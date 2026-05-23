Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern München hat auf die von Ehrenpräsident Uli Hoeneß geäußerten Zweifel an seiner Zukunft reagiert.
"Sehr überraschend": Max Eberl spricht über Zweifel von Uli Hoeneß an seiner Zukunft beim FC Bayern
Max Eberl über Zweifel von Uli Hoeneß: "Ist mir gerade egal"
"Ich habe es auch als sehr überraschend wahrgenommen", sagte Eberl nach Bayerns Triumph im DFB-Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart (3:0) am Samstagabend bei Sky zu Hoeneß' Aussagen.
Hoeneß hatte Eberls Zukunft beim FCB über dessen Vertragsende 2027 hinaus im Vorfeld des Pokalendspiels offen gelassen. "Da sind noch Zweifel", sagte Bayerns Klubpatron im Talkformat 'Spitzengespräch' des Spiegel. Eberls Chancen auf eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße stünden derzeit bei "60 zu 40", so Hoeneß.
"Ich will meine Arbeit machen, will damit überzeugen. Das, was wir diese Saison als Mannschaft gespielt haben, das lässt sich sehen. Man kann zweifeln, das ist völlig legitim. Dann redet man drüber", führte Eberl seine Reaktion aus. Auf Nachfrage, aus welchen Gründen Hoeneß denn an ihm zweifele, meinte der 52-Jährige: "Das kann ich ja nicht sagen, das müsste jemand den Uli fragen. Ich weiß auch nicht, ob er es so gemeint hat. Er hat es gesagt, die Zahlen stehen jetzt da. Es ist mir jetzt gerade egal. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt mit dem Double. Das ist, was zählt."
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Max Eberl holte Vincent Kompany zum FC Bayern
Eberl hatte sein Amt bei Bayern im März 2024 angetreten. Unter anderem war er wenige Monate später federführend an der Verpflichtung von Erfolgstrainer Vincent Kompany beteiligt, unter dem die Münchener in dieser Saison souverän den Meistertitel sowie den DFB-Pokal gewannen und in der Champions League erst in einem spektakulären Halbfinale an Paris Saint-Germain scheiterten.
Über seinen Austausch mit Hoeneß sagte Eberl während der Pokalfeierlichkeiten im Berliner Olympiastadion noch: "Wir reden eigentlich dauernd, wir haben auch gestern und heute gesprochen. Deswegen waren die 60:40 für mich überraschend."
Hoeneß selbst wurde derweil bei der ARD auf seine Aussagen zu Bayerns Sportboss angesprochen und gab sich dabei zunächst schmallippig. Danach sagte der 74-Jährige, die Bezifferung der Verlängerungschancen auf 60:40 sei "meine ehrliche Meinung. Wer mich kennt, weiß das. So ist die Situation und in zwei bis drei Monaten sehen wir, wie es weiter geht." Abschließend machte er Eberl noch Hoffnung: "Ich persönlich sehe es für ihn relativ positiv."
Hoeneß und der gesamte Aufsichtsrat der Bayern, dem unter anderem auch Karl-Heinz Rummenigge angehört, kommt Ende Mai noch zu seiner nächsten Tagung zusammen. Dabei sollen unter anderem die möglichen Vertragsverlängerungen von Eberl und auch Sportdirektor Christoph Freund, dessen Arbeitspapier ebenfalls 2027 ausläuft, besprochen werden.
FC Bayern München: Die nächsten Termine des FCB
Termin
Spiel
Wettbewerb
25. Juli
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Testspiel
4. August
Jeju SK FC - FC Bayern
Testspiel
7. August
FC Bayern - Aston Villa
Testspiel
15. August
FC Bayern - RB Leipzig
Testspiel
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.