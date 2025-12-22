Seine Karriere schien endgültig vorbei: Legende des FC Barcelona vor Comeback mit 42 in Portugal

Der Brasilianer hat seit rund drei Jahren kein offizielles Spiel mehr absolviert. Sein Vertrag bei UNAM Pumas aus Mexiko war im Januar 2023 aufgelöst worden, nachdem eine Frau dem langjährigen Barca-Star vorgeworfen hatte, sie im Dezember 2022 in einem Nachtklub in Barcelona vergewaltigt zu haben.

Ein ursprünglicher Schuldspruch wurde im März 2025 in zweiter Instanz aufgehoben und in einen Freispruch umgewandelt, nachdem das Berufungsgericht "Widersprüche und Unstimmigkeiten" im ersten Prozess festgestellt hatte.