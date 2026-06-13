Selbst die Spieler waren verwundert! Neue Regel sorgt für kurioses Novum bei der WM

Schiedsrichter Danny Makkelie ahndete die Szene entsprechend, verwarnte Ream mit einer Gelben Karte und entschied auf Freistoß für Paraguay. Diesen durften die Südamerikaner in der Folge auch noch ausführen - der Ball wurde nach einem misslungenen Kopfballversuch von der US-Defensive recht unspektakulär geklärt -, ehe sich der VAR beim Unparteiischen meldete.

Tatsächlich hatte Ream Almiron im direkten Duell nämlich überhaupt nicht berührt. Stattdessen war der Paraguayer, wie auf den TV-Zeitlupen deutlich zu erkennen war, erst später zu Fall gekommen.

Der VAR wies Makkelie auf die offiziell genannte "Spielerverwechslung" (englisch: "mistaken identity") hin, woraufhin der Niederländer die Partie zur großen Verwunderung der Spieler erneut unterbrach, die Gelbe Karte für Ream zurücknahm und Almiron letztlich für eine Schwalbe verwarnte.



