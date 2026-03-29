Seit zwei Jahren kein Kontakt? Leihspieler des FC Bayern hat wohl keine Zukunft in München

Auch ein Verbleib Nübels bei den Schwaben gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Die Kombination aus Gehalt und möglicher Ablöse sei einfach zu kostspielig, zudem soll der 20-jährige Dennis Seimen nach seiner Rückkehr aus der Leihe beim SC Paderborn Nübel ersetzen, heißt es. Nübel selbst präferiere daher einen Wechsel in die Premier League.

Seit seiner ersten Leihe absolvierte Nübel 120 Pflichtspiele für die Schwaben, kassierte dabei 163 Gegentore und hielt 37 Mal die Null. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte ihn kürzlich für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana. Während Nübel beim 4:3-Sieg gegen die Schweiz 90 Minuten auf der Bank saß, darf er laut Sky am Montag gegen Ghana von Beginn an ran.