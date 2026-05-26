"Seit mehreren Monaten keine Einheit mehr": Beim FC Bayern München fliegen wohl im Hintergrund die Fetzen

Ausgerechnet Klub-Patron und Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte das ohnehin schon schwelende Feuer zuletzt mit einem medialen Paukenschlag weiter angeheizt. In einem viel diskutierten Interview mit dem Spiegelließ Hoeneß eine Bombe platzen und bezifferte die Chancen auf eine Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Manager von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig über das Jahr 2027 hinaus auf gerade einmal "60 zu 40" Prozent.

Hoeneß ließ keinen Zweifel daran, dass Eberl beim Rekordmeister auf dem Prüfstand steht und sparte nicht mit vielsagenden Andeutungen: "Da sind noch Zweifel. Ich möchte jetzt nicht in Details gehen, das überlasse ich dann unserer Diskussion im Aufsichtsrat."

Eine endgültige Entscheidung in der Personalie Eberl wird für die turnusgemäße Sitzung des Kontrollgremiums im kommenden August erwartet. Dann, so Hoeneß, müsse final bewertet werden, "ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll".