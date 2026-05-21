Selbst wenn er auf die Champions League verzichten muss: Topspieler will den FC Liverpool im Sommer wohl verlassen

Wie die Gazzetta dello Sportberichtet, habe der brasilianische Nationaltorhüter "grünes Licht" für einen Transfer zu Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin gegeben.

Damit erhalten die seit Wochen kursierenden Gerüchte um einen Wechsel des 33-Jährigen neue Nahrung. Bereits im April hieß es, dass es vielversprechende Gespräche zwischen Alissons Seite und Verantwortlichen der Bianconeri gebe.

Juventus will im Sommer einen Topkeeper verpflichten und Alisson soll dabei der Wunschkandidat sein. Ihm gefalle die Idee einer Rückkehr nach Italien, heißt es. Dort spielte er bereits von 2016 bis 2018 für die AS Rom.

Dass Juventus als Tabellensechster droht, die Champions League zu verpassen, stört Alisson gemäß Gazzetta nicht. Er habe über seine Berater in Turin ausrichten lassen, dass er unabhängig vom Platz in der Endabrechnung kommen wolle.