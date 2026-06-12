Im Gespräch mit dem TV-Sender M6 erklärte der Offensivstar der Equipe Tricolore, dass er seinem Coach nichts sehnlicher wünsche, als mit einem WM-Titel seine Karriere beenden zu können.
"Setze ihn unter Druck!" Kylian Mbappe hat klaren Zukunftswunsch für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps
Dass Deschamps nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nicht weiter macht, ist schon seit längerer Zeit bekannt. Im Januar 2025 hatte der 57-Jährige bekanntgegeben, seinen bis unmittelbar nach dem Turnier laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen.
Geht es nach Mbappe, solle sich der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000 im Anschluss zur Ruhe setzen und kein weiteres Engagement bei einem anderen Nationalteam anstreben.
"Ich setze ihn bereits unter Druck", warnte Mbappe seinen Coach spaßeshalber. "Die beste Art, ihm Tribut zu zollen, ist (die WM) zu gewinnen, denn er liebt es zu gewinnen. Wir werden dafür sorgen, dass er die beste der letzten Weltmeisterschaften erlebt. Hoffentlich wird es seine letzte sein, denn ich hoffe, dass er nicht bei einer anderen Mannschaft anheuert."
- AFP
Deschamps als kommender Nationaltrainer Italiens gehandelt
Zuletzt machten Gerüchte die Runde, Deschamps könnte nach seinem Ausscheiden als französischer Nationaltrainer die Auswahl Italiens übernehmen, der es zum dritten Mal in Folge nicht gelungen war, sich für eine WM-Endrunde zu qualifizieren.
Darüber hinaus stand der 57-Jährige angeblich bei Real Madrid als Nachfolger für Alvaro Arbeloa auf der Liste. Bei den Königlichen übernimmt in der kommenden Saison allerdings bereits Jose Mourinho.
Vor allem ein Engagement bei der italienischen Nationalmannschaft sähe Mbappe ungern. "Das wäre schrecklich", meinte der Kapitän von Les Bleus.
Deschamps selbst hatte sich hinsichtlich seiner langfristigen Pläne bisher bedeckt gehalten. Wiederholt erklärte er, dass er nichts ausschließen wolle. Eine Rückkehr in den Vereinsfußball sei ebenso möglich wie die Übernahme eines weiteren Nationalteams.
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.