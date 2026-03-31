Wie die portugiesische Zeitung Record berichtet, erwägt Benfica einen Transfer des 32-Jährigen Allrounders zur kommenden Spielzeit.
Sein Abgang im Sommer steht bereits fest: Schnappen sich Benfica und Jose Mourinho einen Star des FC Bayern München?
Die Bayern hatten am gestrigen Montag verkündet, dass der nach der Saison auslaufende Vertrag Guerreiros nicht mehr verlängert wird. Der vielseitig einsetzbare Portugiese wird die Münchner dementsprechend nach drei gemeinsamen Jahren verlassen.
"Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine", wurde FCB-Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung zitiert: "Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer - gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen."
Guerreiro war im Sommer 2023 als Wunschspieler des damaligen Trainers Thomas Tuchel ablösefrei vom BVB zu den Bayern gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister sammelte er durchaus seine Einsätze, kam allerdings an die Leistungen aus Dortmunder Glanzzeiten nicht dauerhaft heran. Zuletzt war er unter Vincent Kompany kaum noch gefragt und fristete daher zumeist ein Dasein auf der Ersatzbank.
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Raphael Guerreiro: Auch Juventus Turin ist offenbar interessiert
Seit Mitte Januar absolvierte er nur zwei Spiele in der Bundesliga (58 Minuten), immerhin durfte er im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta über 83 Minuten ran. Bis dato kommt Guerreiro auf 89 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen ihm zwölf Tore und acht Vorlagen gelangen.
Das derzeit von Jose Mourinho trainierte Benfica wäre für Guerreiro die erste Profistation in Portugal. Der in Frankreich geborene und aufgewachsene Linksverteidiger startete seine Karriere in der Jugend von Blanc-Mesnil SF und kam dann über Stationen bei INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient und Borussia Dortmund nach München.
Neben Benfica wurde Juventus Turin mit Guerreiro in Verbindung gebracht. Im vergangenen Dezember schrieben italienische und deutsche Medien, dass die Alte Dame auf der Suche nach Verstärkungen für die Außenbahnen den 32-Jährigen in Betracht ziehe.
FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 4. April
15.30 Uhr
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Dienstag, 7. April
21 Uhr
Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.