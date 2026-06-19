Seine Mitspieler brachen in Tränen aus: Kanada-Star zieht sich Horrorverletzung bei WM-Gala zu

Alle Spieler reagierten sofort entsetzt, riefen in heller Aufregung und Fassungslosigkeit die Sanitäter herbei. Auch der unglückliche Übeltäter vergrub sein Gesicht im Trikot. Zunächst sah er nur die Gelbe Karte, nach kurzer VAR-Überprüfung, die aufgrund der fatalen Szene nicht im Fernsehen zu sehen war, folgte die Rote Karte.

Während der Behandlung bildeten Kones kanadische Teamkollegen einen Halbkreis als Sichtschutz und Stürmerstar Jonathan David kamen die Tränen, während auch der völlig orientierungslose Madibo den Platz verließ. Zur Freude des kanadischen Heimpublikums richtete sich Kone von der Trage auf, während er aus dem Stadion getragen wurde, und bedeutete den Fans gestenreich, dass alles in Ordnung ist - wovon aber nicht auszugehen ist. Der zentrale Mittelfeldspieler, der erst im Februar für zehn Millionen Euro von Olympique Marseille zu US Sassuolo gewechselt war, wird monatelang ausfallen.

Abseits der Kameras ereignete sich ebenfalls noch eine tolle Geste. Madibo, dem keinesweges eine Absicht unterstellt werden darf, lief nach Angaben des ZDF noch einmal zum schwer verletzten Kone und umarmte ihn. Dieser soll entsprechend reagiert und dem "Übeltäter" signalisiert haben, dass er wisse, das keine Absicht vorlag.