"Sehr, sehr besorgniserregend": Ex-Verteidiger befürchtet 0:10-Niederlage des FC Liverpool gegen PSG

Ex-Linksverteidiger Stephen Warnock fällte im Anschluss an das 1:2 bei Brighton & Hove Albion am Samstag ein hartes Urteil zur Leistung der Mannschaft seines einstigen Arbeitgebers. Er sagte bei '5 Live' in der BBC: "Wenn sie nach Paris fahren und da so spielen gewinnt PSG 10:0. So schlecht war Liverpool heute. Brighton war nicht kaltschnäuzig und hat versucht, es über die Zeit zu bringen. Aber PSG ist kaltschnäuzig. Für Liverpool ist das sehr, sehr besorgniserregend."

Für Liverpool war die Pleite bei den Seagulls bereits die zehnte Niederlage in der Liga in dieser Spielzeit. Es ist das erst siebte Mal, dass ein Titelverteidiger im englischen Oberhaus so häufig als Verlierer vom Rasen ging.

Diese Horrorbilanz schlägt sich auch in der Tabelle nieder. Liverpool ist aktuell Tabellenfünfter und hat zwei Zähler Rückstand auf CL-Platz vier. Diesen hat Aston Villa inne und noch ein Spiel in der Hinterhand. Dazu drängen von hinten Chelsea, Everton und Brentford, die in Schlagdistanz sind.