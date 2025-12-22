Dani Alves steht offenbar vor einer Rückkehr auf den Fußballplatz. Der 42-Jährige übernimmt laut ESPN als Teil einer Investorengruppe den portugiesischen Drittligisten SC Sao Joao de Ver und wird nach dem Kauf der Mehrheitsanteile für ein halbes Jahr als Teil der ersten Mannschaft auflaufen.
Seine Karriere schien endgültig vorbei: Legende des FC Barcelona vor Comeback mit 42 in Portugal
Der Brasilianer hat seit rund drei Jahren kein offizielles Spiel mehr absolviert. Sein Vertrag bei UNAM Pumas aus Mexiko war im Januar 2023 aufgelöst worden, nachdem eine Frau dem langjährigen Barca-Star vorgeworfen hatte, sie im Dezember 2022 in einem Nachtklub in Barcelona vergewaltigt zu haben.
Ein ursprünglicher Schuldspruch wurde im März 2025 in zweiter Instanz aufgehoben und in einen Freispruch umgewandelt, nachdem das Berufungsgericht "Widersprüche und Unstimmigkeiten" im ersten Prozess festgestellt hatte.
- Getty Images
Dani Alves erfolgreichster Titelsammler der Geschichte
Alves gilt mit insgesamt 46 Titeln als der erfolgreichste Fußballer der Geschichte. In seiner Karriere absolvierte er wettbewerbsübergreifend 883 Pflichtspiele für sieben Vereine - darunter den FC Barcelona, Juventus Turin und Paris Saint-Germain.
Mit Barca gewann der Rechtsverteidiger dreimal die Champions League. Zudem feierte er in Spanien, Frankreich und Italien insgesamt neun nationale Meisterschaften.
Dazu lief er 126-mal für die brasilianische Nationalmannschaft auf, mit der er jeweils zweimal bei der Copa America und dem Confederations Cup triumphierte. Darüber hinaus jubelte er bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio über die Goldmedaille.
- Getty Images Sport
Dani Alves: Karriere-Statistiken
- Pflichtspiele: 883
- Tore: 63
- Vorlagen: 188
- Gelbe Karten: 216
- Gelb-Rote Karten: 7
- Rote Karten: 6