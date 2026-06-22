Wie geht es mit Dusan Vlahovic von Juventus Turin weiter? Der Stürmer, der auch beim FC Bayern München gehandelt wurde, hat angeblich ein finanzstarkes Angebot aus der Türkei vorliegen. Informationen der italienischen Sporttageszeitung La Gazzetta dello Sport zufolge bietet der Istanbuler Traditionsklub Besiktas dem Serben, dessen Vertrag bei der Alten Dame Ende Juni ausläuft, ein Gehalt von zehn Millionen Euro pro Jahr sowie eine Bonuszahlung bei Vertragsunterzeichnung von mindestens fünf Millionen.
Seine Zukunft ist völlig unklar! Besiktas grätscht angeblich bei Transferkandidat des FC Bayern München mit Millionen-Angebot dazwischen
Bei Besiktas würde Vlahovic auf seinen Ex-Trainer Vincenzo Italiano treffen. Beide arbeiteten einst bei der AC Florenz zusammen. Vlahovic netzte unter dem Coach 17-mal in 22 Spielen.
Vlahovic lässt sich mit einer Entscheidung laut des Berichts allerdings weiter Zeit, da er mit 26 Jahren nicht ganz überzeugt sein soll von der Möglichkeit, in nicht mehr in einer der Top-5-Ligen Europas zu spielen und bei Besiktas nur in der Europa League aufzulaufen.
Er hoffe weiter auf eine Offerte eines europäischen Top-Klubs, doch von den gerüchteweise interessierten Vereinen wie Atletico Madrid, FC Barcelona und FC Bayern soll bislang niemand bereit gewesen sein, die Forderungen des Serben zu erfüllen. Sie sollen vielmehr als überzogen angesehen werden.
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Wie geht es mit Vlahovic weiter?
Nachdem die Verhandlungen schon als gescheitert galten, hat Juve zuletzt noch einmal versucht, Vlahovic von einem Verbleib zu überzeugen. Laut Gazzetta sieht "das letzte Angebot" der Bianconeri einen Einjahresvertrag mit bis zu acht Millionen Euro Jahresgehalt inklusive Prämien vor.
Aktuell ist Vlahovic noch mit angeblich zwölf Millionen Euro pro Jahr der Top-Verdiener der gesamten Serie A, doch wenn er weiter in Turin bleiben möchte, müsse er deutliche Einbußen beim Gehalt in Kauf nehmen.
Mit einer Reduzierung seiner Bezüge habe sich Vlahovic schon abgefunden, hieß es zuletzt. Selbst eine Verlängerung für ein oder zwei Jahre käme für ihn in Frage.
Vlahovic wolle unbedingt weiter mit Trainer Luciano Spalletti arbeiten. Auch der Juve-Coach setzt angeblich auf einen physisch starken Mittelstürmer wie Vlahovic, der jedoch in der abgelaufenen Saison lange verletzt gewesen ist.
FC Bayern mit Interesse an Vlahovic?
Seit seinem Wechsel nach Turin erzielte der Angreifer insgesamt 68 Tore in 168 Partien. Diese Bilanz ist zwar solide, bleibt jedoch hinter den Vorstellungen zurück, die Juventus hatte, als der Klub im Winter 2022 rund 85 Millionen Euro für seine Verpflichtung von der Fiorentina investierte.
Gerade der FC Bayern wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem serbischen Nationalstürmer in Verbindung gebracht. Nach dem Abgang von Nicolas Jackson halten die Münchner Ausschau nach einer zusätzlichen Option für die Offensive hinter Harry Kane.
Medienberichten zufolge soll es im Mai sogar Gespräche zwischen Bayern-Verantwortlichen und dem Spieler über einen möglichen Wechsel gegeben haben. Zeitweise galt München als aussichtsreicher Kandidat, zuletzt wurden entsprechende Spekulationen jedoch deutlich leiser - auch, weil mit Ismael Saibari ein polyvalenter Offensivspieler bereits im Anflug ist.
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Dusan Vlahovic: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Spiele: 23 Einsatzminuten: 1162 Tore: 10 Assists: 2
Häufig gestellte Fragen
Juventus Turin wurde am 1. November 1897 in der piemontesischen Hauptstadt Turin gegründet.
Juventus Turin ist mehrheitlich im Besitz von EXOR N.V., der Holding der Agnelli-/Elkann-Familie. Die Nachkommen des Fiat-Mitgründers Giovanni Agnelli haben seit 1923 das Sagen über den Verein.
Die Heimstätte von Juve heißt seit 2017 aufgrund eines Namenssponsorings Allianz Stadium (vorher Juventus Stadium).
Das erst in 2011 eröffnete Allianz Stadium hat eine Kapazität von 41.507 Fans.
Juve ist mit 71 Titeln einer der erfolgreichsten Vereine Europas. Unter anderem gewann der Klub zweimal die Champions League bzw. den Europapokal der Landesmeister, und dreimal den UEFA Cup.
Die meisten Erfolge hatte Juventus aber auf nationaler Ebene. Die Serie A gewann die Alte Dame 36-mal, die Coppa Italia 15-mal und die Supercoppa Italiana 9-mal, in allen drei Wettbewerben ist Juve Rekordsieger.
Alessandro Del Piero ist mit 705 Einsätzen Rekordspieler für Juve, hinter ihm folgt Gianluigi Buffon mit 685 Partien.
Alessandro Del Piero ist nicht nur Rekordspieler, er hat auch die meisten Tore geschossen: 290 sind es an der Zahl.
Die Liste der Weltstars, die in der Vergangenheit für Juve aufgelaufen sind, ist lang. Hier eine kleine Auswahl: Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Michel Platini, Zinedine Zidane, Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro oder Giorgio Chiellini.
Prominente Trainer standen ebenfalls an der Seitenlinie, die erfolgreichsten waren Giovanni Trapattoni (u.a. 6x Serie A, 1x Europapokal der Landesmeister), Marcello Lippi (u.a, 5x Serie A, 1x Champions League) und Massimiliano Allegri (u.a. 5x Serie A, 5x Coppa Italia). Auch Carlo Ancelotti und Andrea Pirlo coachten Juve.
Der wohl bekannteste Spitzname von Juventus Turin ist "La Vecchia Signora" ("die Alte Dame"), auch die "Bianconeri" ("die Schwarz-Weißen") und "Juve" sind gängig.