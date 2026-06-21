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Falko Blöding

Seine fixe Ablösesumme beträgt 80 Millionen Euro! BVB beobachtet bei der WM angeblich einen Transferkandidat des FC Bayern

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T. Araujo

Der deutsche Vizemeister hat ein Auge auf Benficas Tomas Araujo geworfen. Damit stehen die Dortmunder allerdings nicht alleine da.

Borussia Dortmund zeigt Interesse am portugiesischen Nationalspieler Tomas Araujo von Benfica Lissabon.

  • Sport1 schreibt, dass man sich in der BVB-Führungsetage "intensiv" mit einer möglichen Verpflichtung des Innenverteidigers zur kommenden Spielzeit beschäftige.

    So seien Scouts des Bundesliga-Vizemeisters am Dienstagabend beim WM-Auftakt der Portugiesen gegen DR Kongo in Houston vor Ort, um Araujo genau unter die Lupe zu nehmen. Er kam beim enttäuschenden 1:1 des Mitfavoriten 90 Minuten lang in der Defensivzentrale zum Einsatz.

    Laut Sport1 gebe es allerdings noch keine Offerte aus Dortmund für Araujo, wenngleich sich das Interesse "konkretisiere".

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  • AraujoGetty Images

    Tomas Araujo wird auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt

    Araujo, der 2016 in die Jugend des portugiesischen Rekordmeisters wechselte, steht nach einer Verlängerung im Dezember 2024 bei Benfica noch bis 2029 unter Vertrag. Seine festgeschriebene Ablösesumme beträgt 80 Millionen Euro.

    Hinter dem 24-Jährigen liegt eine starke Saison bei Benfica. Er absolvierte 39 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer sowie zwei Assists. In den vergangenen Monaten wurde er mehrfach auch als Neuzugang Dortmunds Bundesligarivale FC Bayern gehandelt. Noch vor rund zwei Wochen berichtete die tz, dass die Münchener beim Umfeld Araujos angeklopft hätten, um die Möglichkeit eines Transfers im Sommer auszuloten. Araujo kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Defensivseite spielen.

    In der Abwehr der Borussia tut sich in diesem Sommer eine Menge: Niklas Süle beendet seine Karriere, Emre Can wird wegen seiner schweren Knieverletzung aus dem Frühjahr einen erheblichen Teil der kommenden Spielzeit verpassen. Mit Joane Gadou von RB Salzburg verpflichtete Sportchef Ole Book bereits einen neuen Spieler für das Defensivzentrum. Der 19-Jährige kostet knapp 20 Millionen Euro Ablöse.

    Gut möglich aber, dass noch mehr passieren wird. Nico Schlotterbeck verlängerte zwar seinen Kontrakt vor einigen Wochen bis 2031, allerdings beinhaltet das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die bis kurz nach der laufenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gezogen werden kann. Womöglich beeinflusst seine im DFB-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstagabend (2:1) erlittene Knieverletzung die Pläne jedoch.

  • Diese Verträge laufen beim BVB 2027 aus

    SpielerPositionAlter
    Alexander MeyerTor35 Jahre
    Patrick DrewesTor33 Jahre
    Silas OstrzinskiTor22 Jahre
    Ramy BensebainiAbwehr31 Jahre
    Emre CanAbwehr32 Jahre
    Marcel SabitzerMittelfeld32 Jahre
    Karim AdeyemiAngriff24 Jahre