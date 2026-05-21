Beim FC Liverpool rückt der Abgang des langjährigen Stammtorwarts Alisson Becker Richtung Italien näher.
Selbst wenn er auf die Champions League verzichten muss: Topspieler will den FC Liverpool im Sommer wohl verlassen
Wie die Gazzetta dello Sportberichtet, habe der brasilianische Nationaltorhüter "grünes Licht" für einen Transfer zu Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin gegeben.
Damit erhalten die seit Wochen kursierenden Gerüchte um einen Wechsel des 33-Jährigen neue Nahrung. Bereits im April hieß es, dass es vielversprechende Gespräche zwischen Alissons Seite und Verantwortlichen der Bianconeri gebe.
Juventus will im Sommer einen Topkeeper verpflichten und Alisson soll dabei der Wunschkandidat sein. Ihm gefalle die Idee einer Rückkehr nach Italien, heißt es. Dort spielte er bereits von 2016 bis 2018 für die AS Rom.
Dass Juventus als Tabellensechster droht, die Champions League zu verpassen, stört Alisson gemäß Gazzetta nicht. Er habe über seine Berater in Turin ausrichten lassen, dass er unabhängig vom Platz in der Endabrechnung kommen wolle.
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Alisson steht beim FC Liverpool bis 2027 unter Vertrag
Der Vertrag des zweimaligen Premier-League-Meisters an der Anfield Road läuft noch bis 2027. Es sei aber aufgrund der großen Verdienste des Keepers zu erwarten, dass alle Parteien eine akzeptable Lösung für einen vorzeitigen Abschied finden.
Alissons potenziellen Nachfolger hat Liverpool bereits in den eigenen Reihen: Giorgi Mamardashvili. Den 25-jährigen Georgier hatten die Reds 2024 als langfristigen Nachfolger Alissons verpflichtet, nach einer einjährigen Leihe zurück zum FC Valencia stieß Mamardashvili schließlich vergangenen Sommer zum Team.
Alisson blieb die Nummer eins, musste allerdings im Verlauf dieser Saison schon häufiger verletzungsbedingt aussetzen. Auch aktuell fehlt er wegen einer Oberschenkelverletzung. Daher kam Mamardashvili schon in dieser Spielzeit zu einigen Einsätzen.
Alisson gewann mit Liverpool mehrere große Titel
Liverpool hatte 2018 eine Ablöse in Höhe von 72,5 Millionen Euro für Alisson an die Roma überwiesen. Der Keeper war ein wichtiger Baustein großer Erfolge der darauffolgenden Jahre, wie dem Champions-League-Triumph 2019 oder den beiden englischen Meistertiteln 2020 und 2025. Zudem etablierte er sich als einer der besten Torhüter der Welt, für Liverpool lief er bisher insgesamt 332-mal auf.
Bei Juventus war nach dem Ende der Ära des legendären Gianluigi Buffon zunächst Wojciech Szczesny über mehrere Jahre hinweg die Nummer eins. Der Pole hatte 2024 zunächst seine Karriere beendet, ehe er nur wenig später doch noch einmal weiter machte und beim FC Barcelona anheuerte.
In Szczesnys Fußstapfen bei Juve sollte Michele Di Gregorio treten, der bisher allerdings nicht restlos überzeugen konnte. Diese Saison erhielt vereinzelt auch die eigentliche Nummer zwei Mattia Perin den Vorzug vor Di Gregorio.
Die Rekordverkäufe des FC Liverpool:
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Philippe Coutinho Mittelfeld FC Barcelona 2018 135 Millionen Euro Luis Suarez Angriff FC Barcelona 2014 81,72 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Bayern 2025 70 Millionen Euro Raheem Sterling Angriff Manchester City 2015 63,7 Millionen Euro Fernando Torres Angriff FC Chelsea 2011 58,5 Millionen Euro