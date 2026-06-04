Sein Wechsel im Winter entpuppte sich als kapitaler Fehler! Streichkandidat des FC Bayern München will wohl zu Ex-Klub zurückkehren

Das Leihgeschäft mit Celta Vigo, das sich wie schon in der Vorsaison erneut für die Europa League qualifiziert hat, war damals vorzeitig abgebrochen worden. Dabei war Zaragoza zuvor noch Stammspieler bei den Spaniern und auch regelmäßig im Europapokal zum Einsatz gekommen.

In Rom blieb er nach einem vielversprechenden Start hingegen komplett außen vor, weshalb der Serie-A-Klub auch die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro nicht ziehen wird. Ab Mitte März absolvierte er in Folge einer Knieverletzung kein Pflichtspiel mehr für die Römer - auch, damit die an Einsatzminuten gekoppelte Kaufpflicht nicht griff.

Somit nahm die Roma sogar in Kauf, eine Strafzahlung in Höhe von 500.000 Euro an den FC Bayern München zu bezahlen, um den Spieler nicht verpflichten zu müssen. Zaragoza war im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest zum FC Bayern gewechselt. Auch aufgrund der Sprachbarriere und eines angeblich durchwachsenen Verhältnisses zum damaligen Trainer Thomas Tuchel konnte er sich aber nicht durchsetzen. Sein Vertrag in München ist noch bis 2029 datiert.