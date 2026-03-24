Seit seinem Abschied vom BVB vereinslos: Tritt Edin Terzic ein großes Erbe außerhalb der Bundesliga an?

Terzic ist seit seiner Trennung vom BVB im Sommer 2024 ohne Trainerjob. Die Schwarz-Gelben hatte er zwischen 2020 und 2021 sowie 2022 und 2024 zweimal betreut und 2021 zum Sieg im DFB-Pokal geführt. Außerdem zog er mit der Borussia 2023/24 ins Finale der Champions League ein, in dem man knapp Real Madrid unterlag.

Terzic soll bereits mehrere Angebote von europäischen Vereinen abgelehnt haben, darunter auch eines der AS Monaco. Sein Ziel sei die Premier League. Die englische Liga kennt Terzic bereits gut: Von 2015 bis 2017 war er Co-Trainer von Slaven Bilic (57) bei West Ham United.