Bei der 0:2 (0:0)-Niederlage des Rekordmeisters der Süper Lig stand Leroy Sane in der Startelf, trug allerdings nur wenig zum Spiel bei. Nach 69 Minuten wurde er von Gala-Trainer Okan Buruk vom Feld genommen und durch Yunus Akgün ersetzt.
Sensationelles Aus im Pokal! Leroy Sane und Ilkay Gündogan scheitern mit Galatasaray an krassem Außenseiter
Auch Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan kam zum Einsatz. Zwar durfte der 35-Jährige nicht von Beginn an spielen, wurde nach einer durchwachsenen ersten Hälfte aber bereits zur Pause für Mario Lemina eingewechselt.
Für die Tore beim etwas glücklichen Sieg Genclerbirligis sorgten Firatcan Üzüm (51.) und Adama Traore (83.). Über die gesamten 90 Minuten gesehen hatte Galatasaray mehr vom Spiel, konnte seine Überlegenheit und teilweise guten Chancen jedoch nicht in Zählbares umsetzen.
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Galatasaray in der Süper Lig souverän auf Platz eins
So wiesen die Istanbuler im Vergleich zum Tabellen-15. der Süper Lig den deutlich höheren xG-Wert auf (1,74 zu 1,00). Auch in Sachen Ballbesitz (77 Prozent zu 23 Prozent), Schüssen (17 zu 8) und Großchancen (3 zu 2) hatte Gala statistisch die Nase vorne.
Galatasaray hatte den Pokal in der vergangenen Saison gewonnen. In der heimischen Liga führt man derzeit mit einem Polster von vier Zählern vor Stadtrivale Fenerbahce. In der Champions League war für die Löwen im Achtelfinale gegen den FC Liverpool Schluss.
Häufig gestellte Fragen
Galatasaray Istanbul wurde am 1. Oktober 1905 gegründet.
Galatasaray Istanbul ist ein mitgliedergeführter Verein.
Das Stadion heißt offiziell Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park.
Der RAMS Park hat eine Kapazität von 53.978 Zuschauern.
Neben unzähligen Meisterschaften kann der Verein 19 Siege im türkischen Pokal und 17 Erfolge im türkischen Supercup verbuchen. Dazu kommt der Gewinn des UEFA-Cups und des UEFA Super Cups.
Der Verein ist mit 25 Meisterschaften der alleinige Rekordmeister der Süper Lig (zuletzt 2025).
Rekordspieler von Galatasaray Istanbul ist Bülent Korkmaz. Er bestritt insgesamt 590 Pflichtspiele für den Verein.
Hakan Şükür erzielte beim Klub insgesamt 288 Tore in 539 Pflichtspielen.
Besonders prägend waren die Jahre um den UEFA-Cup-Sieg 2000 mit Legenden wie Gheorghe Hagi, Claudio Taffarel und Gheorghe Popescu. Selbst Franck Ribery trug einst das Trikot der "Löwen“, wenngleich er nur für ein halbes Jahr blieb.
Aktuell stehen zudem Stars wie Ilkay Gündogan und Leroy Sane im Kader.
Fatih Terim führte den Klub in vier Amtszeiten zu acht Meisterschaften und dem UEFA-Cup-Sieg 2000. Eine Schlüsselrolle spielte zudem der ehemalige deutsche Bundestrainer Jupp Derwall. Auch Roberto Mancini oder Karl-Heinz Feldkamp waren einst Trainer.
Der bekannteste Spitzname lautet "Aslanlar“ (die Löwen). Der türkische Spitzenklub Galatasaray ist aber auch unter dem Namen "Cimbom" bekannt.