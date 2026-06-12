"Setze ihn unter Druck!" Kylian Mbappe hat klaren Zukunftswunsch für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps

Dass Deschamps nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nicht weiter macht, ist schon seit längerer Zeit bekannt. Im Januar 2025 hatte der 57-Jährige bekanntgegeben, seinen bis unmittelbar nach dem Turnier laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Geht es nach Mbappe, solle sich der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000 im Anschluss zur Ruhe setzen und kein weiteres Engagement bei einem anderen Nationalteam anstreben.

"Ich setze ihn bereits unter Druck", warnte Mbappe seinen Coach spaßeshalber. "Die beste Art, ihm Tribut zu zollen, ist (die WM) zu gewinnen, denn er liebt es zu gewinnen. Wir werden dafür sorgen, dass er die beste der letzten Weltmeisterschaften erlebt. Hoffentlich wird es seine letzte sein, denn ich hoffe, dass er nicht bei einer anderen Mannschaft anheuert."