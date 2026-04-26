Sein Abschied gilt als beschlossen! Ein Totgesagter sammelt Argumente für Umdenken beim FC Bayern München

Für den Rekord reichte es am Samstag noch nicht ganz. Um die Bestmarke des FC Schalke 04 aus der Saison 1980/81 einzustellen, hätte es am Samstag gegen die Mainzer der Einwechslung von Kader-Neuling Bastian Assomo bedurft. Bei den Knappen waren in jener Spielzeit elf unter 20 Jahre alte Spieler erstmals in ihrer Karriere zum Einsatz im deutschen Oberhaus gekommen, beim deutschen Rekordmeister steht diese Marke bislang noch bei zehn.

Ob der Rekord in den verbleibenden drei Bundesligapartien gegen Heidenheim, Wolfsburg und Köln noch fallen oder gar gebrochen wird, wird sich am Ende zeigen. Was sich mit Sicherheit jetzt schon festhalten lässt, ist, dass Kompany von allen Bayern-Trainern der letzten 20 Jahre mit Abstand am meisten darauf bedacht ist, junge, entwicklungsfähige Spieler einzusetzen und ihnen die Chance zu gewähren, sich bei den Profis zu beweisen.

Am gestrigen Samstagnachmittag etwa verhalf der FCB-Coach Mittelfeldspieler Bara Sapoko zu seinem Startelf-Debüt. Der 18-jährige Senegalese hatte seinen ersten Einsatz für die erste Mannschaft bereits vor zwei Wochen beim 5:0-Sieg beim FC St. Pauli vor rund zwei Wochen gefeiert. Bei der Meistergala gegen den VfB Stuttgart gab es die nächsten Minuten, ehe er in Mainz nun von Beginn an ran durfte.

Er habe sich dieses Privileg "verdient", betonte Kompany vor Spielbeginn und machte deutlich, dass ein Einsatz bei den Profis kein "Geschenk" sei, welches er den jungen Spielern aus reiner Gütigkeit gebe. "Das ist eine eklige Aufgabe heute. Man muss schon diese Erwachsenheit haben, um in so einem Spiel zu stehen. Für Sapoko ist das ein großer Test, aber für die anderen Jungs auch. Irgendwann muss man das erleben. Man muss da sein. Irgendwann ist es dann der richtige Moment, sie mitzunehmen."

Dass es irgendwann so weit kommen musste und Sapoko seine ersten Profi-Minuten bekommen würde, das hatte sich schon ein wenig länger angedeutet. Bei den Bayern hält man sehr große Stücke auf den 18-Jährigen, vor allem Kompany soll dem Vernehmen nach ein großer Fan sein. Seine Teamkollegen brauchten ebenfalls nicht lange, um von Sapokos Qualitäten überzeugt zu sein. "Man hat gesehen, dass er ein brutales Talent hat und ein guter Kerl ist. Er ist ganz dankbar. Er hat seine Sache heute super gemacht", schwärmte etwa Leon Goretzka nach dem Spiel auf St. Pauli.

Gegen die 05er kam dieses "Talent" immer wieder in Phasen zum Vorschein, insgesamt erwischte Sapoko allerdings einen eher unglücklichen Nachmittag. Als Nebenmann von Aleksandar Pavlovic hatte der 18-Jährige sichtliche Probleme mit dem frühen Pressing und hohen Anlaufen des Mainzer Mittelfelds um Paul Nebel, Nadiem Amiri und Kaishu Sano. Zog der FSV bei einem seiner schnellen Gegenstöße das Tempo an, wirkte Sapoko schnell überfordert. So war es nur folgerichtig, dass der Senegalese bei zwei Gegentoren eine unglückliche Figur abgab. Beim 0:2 vertändelte er den Ball im Aufbau und kam in der Folge nicht mehr in den Zweikampf, beim 0:3 reichte ein einfacher Haken von Amiri am Sechzehner aus, um ihn auf seine vier Buchstaben zu setzen.

Keineswegs bedeutet das, dass Sapoko in Zukunft keine Einsatzzeiten mehr bekommen sollte, schließlich lässt ein einziges Spiel gegen einen dazu noch gut aufgelegten Gegner nicht auf die nachhaltige Qualität eines Spielers in einem solchen Alter schließen. Gleichzeitig aber muss man festhalten, dass Kompany mit einem seiner "Jugend forscht"-Experimente zum ersten Mal daneben lag. Denn erst nach Sapokos Auswechslung in der 77. Minute wurde Bayerns Aufbau klarer, besser strukturierter und mit zwei späten Toren insgesamt auch ertragreicher.