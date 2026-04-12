Selbst sein eigener Trainer weiß nicht, wie man ihn stoppen kann: Bereitet ein Bundesliga-Star Julian Nagelsmann große Sorgen bei der WM?

Schlaflose Nächte könnten also Nagelsmann bevorstehen, denn die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) mit dem herausragenden Diomande ist bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada Vorrundengegner der DFB-Auswahl. Bis dahin will der trickreiche und schnelle Offensivspieler in Leipzig Mitspieler und Fans verzücken.

"Yan ist ein Spieler mit Weltklassepotenzial. Er schafft es immer wieder, das konstant abzurufen – das ist für sein junges Alter echt beachtlich", sagte Teamkollege Christoph Baumgartner nach dem 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem der 19-jährige Diomande wieder einmal den entscheidenden Treffer erzielte.

Mit elf Toren ist Diomande in der internen Liste Baumgartner (zwölf) dicht auf den Fersen. "Das ist mir scheißegal", sagte der Österreicher schmunzelnd. Dank Diomande haben die Sachsen ihre ohnehin schon gute Ausgangsposition im Kampf um die Champions League weiter verbessert. Sein strammer Schuss ins Glück in der 81. Minute war auch für den bis dahin überragenden Gladbacher Torhüter Moritz Nicolas zu schnell.