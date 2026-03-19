Seine Nichtnominierung sorgte schon einmal für Ärger! Julian Nagelsmann verzichtet wohl erneut auf Bundesliga-Stammspieler - auch El Mala und Beier nicht dabei

El Mala soll stattdessen Teil des U21-Kaders für die EM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland (27. März) und Griechenland (31. März) sein. Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger steht der 19-jährige Shootingstar allerdings auf Abruf, weshalb eine Nachnominierung im Falle einer Verletzung möglich wäre.

Der Offensivspieler hatte beim vorherigen Lehrgang im November erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft gestanden, kam jedoch nicht zum Einsatz und wurde wie zuvor abgesprochen für das zweite Spiel zum U21-Team geschickt. Aufgrund seiner weiterhin starken Leistungen, die im Sommer womöglich zu einem Wechsel in die Premier League führen könnten, war El Mala dennoch bis zuletzt als heißer Kandidat gehandelt worden. Mit 13 Torbeteiligungen (neun Treffer, vier Assists) in 26 Bundesligaspielen - davon einige als Einwechselspieler - stellt er die Kölner Lebensversicherung im Abstiegskampf dar.

Dennoch hatte sich Nagelsmann in seinem viel diskutierten kicker-Interview auch kritisch über El Mala geäußert. "Es ist noch mal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Er muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln", stellte Nagelsmann klar: "Und diese Ansage richtet sich nicht an Lukas Kwasniok, weil ich ihn als einen Trainer kennengelernt habe, der genau beobachtet, was er für sein Spiel benötigt, auch in der Defensive. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50 Prozent, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet."