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Kroos ValverdeIMAGO / SOPA Images
Tobias Empl

Selbst Toni Kroos adelte ihn als seinen Nachfolger: "Der unterschätzteste Spieler der Welt" ist Real Madrids größter Trumpf

Nach seiner Gala gegen Manchester City steht Federico Valverde plötzlich im Rampenlicht wie selten zuvor. Der Uruguayer ist ein würdiger Nachfolger von Toni Kroos - auch wenn er ganz anders Fußball spielt.

Selten war die Frage nach dem "Man of the Match" derart einfach zu beantworten wie nach dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City. Real-Kapitän Federico Valverde (27) hatte sein Team mit drei Treffern innerhalb einer Halbzeit zu einem 3:0-Sieg geführt und dem spanischen Rekordmeister damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel in Manchester am Dienstag (21 Uhr) beschert. 

Wie geschichtsträchtig der Abend im Estadio Santiago Bernabeu war, zeigte einer der ersten Gratulanten: Valverde posierte kurz nach Schlusspfiff mit Jose Martinez Sanchez (81), in Spanien besser bekannt als Pirri, einem ehemaligen Mittelfeldspieler von Real Madrid und heutigen Ehrenpräsidenten. Pirri, dem Valverde für das Erinnerungsfoto kurzerhand die Trophäe in die Hand drückte, war es 58 Jahre zuvor als letztem Real-Mittelfeldspieler geglückt, einen Hattrick in der Königsklasse zu erzielen.

  • Ancelotti meldet sich bei Valverde: "Schade, dass du keinen brasilianischen Pass hast"

    Prominente Glückwünsche gab es auch von einem ehemaligen Real-Trainer. Der inzwischen für die brasilianische Nationalmannschaft tätige Carlo Ancelotti verriet im Gespräch mit der Marca, er habe seinem ehemaligen Schützling, geboren in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, nach dem Spiel eine scherzhafte SMS mit den Worten geschickt: "Schade, dass du keinen brasilianischen Pass hast". 

    Einer der drei Treffer, das 3:0 in der 42. Minute, mutete tatsächlich brasilianisch an. Wie einst der große Pele im WM-Finale 1958 gegen Schweden hob Valverde den Ball lässig über seinen Gegenspieler Marc Guehi hinweg und traf dann per Volley trocken ins lange Eck. 

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  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Valverde bei Real Madrid "der am meisten unterschätzte Spieler der Welt"

    Valverde, der bei seinen 75 CL-Einsätzen zuvor lediglich drei Tore erzielt hatte, deswegen gleich mit einem der Größten aller Zeiten zu vergleichen, wäre mit Sicherheit etwas zu viel des Guten. Einen Superlativ hatte aber auch sein Mitspieler Trent Alexander-Arnold unmittelbar nach Schlusspfiff parat: "Mir fehlen die Worte. Er ist ohne Zweifel der am meisten unterschätzte Spieler der Welt", sagte der Engländer bei TNT Sports.

    Tatsächlich stand der Uruguayer in den vergangenen Jahren nur selten so im Rampenlicht wie in der vergangenen Woche. Das hat auch mit seiner Vielseitigkeit und Mannschaftsdienlichkeit zu tun. Valverde ist ein Allrounder wie er im Buche steht, verfügt sowohl über große Offensiv- als auch Defensivqualitäten und opfert sich im Madrider Star-Ensemble stets für das Team auf. Er produziert nicht am Fließband solche Highlights wie gegen ManCity, doch tatsächlich hat er kaum offensichtliche Schwächen. Der 27-Jährige ist dynamisch, technisch gut, aggressiv im Zweikampf und macht auf dem Platz einfach viele Dinge richtig. Zudem zeigt er als Vizekapitän hinter Dani Carvajal inzwischen auch Führungsqualitäten. "Wenn es einen Spieler gibt, der den Geist von Real Madrid verkörpert, ist es Fede, er kann einfach alles", schwärmte Trainer Alvaro Arbeloa nach der Gala gegen ManCity. 

    Sinnbildlich für seinen Mannschaftsgeist und unbändigen Siegeswillen war bereits eine Aktion vor gut sechs Jahren, die nicht zu einem Tor führte, sondern eines verhinderte: Damals nahm der junge Valverde in der Verlängerung des spanischen Supercups gegen Atletico Madrid in der 115. Minute eine Rote Karte in Kauf, um den Ausgleich von Alvaro Morata zu verhindern – wofür er anschließend sogar vom geschlagenen Atletico-Coach Diego Simeone ein Lob erhielt.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Toni Kroos übergibt Valverde seine Trikotnummer: "Würdiger Nachfolger"

    Der 27-Jährige hat einen kontinuierlichen Aufstieg hinter sich. Schon vor fast zehn Jahren wurde er, kurz nach seinem Profi-Debüt bei Atletico Penarol in Uruguay, von den Königlichen verpflichtet. Anders als andere Talente aus Südamerika wie Vinicius Junior oder zuletzt Franco Mastantuono, allerdings ohne große Vorschusslorbeeren. Valverde musste erst seinen Platz finden, spielte ein Jahr lang für die zweite Mannschaft, wurde dann für eine weitere Saison zu Deportivo La Coruna ausgeliehen. Seit 2018 zählt er zum Profikader, lernte von Mittelfeld-Größen wie Toni Kroos, Luka Modric oder Casemiro. Damals trug der schmächtige Youngster noch den Spitznamen El Pajarito (das Vögelchen). Inzwischen - sinnbildlich für seine Entwicklung - wird er El Halcón (der Falke) gerufen.

    Einen Schritt in Richtung zu mehr Verantwortung bedeutete auch das Karriereende von Toni Kroos 2024, von dem er die Nummer 8 übernahm. Damals nannte ihn der Deutsche einen "würdigen Nachfolger" und gab ihm mit auf den Weg: "Fede hat keine Grenzen nach oben."

  • Federico Valverde Real MadridGetty Images

    Valverde: Zoff mit Xabi Alonso wegen Not-Position?

    Valverde bezeichnete Kroos als sein Idol, das er "ein Leben lang bewundert" habe. Er ist jedoch ein anderer Spielertyp – mehr unermüdlicher Läufer, weniger Stratege. Sonst wäre Xabi Alonso wohl kaum auf die Idee gekommen, ihn in dieser Saison in Abwesenheit der verletzten Dani Carvajal und Alexander-Arnold häufig rechts hinten aufzustellen. 

    Der eigentlich so mannschaftsdienliche Spieler fremdelte allerdings auf dieser Position, obwohl ihn dieses Schicksal auch schon unter Alonso-Vorgänger Ancelotti mehrmals ereilte. "Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um Rechtsverteidiger zu spielen", sagte er im Herbst öffentlich. Er habe in einer Notsituation ausgeholfen, fühle sich dort aber nicht wohl. 

    Zwar betonte Valverde nach viel Aufregung um seine Aussagen, er werde unabhängig von der Position immer alles für die Mannschaft geben, doch sein Verhältnis zu Alonso soll auch deswegen nicht das Beste gewesen sein. Spanische Medien spekulierten sogar, er sei neben Vinicius Junior und Jude Bellingham eine treibende Kraft hinter dessen Entlassung gewesen.

  • Reporterin übergibt Valverde nach Gala einen virtuellen Ballon d'Or

    Dass der Uruguayer aktuell so glänzen kann, hat allerdings auch mit Alexander-Arnold zu tun. Denn seit der Rechtsverteidiger – ebenso wie der etatmäßige Kapitän Dani Carvajal – nach langer Verletzungspause zurück ist, darf Valverde wieder vorwiegend im Mittelfeld ran. Egal ob er dort im Zentrum spielt oder mehr über außen kommt, im Verlauf eines Spiels ist der 27-Jährige überall auf dem Platz zu finden. 

    Angesichts der vielen Ausfälle bei Real, zu denen zuletzt auch Kylian Mbappe zählte (der im Rückspiel gegen ManCity aber sein Comeback feiern könnte), ist Valverde derzeit gefordert, noch mehr Verantwortung übernehmen – und das tut er auch. Schon vor dem Duell mit ManCity hatte der selten verletzte und meist über die komplette Spielzeit eingesetzte Mittelfeldspieler zum 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo getroffen. Am Wochenende legte er dann beim 4:1-Sieg gegen Elche mit einem traumhaften Schlenzer ins Kreuzeck nach. 

    Es wirkt fast ein wenig, als würde der mannschaftsdienliche Valverde seine Torgefahr dann am besten zur Geltung bringen, wenn viele andere Stars nicht dabei sind. Dass er über mehr offensives Potenzial verfügt, als er bisweilen zeigt, hatte bereits Ex-Coach Ancelotti festgestellt. "Ich habe mit ihm gewettet, dass er zehn Tore in einer Saison schießen muss. Ich habe ihm gesagt, dass ich sonst meine Trainerlizenz zurückgebe", hatte die Trainer-Legende während Valverdes bisher torreichster Saison 2022/23 mit insgesamt zwölf Treffern verraten. Dieser Rekord wackelt in der laufenden Spielzeit, aktuell steht der Uruguayer bei sieben Treffern (und zwölf Vorlagen) in allen Wettbewerben.

    Macht Valverde so weiter und führt Real in dieser vermeintlich bereits verkorksten Saison doch noch zu einem oder gar mehreren Titeln, wäre es ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere. Und selbst über einen weiteren wird plötzlich spekuliert: Nach dem Hinspiel gegen ManCity überreichte ihm eine italienische TV-Reporterin bei Prime Video unter dem Gelächter des Studios kurzerhand ihr Handy mit einem Foto des Ballon d'Or. Der echte ist für Valverde zwar noch weit weg – wenn er so weitermacht, aber auch nicht unerreichbar. Zumal Real dank ihm beste Chancen hat, zumindest in der Champions League weit zu kommen. Und das ist bekanntermaßen ein großes Kriterium, wenn es dann im Winter um die größte individuelle Auszeichnung im Weltfußball geht.

Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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