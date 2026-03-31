Sein Abgang im Sommer steht bereits fest: Schnappen sich Benfica und Jose Mourinho einen Star des FC Bayern München?

Die Bayern hatten am gestrigen Montag verkündet, dass der nach der Saison auslaufende Vertrag Guerreiros nicht mehr verlängert wird. Der vielseitig einsetzbare Portugiese wird die Münchner dementsprechend nach drei gemeinsamen Jahren verlassen.

"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", wurde FCB-Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung zitiert: "Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer - gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."

Guerreiro war im Sommer 2023 als Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel ablösefrei vom BVB zu den Bayern gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister sammelte er durchaus seine Einsätze, kam allerdings an die Leistungen aus Dortmunder Glanzzeiten nicht dauerhaft heran. Zuletzt war er unter Vincent Kompany kaum noch gefragt und fristete daher zumeist ein Dasein auf der Ersatzbank.