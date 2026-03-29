Nach seiner dritten Leihsaison beim VfB Stuttgart wird Alexander Nübel zunächst zum FC Bayern München zurückkehren. Ein langfristiger Verbleib beim Rekordmeister gilt jedoch weiterhin als äußerst unwahrscheinlich.Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Manuel Neuer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert oder nicht - in München rechnet man nicht mehr mit Nübel, berichtet die Abendzeitung.
Seit zwei Jahren kein Kontakt? Leihspieler des FC Bayern hat wohl keine Zukunft in München
Jonas Urbig soll Bayerns Neuer-Nachfolger werden
Demnach hätten sich die Bayern bei einem Karriereende von Neuer bereits auf Jonas Urbig als neue Nummer eins festgelegt. Zwischen den Münchner Bossen und Nübel selbst soll es seit dessen Vertragsverlängerung beim VfB im April 2024 so gut wie keinen Kontakt mehr gegeben haben. Lediglich Torwarttrainer Michael Rechner habe sich gelegentlich beim 29-Jährigen gemeldet.
Wechselt Alexander Nübel in die Premier League?
Auch ein Verbleib Nübels bei den Schwaben gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Die Kombination aus Gehalt und möglicher Ablöse sei einfach zu kostspielig, zudem soll der 20-jährige Dennis Seimen nach seiner Rückkehr aus der Leihe beim SC Paderborn Nübel ersetzen, heißt es. Nübel selbst präferiere daher einen Wechsel in die Premier League.
Seit seiner ersten Leihe absolvierte Nübel 120 Pflichtspiele für die Schwaben, kassierte dabei 163 Gegentore und hielt 37 Mal die Null. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte ihn kürzlich für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana. Während Nübel beim 4:3-Sieg gegen die Schweiz 90 Minuten auf der Bank saß, darf er laut Sky am Montag gegen Ghana von Beginn an ran.