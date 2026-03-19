Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, hat sich der Bundestrainer gegen eine Nominierung von Said El Mala (1. FC Köln) entschieden. Zudem bleiben nach Informationen der Bild-Zeitung auch Angelo Stiller (VfB Stuttgart) und einem Sky-Bericht zufolge ebenso Maximilian Beier (Borussia Dortmund) zu Hause.
Seine Nichtnominierung sorgte schon einmal für Ärger! Julian Nagelsmann verzichtet wohl erneut auf Bundesliga-Stammspieler - auch El Mala und Beier nicht dabei
Said El Mala könnte nachnominiert werden
El Mala soll stattdessen Teil des U21-Kaders für die EM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland (27. März) und Griechenland (31. März) sein. Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger steht der 19-jährige Shootingstar allerdings auf Abruf, weshalb eine Nachnominierung im Falle einer Verletzung möglich wäre.
Der Offensivspieler hatte beim vorherigen Lehrgang im November erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft gestanden, kam jedoch nicht zum Einsatz und wurde wie zuvor abgesprochen für das zweite Spiel zum U21-Team geschickt. Aufgrund seiner weiterhin starken Leistungen, die im Sommer womöglich zu einem Wechsel in die Premier League führen könnten, war El Mala dennoch bis zuletzt als heißer Kandidat gehandelt worden. Mit 13 Torbeteiligungen (neun Treffer, vier Assists) in 26 Bundesligaspielen - davon einige als Einwechselspieler - stellt er die Kölner Lebensversicherung im Abstiegskampf dar.
Dennoch hatte sich Nagelsmann in seinem viel diskutierten kicker-Interview auch kritisch über El Mala geäußert. "Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann klar: "Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."
- Getty Images Sport
Stiller und Beier sind aktuell Leistungsträger im Verein
Stiller war hingegen schon im November nicht dabei. Der Verzicht auf den Mittelfeldspieler hatte damals für großes Unverständnis bei den Stuttgartern gesorgt. Die Nichtnominierung des VfB-Leistungsträgers hatte sich aber bereits im Zuge des Interviews von Nagelsmann angedeutet, als dieser Leon Goretzka (FC Bayern München) eine Art Stammplatzgarantie ausgesprochen hatte und anmerkte, im Zentrum einen weiteren Spielertypen mit Offensivqualitäten in seinen Reihen haben zu wollen. Außerdem kündigte er kontroverse Entscheidungen gegen Stammkräfte auf Vereinsebene an - Stiller scheint einer davon zu sein.
Beier war beim Jahresabschluss ebenfalls nicht mit von der Parte, kam anders als Stiller (ein Einsatz) aber immerhin dreimal in der WM-Qualifikation zum Einsatz. Der 23-jährige Angreifer hatte sich erst in den vergangenen Wochen einen Stammplatz beim BVB erkämpft und befindet sich derzeit eigentlich in ausgezeichneter Form. In den vergangenen zwölf Bundesligaspielen erzielte er fünf Tore und verbuchte vier Assists, auch im Playoff-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo (2:0) steuerte Beier einen Treffer bei.
Drei weitere Nominierungen durchgesickert
Somit dürften zumindest Beier und Stiller auch schlechte Chancen haben, bei der WM im Sommer dabei zu sein. Nagelsmann betonte gegenüber dem kicker nämlich auch, dass das Aufgebot für die Duelle mit der Schweiz und Ghana dem WM-Kader "schon sehr ähneln" werde. Auf einen kürzeren Sommerurlaub dürfen sich hingegen die Bayern-Youngster Jonas Urbig (22) und Lennart Karl (18) einstellen, deren Nominierung bereits am Mittwoch durchgesickert war.
Laut Sky schaffen es außerdem Stillers Teamkollege Jamie Leweling, Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) und Nick Woltemade (Newcastle United) in den März-Kader. Auf den aktuell angeschlagenen Jamal Musiala verzichtet Nagelsmann in Absprache mit dem FC Bayern München dem Vernehmen nach vorsichtshalber.
DFB-Team, Termine: Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft
Datum Wettbewerb Spiel Freitag, 27. März, 20.45 Uhr Testspiel Schweiz vs. Deutschland Montag, 30. März, 20.45 Uhr Testspiel Deutschland vs. Ghana Sonntag, 31. Mai, 20.45 Uhr Testspiel Deutschland vs. Finnland Samstag, 6. Juni, 20.30 Uhr Testspiel USA vs. Deutschland Sonntag, 14. Juni, 19 Uhr WM 2026 Deutschland vs. Curacao Samstag, 20. Juni, 22 Uhr WM 2026 Deutschland vs. Elfenbeinküste Donnerstag, 25. Juni, 22 Uhr WM 2026 Deutschland vs. Ecuador
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
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Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
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