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Edin TerzicGetty Images
Christian Guinin

Seit seinem Abschied vom BVB vereinslos: Tritt Edin Terzic ein großes Erbe außerhalb der Bundesliga an?

Er hat sich lange Zeit gelassen. Nun könnte Edin Terzic auf die Trainerbank zurückkehren.

Edin Terzic ist offenbar Favorit auf den Trainerposten bei LaLiga-Klub Athletic Club aus Bilbao. Nach Informationen von Sky sollen die Gespräche zwischen dem Ex-Coach von Borussia Dortmund und den Vereinsverantwortlichen der Basken bereits weit fortgeschritten sein. Zuvor hatten bereits spanische Medien berichtet, dass Terzic einer der Kandidaten sei.

  • Valverde hat seinen Abschied schon verkündet

    Bei Bilbao wird Trainer-Urgestein Ernesto Valverde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. "Ich habe diese Entscheidung schon länger erwogen und sie mit dem Verein besprochen. Es stehen noch zehn Spiele aus, in denen wir viel gewinnen können", erklärte der Spanier, der zwischen 2017 und 2020 beim FC Barcelona an der Seitenlinie stand, auf einer Pressekonferenz.

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  • Edin TerzicGetty

    Terzic träumt eigentlich von der Premier League

    Terzic ist seit seiner Trennung vom BVB im Sommer 2024 ohne Trainerjob. Die Schwarz-Gelben hatte er zwischen 2020 und 2021 sowie 2022 und 2024 zweimal betreut und 2021 zum Sieg im DFB-Pokal geführt. Außerdem zog er mit der Borussia 2023/24 ins Finale der Champions League ein, in dem man knapp Real Madrid unterlag.

    Terzic soll bereits mehrere Angebote von europäischen Vereinen abgelehnt haben, darunter auch eines der AS Monaco. Sein Ziel sei die Premier League. Die englische Liga kennt Terzic bereits gut: Von 2015 bis 2017 war er Co-Trainer von Slaven Bilic (57) bei West Ham United.

  • BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

    TerminSpiel
    4. April, 18.30 UhrVfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11. April, 15.30 UhrBVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
    18. April, 15.30 UhrTSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
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