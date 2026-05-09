Seine Ausstiegsklausel ist riesig: FC Bayern angeblich an 80-Millionen-Mann interessiert

FC Bayern: Benfica will 80 Millionen Euro für Araujo
Problem bei Araujo: Der 23-Jährige hat bei Benfica Lissabon erst Ende 2024 einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben, der zudem eine gigantische Ausstiegsklausel beinhalten soll. Die schwankt je nach Medienbericht zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Auch Chelsea soll in der Vergangenheit großes Interesse an Araujo gehabt haben.
Allerdings könnte der deutsche Rekordmeister im Sommer durchaus Bedarf in der Innenverteidigung haben, sollten Min-Jae Kim und Hiroki Ito den Klub verlassen. Kim galt schon im vergangenen Sommer als Verkaufskandidat, aber auch hinter Itos Zukunft beim FCB soll angeblich ein großes Fragezeichen stehen.
Werbung
Getty Images
Hirko Ito darf den FC Bayern angeblich schon wieder verlasen.
Denn wie die tz weiter berichtet, dürfe Ito den FC Bayern durchaus im kommenden Sommer nach nur zwei eher verkorksten Jahren schon wieder verlassen, sollte ein passendes Angebot für den Japaner eintrudeln.
Ito war im Sommer 2024 per Ausstiegklausel in Höhe von 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Münchnern gewechselt, seine Debüt-Saison geriet jedoch zu einem bitteren Desaster. Der 26-Jährige zog sich kurz vor Saisonbeginn einen Mittelfußbruch zu, der ihn monatelang außer Gefecht setzte. Anschließend machte er nur sechs Spiele, ehe der Mittelfuß erneut brach.
Erst im November des vergangenen Jahres kehrte Ito endgültig und genesen zurück und kommt immerhin in der laufenden Saison auf 21 Pflichtspiele für die Bayern. Besonders im Saisonendspurt, wo der Fokus der Münchner nach dem eingetüteten Gewinn der Meisterschaft auf dem Erreichen des Champions-League-Finals lag, kam Ito vermehrt zum Einsatz.
In den K.o.-Spielen in der Königsklasse gegen Real Madrid und Paris Saint-Germain saß er viermal über 90 Minuten auf der Bank. Auch in den K.o.-Spielen im DFB-Pokal kam er wenn überhaupt kurz vor Schluss ins Spiel.
Sein Vertrag in München läuft noch bis 2028. Angesichts der investierten 23,5 Millionen müsste ein interessierter Klub wohl mindestens 20 Millionen für Ito bieten, damit der Rekordmeister gesprächsbereit ist.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.