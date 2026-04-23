Sensationelles Aus im Pokal! Leroy Sane und Ilkay Gündogan scheitern mit Galatasaray an krassem Außenseiter

Auch Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan kam zum Einsatz. Zwar durfte der 35-Jährige nicht von Beginn an spielen, wurde nach einer durchwachsenen ersten Hälfte aber bereits zur Pause für Mario Lemina eingewechselt.

Für die Tore beim etwas glücklichen Sieg Genclerbirligis sorgten Firatcan Üzüm (51.) und Adama Traore (83.). Über die gesamten 90 Minuten gesehen hatte Galatasaray mehr vom Spiel, konnte seine Überlegenheit und teilweise guten Chancen jedoch nicht in Zählbares umsetzen.