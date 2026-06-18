Der FC Bayern arbeitet aktuell bekanntlich an der Verpflichtung von Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Ein Wechsel des Linksverteidigers soll dem Vernehmen nach kurz bevorstehen. Kostenpunkt: Circa 55 Millionen Euro.
"Sehr positiv von dem Jungen überrascht": DFB-Star Antonio Rüdiger schwärmt von Wunschspieler des FC Bayern München
Auch bei der deutschen Nationalmannschaft untermauerte Brown schon seinen Wert mit einem über alle Maßen geglückten WM-Debüt gegen Curacao, wo er ein Tor erzielte und eines auflegte. Auch beim einstigen Abwehrchef Antonio Rüdiger hat der 23-Jährige offenbar schon Eindruck gemacht. Auf der Pressekonferenz am Mittwochabend (MEZ) sprach der Routinier in höchsten Tönen von Brown.
Danach gefragt, was er jungen Spielern wie Brown sagen würde, wenn sie ihn danach fragten, wie man "die perfekte Balance" zwischen Aggressivität und Besonnenheit hinbekommt, sagte Rüdiger: "Gute Frage, das ist für jeden Spieler unterschiedlich. Aber bei einem Nene Brown muss ich nicht viel sagen. Ich bin sehr, sehr positiv von dem Jungen überrascht. Das erste Mal habe ich ihn beim März-Lehrgang gesehen und gesehen wie er den Semenyo (Antoine Semenyo beim 2:1-Sieg, Anm. d. Red.) ausgeschaltet hat", erinnerte sich Rüdiger: "Ich glaube dem Spieler muss ich nicht viel sagen. Der ist ein ruhiger Zeitgenosse, aber auf dem Platz wird er zum Monster!"
Es treffe generell auf alle "jungen Hüpfer" im DFB-Team zu, dass diese nach Meinung von Rüdiger "schon sehr weit sind". Das müsse er allen "hoch anrechnen".
Auch für Konkurrenten findet Rüdiger lobende Worte
Lobende Worte fand Rüdiger auch für seine Konkurrenten, die ihm im Jahr vor der WM beide den Rang in der defensiven Zentrale abgelaufen hatten. Jonathan Tah sei "eine Erscheinung. Allein von der Physis her, das kann schon eklig werden. Wenn ich Stürmer wäre und gegen Jona spielen müsste, dann wäre das schon hart." Nico Schlotterbecks "linker Fuß ist Gold", sagte er über Verteidiger von Real Madrid, "das muss man ihm lassen."
Es sei "nicht einfach, auf der Bank zu sein", bekannte er, über allem stehe aber das Team. "Wir alle haben hier nur ein Ziel, jeder ist wichtig. Wenn man von außen Input geben kann, umso besser." Daher versuche er, "mit den Leuten Spaß zu haben und gute Vibes zu verbreiten".
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".