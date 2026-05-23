"Sehr überraschend": Max Eberl spricht über Zweifel von Uli Hoeneß an seiner Zukunft beim FC Bayern

"Ich habe es auch als sehr überraschend wahrgenommen", sagte Eberl nach Bayerns Triumph im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart (3:0) am Samstagabend bei Sky zu Hoeneß' Aussagen.

Hoeneß hatte Eberls Zukunft beim FCB über dessen Vertragsende 2027 hinaus im Vorfeld des Pokalendspiels offen gelassen. "Da sind noch Zweifel", sagte Bayerns Klubpatron im Talkformat 'Spitzengespräch' des Spiegel. Eberls Chancen auf eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße stünden derzeit bei "60 zu 40", so Hoeneß.

"Ich will meine Arbeit machen, will damit überzeugen. Das, was wir diese Saison als Mannschaft gespielt haben, das lässt sich sehen. Man kann zweifeln, das ist völlig legitim. Dann redet man drüber", führte Eberl seine Reaktion aus. Auf Nachfrage, aus welchen Gründen Hoeneß denn an ihm zweifele, meinte der 52-Jährige: "Das kann ich ja nicht sagen, das müsste jemand den Uli fragen. Ich weiß auch nicht, ob er es so gemeint hat. Er hat es gesagt, die Zahlen stehen jetzt da. Es ist mir jetzt gerade egal. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt mit dem Double. Das ist, was zählt."