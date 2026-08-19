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rodri(C)Getty Images
Yosua Arya und GOAL-e

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„Seine Zweifel weckten Zweifel bei mir“: Real Madrids Trainer Jose Mourinho erklärt seine Sicht der Dinge in der Causa Rodri

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Rodri ist zum FC Barcelona gewechselt, obwohl Real Madrid ihm zuvor ein sehr gutes Angebot vorgelegt haben soll. Reals Trainer Jose Mourinho hat nun erklärt, was er davon hält.

Rodri hat seinen aufsehenerregenden Transfer zum FC Barcelona abgeschlossen. Der Gewinner des Ballon d'Or 2025 und Weltmeister von 2026 wurde am Dienstag in Katalonien vorgestellt und unterschrieb einen Vierjahresvertrag mit Laufzeit bis Juni 2030.

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Der Wechsel wirkt wie eine Demütigung für Barcelonas Rivalen Real Madrid. Schließlich hatte der Hauptstadtklub sich zuvor sehr um den Mittelfeldspieler bemüht, doch letztlich entschied sich Rodri für Barcelona.

  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    Doch diese Interpretation will Reals Trainer Jose Mourinho nicht gelten lassen.

    „Ich habe zweimal mit ihm gesprochen, und Real Madrid hat ihm ein sehr gutes Angebot gemacht“, sagte Mourinho zu El Chiringuito. „Rodri hatte Zweifel, er zögerte, und Rodris Zweifel weckten Zweifel bei mir", sagte Mourinho.

    Also wollte Real Rodri am Ende gar nicht mehr? Das wohl nicht, doch Mourinho scheint den Spieler verstehen zu können. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und war sehr respektvoll uns gegenüber, ich habe nichts Negatives zu sagen, aber Real Madrid hat eine solche Dimension, dass es keine Spieler haben kann, die sich Fragen stellen", so der Coach. Wenn Real anrufe, dann sollte die Reaktion eher sein: "Wann soll ich kommen?". Allerdings verliert Mourinho kein böses Wort über Rodri: "Er war sehr respektvoll uns gegenüber. Ich wünsche ihm das Beste. Nicht zu sehr, natürlich, aber ich wünsche ihm das Beste.“

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  • Holt Real Madrid jetzt noch Verstärkung fürs Mittelfeld?

    Nach dem Ende der Ära von Toni Kroos und Luka Modric sahen viele in Rodri den idealen Ersatz, um den Takt im Mittelfeld Reals vorzugeben. Mourinho wies jedoch die Behauptungen zurück, sein Kader würde unter einer funktionellen Lücke im Mittelfeld leiden. Der portugiesische Trainer glaubt fest an die Entwicklung der Spieler und vertraut dem Talent, das ihm derzeit zur Verfügung steht.

    „Ich brauche Rodri nicht“, erklärte Mourinho. „Wir haben keinen Mangel an Spielern. Ich sage nicht, dass es keine weiteren Neuzugänge geben wird, weil der Markt offen ist, aber wenn Sie mich direkt fragen, ob es für mich vorbei ist - ja. Es ist vorbei. Ich mag diesen Kader wirklich sehr.“

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