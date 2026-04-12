Wie man Yan Diomande in den Griff bekommt? Das kann auch Ole Werner Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verraten. "Es ist nicht meine Aufgabe, mir Gedanken darüber zu machen, wie man Yan Diomande stoppt. Sonst hätte ich auch schlaflose Nächte", sagte der Trainer von RB Leipzig.
Selbst sein eigener Trainer weiß nicht, wie man ihn stoppen kann: Bereitet ein Bundesliga-Star Julian Nagelsmann große Sorgen bei der WM?
Yan Diomande: "Ein Spieler mit Weltklassepotenzial"
Schlaflose Nächte könnten also Nagelsmann bevorstehen, denn die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) mit dem herausragenden Diomande ist bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada Vorrundengegner der DFB-Auswahl. Bis dahin will der trickreiche und schnelle Offensivspieler in Leipzig Mitspieler und Fans verzücken.
"Yan ist ein Spieler mit Weltklassepotenzial. Er schafft es immer wieder, das konstant abzurufen – das ist für sein junges Alter echt beachtlich", sagte Teamkollege Christoph Baumgartner nach dem 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem der 19-jährige Diomande wieder einmal den entscheidenden Treffer erzielte.
Mit elf Toren ist Diomande in der internen Liste Baumgartner (zwölf) dicht auf den Fersen. "Das ist mir scheißegal", sagte der Österreicher schmunzelnd. Dank Diomande haben die Sachsen ihre ohnehin schon gute Ausgangsposition im Kampf um die Champions League weiter verbessert. Sein strammer Schuss ins Glück in der 81. Minute war auch für den bis dahin überragenden Gladbacher Torhüter Moritz Nicolas zu schnell.
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RB Leipzig überrascht von krasser Entwicklung
Dass sich Diomande so schnell zu einem Leistungsträger entwickelt hat, hatten nur wenige erwartet – auch nicht der ehemalige RB-Sportchef Rouven Schröder. "Ich glaube, bei Diomande hätte keiner damit gerechnet, dass er sich so zu einem Überspieler entwickelt. Das ist ein Gamechanger", sagte Schröder, der nun in Mönchengladbach in der Verantwortung steht.
Auch Kapitän David Raum zeigte sich zuletzt überrascht. "Ich habe mir seinen Marktwert angeschaut und dann überlegt, wie viel wir gezahlt haben. Ich habe kurz nachgefragt, ob wir uns beim Angebot vertippt haben oder was da das Problem war", sagte Raum.
Diomande könnte im Sommer für Riesensumme wechseln
Diomande war im vergangenen Sommer für rund 20 Millionen Euro vom La-Liga-Absteiger CD Leganés nach Leipzig gewechselt – ein Vielfaches seines damaligen Marktwerts und eine hohe Summe für einen Spieler mit lediglich zehn Erstligaspielen und drei Scorerpunkten. Doch nach seiner rasanten Entwicklung ist er inzwischen deutlich mehr wert und steht bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel.
Diomande bleibt aber bescheiden, auch mit Blick auf die WM. "Wir haben noch nie die K.o.-Runde erreicht, alles ist möglich. Wir werden uns nicht selbst belügen und sagen, dass wir im Finale stehen werden, aber wir werden unser Bestes geben und die Nation stolz machen", sagte Diomande.
Das gilt auch für das Spiel gegen Deutschland.