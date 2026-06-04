Der FC Bayern München möchte Bryan Zaragoza dem Vernehmen nach unbedingt loswerden. Er selbst soll eine Rückkehr zu einem Ex-Klub anstreben. Wie die spanische Tageszeitung Nos Diario berichtet, möchte der 24-Jährige zu Celta Vigo zurückkehren. Der Flügelspieler hatte den Erstligisten im Winter vorzeitig verlassen und war zur AS Rom gewechselt. Den Wechsel zu den Giallorossi soll er inzwischen aber bereuen.
Sein Wechsel im Winter entpuppte sich als kapitaler Fehler! Streichkandidat des FC Bayern München will wohl zu Ex-Klub zurückkehren
Zaragoza war bei der Roma komplett außen vor
Das Leihgeschäft mit Celta Vigo, das sich wie schon in der Vorsaison erneut für die Europa League qualifiziert hat, war damals vorzeitig abgebrochen worden. Dabei war Zaragoza zuvor noch Stammspieler bei den Spaniern und auch regelmäßig im Europapokal zum Einsatz gekommen.
In Rom blieb er nach einem vielversprechenden Start hingegen komplett außen vor, weshalb der Serie-A-Klub auch die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro nicht ziehen wird. Ab Mitte März absolvierte er in Folge einer Knieverletzung kein Pflichtspiel mehr für die Römer - auch, damit die an Einsatzminuten gekoppelte Kaufpflicht nicht griff.
Somit nahm die Roma sogar in Kauf, eine Strafzahlung in Höhe von 500.000 Euro an den FC Bayern München zu bezahlen, um den Spieler nicht verpflichten zu müssen. Zaragoza war im Januar 2024 zunächst per Leihe und dann für insgesamt 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Granada fest zum FC Bayern gewechselt. Auch aufgrund der Sprachbarriere und eines angeblich durchwachsenen Verhältnisses zum damaligen Trainer Thomas Tuchel konnte er sich aber nicht durchsetzen. Sein Vertrag in München ist noch bis 2029 datiert.
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FC Bayern will Zaragoza angeblich loswerden
Insgesamt sprangen lediglich sieben Pflichtspiele für die Münchener heraus. Eine Zukunft beim deutschen Rekordmeister soll er nicht mehr haben. Zumal die Bayern laut kicker auf Einnahmen angewiesen sind, um die eigenen Transferpläne - darunter der angedachte Transfer von Offensiv-Allrounder Ismael Saibari (PSV Eindhoven) - finanzieren zu können. Neben Zaragoza sollen auch die Leih-Rückkehrer Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Joao Palhinha (Tottenham Hotspur) und Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) veräußert werden.
Allerdings soll sich eine Zaragoza-Rückkehr zu Celta Vigo dem Bericht zufolge schwierig gestalten. Der Tabellensechste der abgelaufenen Saison sei nach dem Leih-Abbruch nicht dazu bereit, erneut so viel Geld für Zaragoza in die Hand zu nehmen. Stattdessen müssten die Bayern den Galiciern, die einen Flügelspieler suchen, entgegenkommen.
Bryan Zaragoza: Karrierestationen und Statistiken
Zeitraum Klub Spiele Tore Assists Einsatzminuten 2022 bis 2024 FC Granada 58 11 3 2.846 2024 FC Bayern 7 - - 171 2024 bis 2025 CA Osasuna (Leihe) 28 1 6 1.882 2025 Celta Vigo (Leihe) 26 2 4 1.420 2026 AS Rom (Leihe) 6 - 1 191