Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat offenbar Angebote bezüglich eines Experten-Jobs während der bevorstehenden Weltmeisterschaft abgelehnt.
Seine Arbeit beim FC Bayern mit Harry Kane macht ihn besonders interessant: Vincent Kompany soll Jobs bei der WM 2026 abgelehnt haben
Wie der britische Journalist Mike Keegan von der Zeitung Daily Mail berichtet, sollen "mehrere" englische TV-Sender den FCB-Coach für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko angefragt, vom Belgier allerdings eine Abfuhr kassiert haben.
Demnach wolle sich Kompany nach der stressigen und langen Saison mit dem deutschen Rekordmeister - mit möglicherweise drei Titeln am Ende - erholen und Kraft für die neue Spielzeit tanken. Ein Experten-Job während seiner eigentlich "freien Zeit" wäre diesbezüglich kontraproduktiv.
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Für englische Sender soll der Belgier vor allem wegen seiner Insider-Kenntnisse um Three-Lions-Stürmer Harry Kane interessant gewesen sein.
In der Vergangenheit hatte Kompany bereits in Experten-Rollen für die BBC und Sky gearbeitet.