Seine Ausstiegsklausel ist riesig: FC Bayern angeblich an 80-Millionen-Mann interessiert

Denn wie die tz weiter berichtet, dürfe Ito den FC Bayern durchaus im kommenden Sommer nach nur zwei eher verkorksten Jahren schon wieder verlassen, sollte ein passendes Angebot für den Japaner eintrudeln.

Ito war im Sommer 2024 per Ausstiegklausel in Höhe von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Münchnern gewechselt, seine Debüt-Saison geriet jedoch zu einem bitteren Desaster. Der 26-Jährige zog sich kurz vor Saisonbeginn einen Mittelfußbruch zu, der ihn monatelang außer Gefecht setzte. Anschließend machte er nur sechs Spiele, ehe der Mittelfuß erneut brach.

Erst im November des vergangenen Jahres kehrte Ito endgültig und genesen zurück und kommt immerhin in der laufenden Saison auf 21 Pflichtspiele für die Bayern. Besonders im Saisonendspurt, wo der Fokus der Münchner nach dem eingetüteten Gewinn der Meisterschaft auf dem Erreichen des Champions-League-Finals lag, kam Ito vermehrt zum Einsatz.

In den K.o.-Spielen in der Königsklasse gegen Real Madrid und Paris Saint-Germain saß er viermal über 90 Minuten auf der Bank. Auch in den K.o.-Spielen im DFB-Pokal kam er wenn überhaupt kurz vor Schluss ins Spiel.

Sein Vertrag in München läuft noch bis 2028. Angesichts der investierten 23,5 Millionen müsste ein interessierter Klub wohl mindestens 20 Millionen für Ito bieten, damit der Rekordmeister gesprächsbereit ist.