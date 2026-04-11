Hansi Flick hat sich zurückhaltend über die Gerüchte um Robert Lewandowskis Zukunft geäußert. Auf einer Pressekonferenz wich der Trainer des FC Barcelona den Fragen über einen Abschied des Stürmers aus, nachdem am Freitag eine spektakuläre Enthüllung die Runde gemacht hatte.
Sensationswechsel von Robert Lewandowski? Hansi Flick schiebt Zukunftsfrage beim FC Barcelona zur Seite
Flick: Lewandowski? "Das ist Decos Aufgabe"
"Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Vertragsverlängerung zu sprechen", sagte Flick über Lewandowskis im Sommer auslaufendes Arbeitspapier und betonte: "Wir haben große Ziele zu erreichen, und alle Spieler müssen sich darauf konzentrieren, ihr Bestes für diese Mannschaft, diesen Verein und seine Fans zu geben." Anschließend nahm er seinen Sportdirektor in die Pflicht: "Das ist Decos Aufgabe."
Die italienische Tageszeitung Gazetta dello Sport hatte zuvor berichtet, dass Lewandowski sich selbst bei der AC Milan angeboten habe. GOAL-Partnerportal calciomercato.com kann den Bericht indes bestätigen.
Demnach versucht Berater Pini Zahav derzeit, seinen langjährigen Klienten bei den Mailändern unterzubringen. Zudem soll Juventus Turin großes Interesse an einer Verpflichtung des Polen zeigen. Außerdem wird immer wieder über ein mögliches Engagement in Saudi-Arabien oder den USA spekuliert.
- Getty
Lewandowski müsste bei Barca-Verbleib wohl auf viel Gehalt verzichten
Lewandowski hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bedeckt gehalten, wie es für ihn weitergeht. Er erklärte Anfang März lediglich, dass für ihn sowohl ein Verbleib bei Barca als auch ein Wechsel zu einem anderen Klub möglich sei: "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment."
In Barcelona scheint derweil ein Umdenken stattgefunden zu haben. Nachdem eine Trennung lange als wahrscheinlich galt, haben die Katalanen Lewandowski nach Informationen von Mundo Deportivo inzwischen einen neuen Vertrag vorgelegt. Der Haken: Der Routinier müsste erheblichen Gehaltseinbußen zustimmen und auch in Kauf nehmen, dass er hochkarätige Konkurrenz auf seiner Position bekommt. Dabei hat Lewandowski schon in dieser Saison seinen Status als Stammspieler verloren.
Dennoch kommt Lewandowski unter Flick weiterhin regelmäßig zum Einsatz und steht, wie auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid am Mittwoch, hin und wieder in der Startelf. Seine Ausbeute lässt sich mit 17 Treffern und drei Assists in 39 Partien in knapp über 2.000 Spielminuten durchaus sehen.
Leistungsdaten und Statistiken von Robert Lewandowski beim FC Barcelona
Spiele 186 Tore 118 Assists 23