Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Beitrag von Union Berlin, in welchem die Eisernen hinsichtlich ihres Auswärtsspiels gegen Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr) ein wenig in Richtung RB stichelten: "Also an Leipzig selbst liegt's ja nicht - schon ne schöne Stadt ...", schrieben die Berliner.
Shitstorm nach Social-Media-Posting über Marie-Louise Eta: RB Leipzig weist Sexismus-Vorwürfe zurück
Leipzigs Antwort ließ daraufhin nicht lange auf sich warten. Die Sachsen teilten auf ihren Social-Media-Plattformen wiederum Bilder von Eta - einmal an der Seite von Ex-RBL Trainer Marco Rose, einmal neben Ex-Spieler Emil Forsberg und einmal zusammen mit dem heutigen Liverpool-Star Dominik Szoboszlai. Dazu schrieb der Klub: "Eure Cheftrainerin fand nicht nur die Stadt ganz schön …".
Bei einem Großteil des Anhangs kam die vermutlich scherzhaft gemeinte Reaktion allerdings überhaupt nicht gut an. In der Kommentarspalte wurde Leipzig in vielen Fällen ein abwertendes und sexistisches Verhalten vorgeworfen - der Klub musste letztlich mit einem erneuten Statement reagieren.
"Sexismus hat bei RB Leipzig keinen Millimeter Platz. Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Marie-Louise Eta, die 2022 bei RB Leipzig hospitiert und ihre Zeit im Klub anschließend in einer Foto-Collage auf Social Media dokumentiert hat", schrieben die Bullen.
Eta wird zur ersten Cheftrainerin in der Bundesliga
Eta hatte eben jene Bilderreihe 2023 selbst geteilt, Leipzig hätte daher lediglich an die "schöne gemeinsame Zeit in Leipzig" erinnern wollen. Darüber hinaus verwies RB darauf, dass diverse Führungspositionen im eigenen Klub bereits mit Frauen besetzt seien.
Eta hatte ihr Amt bei Union erst vor rund anderthalb Wochen in Folge der Entlassung von Steffen Baumgart angetreten. Sie ist die erste Cheftrainerin der Bundesligageschichte sowie nach Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt) die zweite Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball.
Der Vertrag der 34-Jährigen gilt zunächst nur bis zum Saisonende, im Anschluss wollen die Verantwortlichen der Berliner über das weitere Vorgehen beraten. Ein Verbleib Etas als etatmäßige Cheftrainerin ist dabei nicht ausgeschlossen.