In der 52. Minute passierte es: Ismael Kone hatte soeben den Ball in der eigenen Hälfte erobert und schirmte diesen gegen Assim Madibo ab. Der Katari ging ungestümt zu werke und trat Kone letztlich so unglücklich beim Versuch den Ball wegzuspitzeln, dass dessen Schien- und Wadenbein in einem allzu unglücklichen Winkel abstand.
Seine Mitspieler brachen in Tränen aus: Kanada-Star zieht sich Horrorverletzung bei WM-Gala zu
Kone-Verletzung wird trotz VAR nicht im TV gezeigt - rührende Szene abseits der Kameras
Alle Spieler reagierten sofort entsetzt, riefen in heller Aufregung und Fassungslosigkeit die Sanitäter herbei. Auch der unglückliche Übeltäter vergrub sein Gesicht im Trikot. Zunächst sah er nur die Gelbe Karte, nach kurzer VAR-Überprüfung, die aufgrund der fatalen Szene nicht im Fernsehen zu sehen war, folgte die Rote Karte.
Während der Behandlung bildeten Kones kanadische Teamkollegen einen Halbkreis als Sichtschutz und Stürmerstar Jonathan David kamen die Tränen, während auch der völlig orientierungslose Madibo den Platz verließ. Zur Freude des kanadischen Heimpublikums richtete sich Kone von der Trage auf, während er aus dem Stadion getragen wurde, und bedeutete den Fans gestenreich, dass alles in Ordnung ist - wovon aber nicht auszugehen ist. Der zentrale Mittelfeldspieler, der erst im Februar für zehn Millionen Euro von Olympique Marseille zu US Sassuolo gewechselt war, wird monatelang ausfallen.
Abseits der Kameras ereignete sich ebenfalls noch eine tolle Geste. Madibo, dem keinesweges eine Absicht unterstellt werden darf, lief nach Angaben des ZDF noch einmal zum schwer verletzten Kone und umarmte ihn. Dieser soll entsprechend reagiert und dem "Übeltäter" signalisiert haben, dass er wisse, das keine Absicht vorlag.
- NOS
Ismael Kone: Kanada-Torschütze widmet ihm einen Jubel
Madibos glatte Rote Karte war an diesem aus katarischer Sicht gebrauchten Abend nicht der erste Platzverweis. Homam Ahmed hatte in der 34. Minute nach einer Notbremse schon die Rote Karte gesehen, zu diesem Zeitpunkt lagen die Kataris bereits mit 0:2 nach Toren von Cyle Larin und Jonathan David zurück. In Überzahl erhöhte David noch vor der Pause auf 3:0 und auch nach der Horrorverletzung von Kone hörte der Torreigen nicht auf.
Nathan Saliba verwandelte kurz nach der langen Unterbrechung infolge der Verletzung einen direkten Freistoß höchst sehenswert. Anschließend eilte er zur Bank und holte ein Trikot von Kone mit der Nummer acht hervor. Das 5:0 der WM-Gastgeber resultierte aus einem Eigentor von Mohamed Al-Mannai, ehe David kurz vor Schluss den Dreierpack schnürte, das halbe Dutzend voll machte und in der WM-Torschützenliste zu Lionel Messi aufschloss.
Durch den Kantersieg und dem vorangegangenen 1:1 gegen Bosnien haben die Kanadier nun im letzten Gruppenspiel gegen die wieder erstarkten Schweizer beste Chancen auf den Einzug in die K.o-Runde. Nur eine sehr hohe Niederlage gegen die Eidgenossen könnte Kanada wohl noch das Sechzehntelfinale kosten.
Dort könnte womöglich auch endlich die große Stunde des größten Hoffnungsträgers des Landes schlagen. Kapitän Alphonso Davies vom FC Bayern fällt nach wie vor mit einer Muskelverletzung, die er sich im Mai zugezogen hatte, aus. Immerhin: Gegen Katar stand er erstmals wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.