe das Gefühl, dass viele Leute nichts vom Fußball verstehen. Sie sehen ihn zwar, aber sie begreifen ihn sozusagen nicht", sagte der 29-Jährige. "Das ist nicht schlimm, denn so können alle darüber reden, aber es ist die Wahrheit."
"Sie begreifen den Fußball nicht": Mittelfeldstratege der Niederlande stellt Kritiker mit deutlichen Aussagen in den Senkel
Im Zentrum der hitzigen Diskussionen steht der Vorwurf, der Mittelfeldmann des FC Barcelona agiere in der Schaltzentrale der Oranje-Auswahl zu risikoarm. Zu viele Sicherheitspässe, zu wenig Esprit im Vorwärtsgang, so lautet das Urteil der heimischen Beobachter.
De Jongs Replik galt unter anderem Wim Kieft. Der Europameister von 1988 und 43-malige Nationalspieler hatte de Jong öffentlich vorgeworfen, dass es diesem primär nur darum gehe, selbst permanent das Spielgerät zu fordern. Noch drastischer formulierten es die Analysten des Fernsehsenders NOS, die das Spiel des Ex-Amsterdamers gar als "unerträglich" titulierten.
- AFP
De Jong vs. Kritiker: "Schauen einfach nicht richtig"
"Ich höre immer wieder, dass ich keine Steilpässe spiele, aber das stimmt nicht. Die Leute schauen einfach nicht richtig auf das Spiel", reagierte de Jong darauf. "Es hängt vom Spiel ab, aber auch vom jeweiligen Moment. Macht jemand einen Laufweg oder nicht? Wie macht jemand einen Laufweg? Man kann diesen Steilpass zwar spielen, aber dann landet der Ball immer beim Torwart." Manche Leute hätten "Schwierigkeiten, das zu verstehen. Vielleicht sollte ich mich mal mit ihnen zusammensetzen".
De Jong kritisierte zudem die Debattenkultur rund um die Nationalmannschaft. "Ich glaube, dass wir in den Niederlanden die Spieler im Allgemeinen etwas mehr wertschätzen könnten. Natürlich kann man Kritik üben. Aber oft wird so sehr übertrieben, dass man sofort einen Spieler als schlecht abstempelt." Einige Leute kritisieren nur deshalb, "um auf sich aufmerksam zu machen".
Klopp kritisiert van der Vaart deutlich
Dass es den Experten der Heimat vor allem um die lauteste Schlagzeile geht, untermauerte auch der jüngste Auftritt von Rafael van der Vaart. Der einstige Mittelfeldstar des Hamburger SV hatte sich nach der Partie gegen Japan den niederländischen Kapitän Virgil van Dijk vorgenommen und ihn mit einem fragwürdigen Vergleich kritisiert: "Ein bisschen wie eine Boeing 747, die wendet", sagte van der Vaart.
Dazu schaltete sich sogar Jürgen Klopp bei MagentaTV ein. Er kanzelte van der Vaart ab. "Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wert ist, Rafael van der Vaart zu erwähnen. Aber wenn er irgendwann mal etwas Positives über irgendeinen Spieler sagt, dann bin ich gern bereit, ihn wieder ernst zu nehmen", sagte Klopp. "Man hat das Gefühl, er sieht irgendwas, dann muss das blumig formuliert werden, und dann geht es richtig dagegen. Aber so ist es wirklich nicht wichtig."