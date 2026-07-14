"Sehr, sehr angetan": Said El Mala wünscht sich angeblich Wechsel zu diesem Bundesligisten

Die Dortmunder fänden den FC-Flügelspieler grundsätzlich spannend, auch wenn sie nicht restlos von ihm überzeugt seien. Das größte Hindernis bleibe jedoch die Ablösesumme, da die Kölner bis zu 50 Millionen Euro für El Mala forderten - und es deshalb aktuell kein passendes Angebot für ihn gebe.

Der geforderte Betrag sei für den BVB deutlich zu hoch, weshalb sich der Klub nicht sonderlich intensiv mit dem Thema beschäftige.

Auch RB Leipzig befindet sich dem Bericht zufolge in Lauerstellung bei El Mala - aber auch für die Sachsen ist er aktuell viel zu teuer.