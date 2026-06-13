In der 50. Spielminute kam es zwischen US-Verteidiger Tim Ream und Paraguays Miguel Almiron nahe der Grundlinie zum Zweikampf, wobei der Amerikaner seinen Gegenspieler vermeintlich am Fuß traf und diesen zu Fall brachte.
Selbst die Spieler waren verwundert! Neue Regel sorgt für kurioses Novum bei der WM
Schiedsrichter Danny Makkelie ahndete die Szene entsprechend, verwarnte Ream mit einer Gelben Karte und entschied auf Freistoß für Paraguay. Diesen durften die Südamerikaner in der Folge auch noch ausführen - der Ball wurde nach einem misslungenen Kopfballversuch von der US-Defensive recht unspektakulär geklärt -, ehe sich der VAR beim Unparteiischen meldete.
Tatsächlich hatte Ream Almiron im direkten Duell nämlich überhaupt nicht berührt. Stattdessen war der Paraguayer, wie auf den TV-Zeitlupen deutlich zu erkennen war, erst später zu Fall gekommen.
Der VAR wies Makkelie auf die offiziell genannte "Spielerverwechslung" (englisch: "mistaken identity") hin, woraufhin der Niederländer die Partie zur großen Verwunderung der Spieler erneut unterbrach, die Gelbe Karte für Ream zurücknahm und Almiron letztlich für eine Schwalbe verwarnte.
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FIFA führt zur WM neue VAR-Regeln ein
Der ungewöhnliche Vorgang ist auf den neuen Regelkatalog der FIFA zurückzuführen. Demnach muss der Video-Schiri eingreifen, wenn nachweislich der falsche Spieler oder das falsche Team bestraft wurde. Als Video-Assistent war der Spanier Carlos del Cerro Grande im Einsatz, als VAR-Assistent agierte Makkelies Landsmann Dennis Higler.
Kritik für die neue Regelung gab es im Anschluss von Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Patrik Ittrich, der das Zusammenspiel zwischen Makkelie und dessen Team als "absoluten Prozessfehler" bezeichnete. "Der weiß selber gar nicht, was los ist", so Ittrich zur kuriosen Szene.
Allgemein kritisierte der Schiri-Experte von MagentaTV, dass viele vom Weltverband neu initiierte Regeländerungen nicht den erwünschten Anstieg der Nettospielzeit ergeben würden: "Die Nettospielzeit bei Südkorea gegen Tschechien lag bei 51 Minuten. Wir wollen Richtung 60, 63 gehen. Aber bis jetzt bringt das gar nichts."