Trotz Double-Gewinn fliegen beim FC Bayern München offenbar im Hintergrund die Fetzen. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor. Demnach ist der FC Bayern intern "seit mehreren Monaten keine Einheit mehr". Im Zentrum des Bebens steht Sportvorstand Max Eberl, dessen Stuhl beim Branchenprimus bereits nach verhältnismäßig kurzer Amtszeit und trotz der erfolgreichen Saison bedenklich wackelt.
"Seit mehreren Monaten keine Einheit mehr": Beim FC Bayern München fliegen wohl im Hintergrund die Fetzen
Dass es beim FC Bayern hinter den verschlossenen Türen der Chefetage gewaltig knirscht, ist kein Geheimnis mehr. Das Fachmagazin hatte bereits in den vergangenen Monaten kontinuierlich über den tiefen internen Dissens in der Führungsetage berichtet.
Dabei geht es offenbar nicht nur um philosophische Fragen, sondern auch um handfeste Spannungen im sportlichen Kompetenzteam: Das Verhältnis zwischen Sportvorstand Eberl und Sportdirektor Christoph Freund gilt als schwer belastet. Doch das weitaus größere Problem für den 52-jährigen Eberl liegt eine Etage weiter oben - im mächtigen Aufsichtsrat des Klubs wird seine Arbeit extrem kritisch beäugt.
- Getty Images Sport
Hoeneß mit deutlichen Aussagen zu Eberl
Ausgerechnet Klub-Patron und Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte das ohnehin schon schwelende Feuer zuletzt mit einem medialen Paukenschlag weiter angeheizt. In einem viel diskutierten Interview mit dem Spiegelließ Hoeneß eine Bombe platzen und bezifferte die Chancen auf eine Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Manager von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig über das Jahr 2027 hinaus auf gerade einmal "60 zu 40" Prozent.
Hoeneß ließ keinen Zweifel daran, dass Eberl beim Rekordmeister auf dem Prüfstand steht und sparte nicht mit vielsagenden Andeutungen: "Da sind noch Zweifel. Ich möchte jetzt nicht in Details gehen, das überlasse ich dann unserer Diskussion im Aufsichtsrat."
Eine endgültige Entscheidung in der Personalie Eberl wird für die turnusgemäße Sitzung des Kontrollgremiums im kommenden August erwartet. Dann, so Hoeneß, müsse final bewertet werden, "ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll".
Eberl im Zentrum großer Kritik
Die Vorwürfe, die laut einem Bericht der Bild aus dem Aufsichtsrat gegen den Sportvorstand vorgebracht werden, wiegen schwer und zeichnen das Bild eines tiefen Vertrauensbruchs. Das Kontrollgremium werfe Eberl demnach vor allem ein zu schnelles und voreiliges Agieren auf dem Transfermarkt vor.
Auf dem volatilen Transfermarkt vermissen die Granden des Vereins offenbar die nötige Abstimmung mit der Klubführung. Es fehle an den obligatorischen Absprachen mit den mächtigen Bossen im Hintergrund, bevor Fakten geschaffen werden.
Zudem fordern die Verantwortlichen vom Sportvorstand eine härtere Gangart in Verhandlungen. Man wünsche sich vom 52-Jährigen, in zukünftigen Personalgesprächen als deutlich härterer Verhandler aufzutreten.
Doch damit nicht genug: Die Klubführung stört sich offenbar auch an Eberls persönlicher Arbeitsweise und seinem Umgang mit dem traditionell streitbaren Umfeld an der Säbener Straße. Nach Ansicht der Bosse habe der Sportvorstand ein grundlegendes Problem mit der ausgeprägten Streitkultur beim FC Bayern.
- Getty Images Sport
Eberl zeigte sich "überrascht"
Für zusätzliche Irritationen sorgt dem Vernehmen nach sein Erreichbarkeitsstatus: Eberl nehme sich nach Meinung der Vereinsgewaltigen schlichtweg zu häufig handyfreie Auszeiten - ein Umstand, der in der permanent rotierenden Gerüchteküche und dem 24-Stunden-Geschäft des Spitzenfußballs intern sauer aufstößt.
Direkt am Rande der Pokal-Feierlichkeiten im Stadion reagierte Eberl im Interview mit der ARD sichtlich angefasst auf die harten Worte des Ehrenpräsidenten. Er machte keinen Hehl daraus, wie kalt ihn die öffentliche Kritik erwischt hatte, und zeigte sich von den Aussagen von Hoeneß sichtlich "überrascht". Eberl sagte: "Die Zweifel, die sind da - scheinbar. Sonst hätte er das nicht gesagt."
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Termine des FCB
Termin Spiel Wettbewerb 25. Juli Wehen Wiesbaden - FC Bayern Testspiel 4. August Jeju SK FC - FC Bayern Testspiel 7. August FC Bayern - Aston Villa Testspiel 15. August FC Bayern - RB Leipzig Testspiel
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.