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Christian Guinin

Sein Abschied gilt als beschlossen! Ein Totgesagter sammelt Argumente für Umdenken beim FC Bayern München

Bundesliga
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Bayern München
Mainz 05 - Bayern München
B. Ndiaye
N. Jackson

Dank einer herausragenden Energieleitung biegt der FC Bayern München am 31. Spieltag der Bundesliga einen 0:3-Pausen-Rückstand gegen den 1. FSV Mainz 05 noch in einen 4:3-Sieg um. Kompanys Youngster-Experiment geht zum ersten Mal richtig schief, zudem gibt sich ein Totgesagter nicht auf.

Vor dem wichtigen Halbfinal-Duell in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag probierte FCB-Trainer Vincent Kompany gegen die 05er viel aus, verhalf unter anderem einem 18-Jährigen zu seinem Startelf-Debüt und konnte sich am Ende doch auf seine prominent besetzte Bank verlassen.

Die Erkenntnisse zum Bayern-Sieg gegen Mainz.

  • Bayern Münchens Sieg gegen Mainz: Kompany greift mit "Jugend forscht" zum ersten Mal daneben

    Für den Rekord reichte es am Samstag noch nicht ganz. Um die Bestmarke des FC Schalke 04 aus der Saison 1980/81 einzustellen, hätte es am Samstag gegen die Mainzer der Einwechslung von Kader-Neuling Bastian Assomo bedurft. Bei den Knappen waren in jener Spielzeit elf unter 20 Jahre alte Spieler erstmals in ihrer Karriere zum Einsatz im deutschen Oberhaus gekommen, beim deutschen Rekordmeister steht diese Marke bislang noch bei zehn.

    Ob der Rekord in den verbleibenden drei Bundesligapartien gegen Heidenheim, Wolfsburg und Köln noch fallen oder gar gebrochen wird, wird sich am Ende zeigen. Was sich mit Sicherheit jetzt schon festhalten lässt, ist, dass Kompany von allen Bayern-Trainern der letzten 20 Jahre mit Abstand am meisten darauf bedacht ist, junge, entwicklungsfähige Spieler einzusetzen und ihnen die Chance zu gewähren, sich bei den Profis zu beweisen.

    Am gestrigen Samstagnachmittag etwa verhalf der FCB-Coach Mittelfeldspieler Bara Sapoko zu seinem Startelf-Debüt. Der 18-jährige Senegalese hatte seinen ersten Einsatz für die erste Mannschaft bereits vor zwei Wochen beim 5:0-Sieg beim FC St. Pauli vor rund zwei Wochen gefeiert. Bei der Meistergala gegen den VfB Stuttgart gab es die nächsten Minuten, ehe er in Mainz nun von Beginn an ran durfte.

    Er habe sich dieses Privileg "verdient", betonte Kompany vor Spielbeginn und machte deutlich, dass ein Einsatz bei den Profis kein "Geschenk" sei, welches er den jungen Spielern aus reiner Gütigkeit gebe. "Das ist eine eklige Aufgabe heute. Man muss schon diese Erwachsenheit haben, um in so einem Spiel zu stehen. Für Sapoko ist das ein großer Test, aber für die anderen Jungs auch. Irgendwann muss man das erleben. Man muss da sein. Irgendwann ist es dann der richtige Moment, sie mitzunehmen."

    Dass es irgendwann so weit kommen musste und Sapoko seine ersten Profi-Minuten bekommen würde, das hatte sich schon ein wenig länger angedeutet. Bei den Bayern hält man sehr große Stücke auf den 18-Jährigen, vor allem Kompany soll dem Vernehmen nach ein großer Fan sein. Seine Teamkollegen brauchten ebenfalls nicht lange, um von Sapokos Qualitäten überzeugt zu sein. "Man hat gesehen, dass er ein brutales Talent hat und ein guter Kerl ist. Er ist ganz dankbar. Er hat seine Sache heute super gemacht", schwärmte etwa Leon Goretzka nach dem Spiel auf St. Pauli.

    Gegen die 05er kam dieses "Talent" immer wieder in Phasen zum Vorschein, insgesamt erwischte Sapoko allerdings einen eher unglücklichen Nachmittag. Als Nebenmann von Aleksandar Pavlovic hatte der 18-Jährige sichtliche Probleme mit dem frühen Pressing und hohen Anlaufen des Mainzer Mittelfelds um Paul Nebel, Nadiem Amiri und Kaishu Sano. Zog der FSV bei einem seiner schnellen Gegenstöße das Tempo an, wirkte Sapoko schnell überfordert. So war es nur folgerichtig, dass der Senegalese bei zwei Gegentoren eine unglückliche Figur abgab. Beim 0:2 vertändelte er den Ball im Aufbau und kam in der Folge nicht mehr in den Zweikampf, beim 0:3 reichte ein einfacher Haken von Amiri am Sechzehner aus, um ihn auf seine vier Buchstaben zu setzen.

    Keineswegs bedeutet das, dass Sapoko in Zukunft keine Einsatzzeiten mehr bekommen sollte, schließlich lässt ein einziges Spiel gegen einen dazu noch gut aufgelegten Gegner nicht auf die nachhaltige Qualität eines Spielers in einem solchen Alter schließen. Gleichzeitig aber muss man festhalten, dass Kompany mit einem seiner "Jugend forscht"-Experimente zum ersten Mal daneben lag. Denn erst nach Sapokos Auswechslung in der 77. Minute wurde Bayerns Aufbau klarer, besser strukturierter und mit zwei späten Toren insgesamt auch ertragreicher.

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    Bayern Münchens Sieg gegen Mainz: Ein Torgesagter lebt länger

    Es ist in den vergangenen Wochen ein wenig ruhig geworden um Nicolas Jackson. Obwohl die Bayern im Zuge der (zeitweisen) Verletzungen von Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof und auch Harry Kane offensiv teilweise auf dem Zahnfleisch gingen, weilte der Kolumbianer in der medialen Berichterstattung immer ein wenig unter dem Radar.

    Dabei hätte es sogar einige Anlässe gegeben, großflächiger über ihn zu berichten, schließlich reihte der 24-Jährige zuletzt einen guten Auftritt an den anderen. Bei den lästigen Aufgaben in der ohnehin schon seit Wochen gewonnenen und damit abgehakten Bundesliga überzeugte Jackson jüngst als verlässlicher und vor allem konstanter Torgarant, der in den 180 Minuten gegen St. Pauli und Stuttgart immerhin zwei Treffer und einen Assist beisteuern konnte.

    Auch in Mainz gehörte Jackson erneut zum Stammpersonal und hinterließ dort, auch wenn er in den ersten 45 Minuten weitestgehend in der Luft hing und kaum Ballaktionen hatte, insgesamt einen guten Eindruck. Er war es, der den Tor-Regen in der zweiten Hälfte mit einer schönen Direktabnahme eröffnete und auch im Zusammenspiel mit den eingewechselten Michael Olise, Harry Kane und Jamal Musiala hatte er einige gute Aktionen.

    Überhaupt spiegelt das in der Öffentlichkeit kursierende Bild, Jackson sei einer der größten "Bayern-Flops" der jüngeren Vergangenheit, nicht wirklich die tatsächliche Realität wieder. Mit nun wettbewerbsübergreifend zehn Toren und vier Assists in 29 Einsätzen können sich die reinen Zahlen Jacksons mehr als sehen lassen. Bei lediglich 1.151 absolvierten Minuten sind das alle 115 Minuten ein Treffer oder gar alle 82 Minuten eine Torbeteiligung. Als Joker hinter Kane, wohlgemerkt.

    Auch die Qualität seiner Tore nahm zuletzt immer mehr zu. Während er zu Beginn der Saison nicht selten erst dann gefährlich wurde, als die Bayern ohnehin schon mit drei oder vier Toren in Front lagen, sind es mittlerweile durchaus entscheidende Momente, die der 24-Jährige zu kreieren schafft. Gegen Mainz blies er das Horn zur Aufholjagd, eine Woche zuvor steuerte er gegen den VfB in einer zerfahrenen Phase das wichtige 2:1 bei.

    Und so wundert es dann schon ein wenig, in welcher Deutlichkeit und Übereinstimmung viele Medien schon vor Wochen von einem eh schon beschlossenen Abgang im Sommer sprachen. Fakt ist: Die 65 Millionen Euro schwere Kaufpflicht wird aufgrund der nicht mehr zu erreichenden 40 Startelfeinsätze Jacksons auf keinen Fall greifen. Auch die verhandelte Kaufoption wird nicht gezogen, bestätigte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-Sportstudio am Samstagabend.

    Bei seinem Stammklub Chelsea scheint eine Zukunft jedoch ebenfalls ausgeschlossen, warum also nicht in offene Gespräche treten und über eine geringere Ablöse verhandeln? Vor allem, da Kompany ein Fürsprecher von ihm zu sein scheint.

  • FC Bayern MünchenGetty Images

    Bayern Münchens Sieg gegen Mainz: Die Offensiv-Achse läuft heiß

    In Folge des längerfristigen Ausfalls von Serge Gnabry stellt sich die Münchner Offensive, zumindest für die noch wichtigen Spiele in der Champions League sowie im DFB-Pokal, quasi von selbst auf. Vorne ist Harry Kane unumstritten gesetzt, auf den Außen führt kein Weg an Luis Diaz und Michael Olise vorbei. Und auf der Zehn, der Position, die bis vor kurzem noch Gnabry innehatte, wird es aller Voraussicht nach auf Jamal Musiala hinauslaufen.

    Der 23-Jährige kommt nach seinem auskurierten Wadenbeinbruch, welchen er sich bei der Klub-WM im vergangenen Sommer zugezogen hatte, immer besser in Fahrt und scheint sich langsam aber stetig seinem Top-Niveau zu nähern. Für die Bayern passiert das zum wahrscheinlich bestmöglichen Zeitpunkt der Saison, schließlich sind die Alternativen rar gesät. Neben Gnabry plagen sich auch Lennart Karl und Tom Bischof noch immer mit Verletzungen herum, was in der Endabrechnung  nur Nicolas Jackson und Raphael Guerreiro als gestandene Ersatzkandidaten übrig lässt.

    Da ist es umso wichtiger, dass das Zusammenspiel der auf dem Platz stehenden Akteure reibungslos funktioniert. Und das tat es gegen Mainz. Wie zu besten Zeiten kombinierten sich Olise, Kane und Musiala nach ihrer Einwechslung zur zweiten Hälfte durch die Reihen der 05er, ließen Gegner mit klugen Doppelpässen, Finten und Laufwegen stehen und sorgten quasi im Alleingang dafür, dass die Münchner 0:3-Pausenrückstand am Ende noch in ein 4:3 verwandelten.

    Für das Duell gegen PSG könnte es die perfekte Generalprobe gewesen sein. Zwar ist der französische Hauptstadtklub alleine von der spielerischen Qualität eher nicht mit den Rheinhessen zu vergleichen, dennoch dürften die Spielzüge des Bayern-Trios auch bei den Parisern in der Analyse für Kopfschmerzen sorgen.

  • FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB

    Datum

    Spiel

    Wettbewerb

    Dienstag, 28. April

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Champions League

    Samstag, 2. Mai

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mittwoch, 6. Mai

    FC Bayern vs. Paris Saint-Germain

    Champions League

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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