Shitstorm nach Social-Media-Posting über Marie-Louise Eta: RB Leipzig weist Sexismus-Vorwürfe zurück

Leipzigs Antwort ließ daraufhin nicht lange auf sich warten. Die Sachsen teilten auf ihren Social-Media-Plattformen wiederum Bilder von Eta - einmal an der Seite von Ex-RBL Trainer Marco Rose, einmal neben Ex-Spieler Emil Forsberg und einmal zusammen mit dem heutigen Liverpool-Star Dominik Szoboszlai. Dazu schrieb der Klub: "Eure Cheftrainerin fand nicht nur die Stadt ganz schön …".

Bei einem Großteil des Anhangs kam die vermutlich scherzhaft gemeinte Reaktion allerdings überhaupt nicht gut an. In der Kommentarspalte wurde Leipzig in vielen Fällen ein abwertendes und sexistisches Verhalten vorgeworfen - der Klub musste letztlich mit einem erneuten Statement reagieren.

"Sexismus hat bei RB Leipzig keinen Millimeter Platz. Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Marie-Louise Eta, die 2022 bei RB Leipzig hospitiert und ihre Zeit im Klub anschließend in einer Foto-Collage auf Social Media dokumentiert hat", schrieben die Bullen.



