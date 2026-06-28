Atletico Madrids Kapitän Koke könnte den Verein im Sommer überraschend verlassen und sich Atlanta United in der MLS anschließen. Das berichtet der italienische Transferjournalist Matteo Moretto. Demnach liege die Entscheidung, ob der 34-Jährige in die nordamerikanische Profiliga wechselt, allein bei ihm selbst, da Atletico ihm keine Steine in den Weg legen würde. Bei den Colchoneros steht Koke noch bis 2027 unter Vertrag.
Seit 26 Jahren bei Atletico Madrid: Kapitän Koke denkt offenbar ernsthaft über ersten Wechsel nach
Koke und Simeone feiern gemeinsam viele Erfolge
Koke kam als Achtjähriger zu Atletico und verbrachte seine gesamte Karriere beim Klub aus der spanischen Hauptstadt. Nach 26 Jahren im Verein könnte nun für ihn jedoch der Zeitpunkt für eine grundlegende Veränderung gekommen sein.
Der Mittelfeldspieler ist die prägende Figur und die Konstante in der Ära, die Trainer Diego Simeone begründet hat: Der Argentinier coacht das Team seit 2011 - und damit seit dem Beginn der Koke-Karriere in der ersten Mannschaft.
Zusammen feierten Koke und Simeone viele Erfolge: So sicherte sich das Team zweimal die spanische Meisterschaft (2014, 2021), einmal die Copa del Rey (2013) und zweimal die Europa League (2012, 2018). In der Champions League scheiterte Atletico zweimal ganz knapp am Stadtrivalen Real (2014, 2016). Für Spanien hat Koke ab 2013 in 70 Länderspielen auf dem Platz gestanden.
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Atletico beschäftigt sich angeblich mit Sporting-Star
Atletico beschäftigt auch schon mit der Koke-Nachfolge: Top-Kandidat sei zunächst Joao Gomes vom Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers gewesen, doch nach Angaben der spanischen Sportzeitung Marca gebe es Probleme mit dem Berater des Portugiesen, sodass sich die Colchoneros nach einer Alternative umgeschaut hätten und dabei bei Morten Hjulmand von Sporting CP gelandet seien. Der 27-Jährige und sein Klub sollen nun von einem Deal mit Atletico überzeugt werden.
Die Saison 2025/26 von Koke bei Atletico:
- Spiele: 56
- Einsatzminuten: 3610
- Tore: 2
- Assists: 3