Sein neuer Verein hat das Ziel, "einen Weltklasse-Klub aufzubauen": Zukunft von Robert Lewandowski ist entschieden

Die Ankunft ihres neuen "Champions und Kämpfers" verkündete Chicago Fire am Montag, der Wechsel sei ein "Schlüsselmoment" in der Sportgeschichte der Stadt. Der ehemalige Bundesliga-Torjäger von Bayern München und Borussia Dortmund beginnt das neue Kapitel nach seinem Abschied vom spanischen Meister FC Barcelona mit einem Zweijahresvertrag.

Schon immer sei das Ziel in Chicago gewesen, "einen Weltklasse-Klub aufzubauen, der zu Großem inspiriert, Chicago vereint und Meisterschaften gewinnt", sagte Gregg Berhalter, Sportdirektor und Cheftrainer: "Robert verkörpert diese Werte und steht für die Maßstäbe, die diese Stadt verdient: ein Champion und ein Kämpfer." Das lässt sich der Klub teuer bezahlen - als sogenannter "Designated Player" wird der polnische Rekordspieler zu einem der bestbezahlten Spieler der Liga aufsteigen.

"Seine Ankunft bestärkt uns in unserem Ehrgeiz, um Titel zu kämpfen, und hebt die Maßstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist", sagte der frühere US-Nationaltrainer Berhalter weiter: "Wir können es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten und Chicago hautnah erleben zu lassen, warum er zu den weltweit am meisten verehrten Sport-Ikonen zählt."