Seine Zukunft ist völlig unklar! Besiktas grätscht angeblich bei Transferkandidat des FC Bayern München mit Millionen-Angebot dazwischen

Bei Besiktas würde Vlahovic auf seinen Ex-Trainer Vincenzo Italiano treffen. Beide arbeiteten einst bei der AC Florenz zusammen. Vlahovic netzte unter dem Coach 17-mal in 22 Spielen.

Vlahovic lässt sich mit einer Entscheidung laut des Berichts allerdings weiter Zeit, da er mit 26 Jahren nicht ganz überzeugt sein soll von der Möglichkeit, in nicht mehr in einer der Top-5-Ligen Europas zu spielen und bei Besiktas nur in der Europa League aufzulaufen.

Er hoffe weiter auf eine Offerte eines europäischen Top-Klubs, doch von den gerüchteweise interessierten Vereinen wie Atletico Madrid, FC Barcelona und FC Bayern soll bislang niemand bereit gewesen sein, die Forderungen des Serben zu erfüllen. Sie sollen vielmehr als überzogen angesehen werden.