Seine fixe Ablösesumme beträgt 80 Millionen Euro! BVB beobachtet bei der WM angeblich einen Transferkandidat des FC Bayern

Araujo, der 2016 in die Jugend des portugiesischen Rekordmeisters wechselte, steht nach einer Verlängerung im Dezember 2024 bei Benfica noch bis 2029 unter Vertrag. Seine festgeschriebene Ablösesumme beträgt 80 Millionen Euro.

Hinter dem 24-Jährigen liegt eine starke Saison bei Benfica. Er absolvierte 39 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer sowie zwei Assists. In den vergangenen Monaten wurde er mehrfach auch als Neuzugang Dortmunds Bundesligarivale FC Bayern gehandelt. Noch vor rund zwei Wochen berichtete die tz, dass die Münchener beim Umfeld Araujos angeklopft hätten, um die Möglichkeit eines Transfers im Sommer auszuloten. Araujo kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Defensivseite spielen.

In der Abwehr der Borussia tut sich in diesem Sommer eine Menge: Niklas Süle beendet seine Karriere, Emre Can wird wegen seiner schweren Knieverletzung aus dem Frühjahr einen erheblichen Teil der kommenden Spielzeit verpassen. Mit Joane Gadou von RB Salzburg verpflichtete Sportchef Ole Book bereits einen neuen Spieler für das Defensivzentrum. Der 19-Jährige kostet knapp 20 Millionen Euro Ablöse.

Gut möglich aber, dass noch mehr passieren wird. Nico Schlotterbeck verlängerte zwar seinen Kontrakt vor einigen Wochen bis 2031, allerdings beinhaltet das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die bis kurz nach der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gezogen werden kann. Womöglich beeinflusst seine im DFB-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstagabend (2:1) erlittene Knieverletzung die Pläne jedoch.