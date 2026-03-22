Der FC Liverpool kassiert in der Premier League seine nächste Niederlage und damit einen weiteren Dämpfer im Kampf um einen Platz in der Champions League in der kommenden Saison. Mit Blick auf das Duell im Viertelfinale der Königsklasse mit Titelverteidiger PSG in wenigen Wochen macht sich ein ehemaliger Abwehrspieler der Reds große Sorgen.
"Sehr, sehr besorgniserregend": Ex-Verteidiger befürchtet 0:10-Niederlage des FC Liverpool gegen PSG
Ex-Linksverteidiger Stephen Warnock fällte im Anschluss an das 1:2 bei Brighton & Hove Albion am Samstag ein hartes Urteil zur Leistung der Mannschaft seines einstigen Arbeitgebers. Er sagte bei '5 Live' in der BBC: "Wenn sie nach Paris fahren und da so spielen gewinnt PSG 10:0. So schlecht war Liverpool heute. Brighton war nicht kaltschnäuzig und hat versucht, es über die Zeit zu bringen. Aber PSG ist kaltschnäuzig. Für Liverpool ist das sehr, sehr besorgniserregend."
Für Liverpool war die Pleite bei den Seagulls bereits die zehnte Niederlage in der Liga in dieser Spielzeit. Es ist das erst siebte Mal, dass ein Titelverteidiger im englischen Oberhaus so häufig als Verlierer vom Rasen ging.
Diese Horrorbilanz schlägt sich auch in der Tabelle nieder. Liverpool ist aktuell Tabellenfünfter und hat zwei Zähler Rückstand auf CL-Platz vier. Diesen hat Aston Villa inne und noch ein Spiel in der Hinterhand. Dazu drängen von hinten Chelsea, Everton und Brentford, die in Schlagdistanz sind.
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Arne Slot: "Das ist nicht gut genug"
Trainer Arne Slot übernahm erneut Verantwortung für die Niederlage. Zwar verwies er auf die Verletzungen der Top-Stars Alisson und Mohamed Salah, die jeweils nicht auflaufen konnten sowie die Blessur von Hugo Ekitike, der in der Anfangsphase ausgewechselt werden musste. Dennoch war der Auftritt des Liverpooler Starensembles um DFB-Kicker Florian Wirtz enttäuschend.
"Ich verstehe, dass die Erwartungen hoch sind, wenn man die Liga gewonnen hat und im Sommer 450 Millionen Pfund für neue Spieler ausgegeben hat", konstatierte Slot. "Die Erwartungen waren hoch bei Experten, Medien, mir und den Fans. Innerhalb des Klubs schauen wir aber auf die Situation und die Herausforderung, die wir in dieser Saison zu bewältigen haben. Dadurch sind wir realistischer und können einschätzen, warum die Saison so läuft, wie sie läuft."
Der Niederländer weiter: "Trotzdem ist das nicht gut genug. Egal mit wie vielen Entschuldigungen ich ankomme, die Position in der wir uns befinden ist nicht gut genug." Sein Job sei es auch nicht Entschuldigungen zu suchen, "sondern Lösungen zu finden. Das habe ich auch heute wieder versucht."
Nach der Länderspielpause wartet ein knüppelhartes Programm auf Slots Team: Zunächst geht es auswärts im Viertelfinale des FA Cups gegen Manchester City, es folgt vier Tage später das von Warnock gefürchtete Duell mit PSG im Parc des Princes.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton