Rodri hat seinen aufsehenerregenden Transfer zum FC Barcelona abgeschlossen. Der Gewinner des Ballon d'Or 2025 und Weltmeister von 2026 wurde am Dienstag in Katalonien vorgestellt und unterschrieb einen Vierjahresvertrag mit Laufzeit bis Juni 2030.
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Barcelona hat mit City eine Gesamteinigung über eine garantierte Festsumme von 60 Millionen Euro erzielt. Leistungsabhängige Bonuszahlungen könnten den Gesamtwert jedoch auf beeindruckende 76,5 Mio. € steigen lassen.
Der Wechsel wirkt wie eine Demütigung für Barcelonas Rivalen Real Madrid. Schließlich hatte der Hauptstadtklub sich zuvor sehr um den Mittelfeldspieler bemüht, doch letztlich entschied sich Rodri für Barcelona.