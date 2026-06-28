Seit 26 Jahren bei Atletico Madrid: Kapitän Koke denkt offenbar ernsthaft über ersten Wechsel nach

Koke kam als Achtjähriger zu Atletico und verbrachte seine gesamte Karriere beim Klub aus der spanischen Hauptstadt. Nach 26 Jahren im Verein könnte nun für ihn jedoch der Zeitpunkt für eine grundlegende Veränderung gekommen sein.

Der Mittelfeldspieler ist die prägende Figur und die Konstante in der Ära, die Trainer Diego Simeone begründet hat: Der Argentinier coacht das Team seit 2011 - und damit seit dem Beginn der Koke-Karriere in der ersten Mannschaft.

Zusammen feierten Koke und Simeone viele Erfolge: So sicherte sich das Team zweimal die spanische Meisterschaft (2014, 2021), einmal die Copa del Rey (2013) und zweimal die Europa League (2012, 2018). In der Champions League scheiterte Atletico zweimal ganz knapp am Stadtrivalen Real (2014, 2016). Für Spanien hat Koke ab 2013 in 70 Länderspielen auf dem Platz gestanden.