Sensationswechsel von Robert Lewandowski? Hansi Flick schiebt Zukunftsfrage beim FC Barcelona zur Seite

Lewandowski hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bedeckt gehalten, wie es für ihn weitergeht. Er erklärte Anfang März lediglich, dass für ihn sowohl ein Verbleib bei Barca als auch ein Wechsel zu einem anderen Klub möglich sei: "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment."

In Barcelona scheint derweil ein Umdenken stattgefunden zu haben. Nachdem eine Trennung lange als wahrscheinlich galt, haben die Katalanen Lewandowski nach Informationen von Mundo Deportivo inzwischen einen neuen Vertrag vorgelegt. Der Haken: Der Routinier müsste erheblichen Gehaltseinbußen zustimmen und auch in Kauf nehmen, dass er hochkarätige Konkurrenz auf seiner Position bekommt. Dabei hat Lewandowski schon in dieser Saison seinen Status als Stammspieler verloren.

Dennoch kommt Lewandowski unter Flick weiterhin regelmäßig zum Einsatz und steht, wie auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid am Mittwoch, hin und wieder in der Startelf. Seine Ausbeute lässt sich mit 17 Treffern und drei Assists in 39 Partien in knapp über 2.000 Spielminuten durchaus sehen.