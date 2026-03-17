Selbst Toni Kroos adelte ihn als seinen Nachfolger: "Der unterschätzteste Spieler der Welt" ist Real Madrids größter Trumpf

Dass der Uruguayer aktuell so glänzen kann, hat allerdings auch mit Alexander-Arnold zu tun. Denn seit der Rechtsverteidiger – ebenso wie der etatmäßige Kapitän Dani Carvajal – nach langer Verletzungspause zurück ist, darf Valverde wieder vorwiegend im Mittelfeld ran. Egal ob er dort im Zentrum spielt oder mehr über außen kommt, im Verlauf eines Spiels ist der 27-Jährige überall auf dem Platz zu finden.

Angesichts der vielen Ausfälle bei Real, zu denen zuletzt auch Kylian Mbappe zählte (der im Rückspiel gegen ManCity aber sein Comeback feiern könnte), ist Valverde derzeit gefordert, noch mehr Verantwortung übernehmen – und das tut er auch. Schon vor dem Duell mit ManCity hatte der selten verletzte und meist über die komplette Spielzeit eingesetzte Mittelfeldspieler zum 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo getroffen. Am Wochenende legte er dann beim 4:1-Sieg gegen Elche mit einem traumhaften Schlenzer ins Kreuzeck nach.

Es wirkt fast ein wenig, als würde der mannschaftsdienliche Valverde seine Torgefahr dann am besten zur Geltung bringen, wenn viele andere Stars nicht dabei sind. Dass er über mehr offensives Potenzial verfügt, als er bisweilen zeigt, hatte bereits Ex-Coach Ancelotti festgestellt. "Ich habe mit ihm gewettet, dass er zehn Tore in einer Saison schießen muss. Ich habe ihm gesagt, dass ich sonst meine Trainerlizenz zurückgebe", hatte die Trainer-Legende während Valverdes bisher torreichster Saison 2022/23 mit insgesamt zwölf Treffern verraten. Dieser Rekord wackelt in der laufenden Spielzeit, aktuell steht der Uruguayer bei sieben Treffern (und zwölf Vorlagen) in allen Wettbewerben.

Macht Valverde so weiter und führt Real in dieser vermeintlich bereits verkorksten Saison doch noch zu einem oder gar mehreren Titeln, wäre es ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere. Und selbst über einen weiteren wird plötzlich spekuliert: Nach dem Hinspiel gegen ManCity überreichte ihm eine italienische TV-Reporterin bei Prime Video unter dem Gelächter des Studios kurzerhand ihr Handy mit einem Foto des Ballon d'Or. Der echte ist für Valverde zwar noch weit weg – wenn er so weitermacht, aber auch nicht unerreichbar. Zumal Real dank ihm beste Chancen hat, zumindest in der Champions League weit zu kommen. Und das ist bekanntermaßen ein großes Kriterium, wenn es dann im Winter um die größte individuelle Auszeichnung im Weltfußball geht.