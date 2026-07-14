Kölns Said El Mala wäre angeblich "sehr, sehr angetan" von einem möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund. Das berichtet Sky. "Er will den nächsten Schritt machen, will wechseln", sagte Transferexperte Florian Plettenberg.
"Sehr, sehr angetan": Said El Mala wünscht sich angeblich Wechsel zu diesem Bundesligisten
Die Dortmunder fänden den FC-Flügelspieler grundsätzlich spannend, auch wenn sie nicht restlos von ihm überzeugt seien. Das größte Hindernis bleibe jedoch die Ablösesumme, da die Kölner bis zu 50 Millionen Euro für El Mala forderten - und es deshalb aktuell kein passendes Angebot für ihn gebe.
Der geforderte Betrag sei für den BVB deutlich zu hoch, weshalb sich der Klub nicht sonderlich intensiv mit dem Thema beschäftige.
Auch RB Leipzig befindet sich dem Bericht zufolge in Lauerstellung bei El Mala - aber auch für die Sachsen ist er aktuell viel zu teuer.
- Getty
Absage für Premier-League-Klub - Kessler geht von El Malas Verbleib aus
Mit Brighton hatte bereits im vergangenen Sommer ein Premier-League-Klub um El Mala geworben. In den vergangenen Wochen war auch der FC Brentford auf den Shootingstar aufmerksam geworden, doch El Mala sagte den Bees ab.
"Ich bin der festen Überzeugung, dass er diese Saison für den FC spielen wird", sagte Thomas Kessler, Kölns Geschäftsführer Sport, am Montag.
In der vergangenen Saison erzielte Said El Mala in 34 Bundesliga-Spielen 13 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen