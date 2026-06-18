"Sehr positiv von dem Jungen überrascht": DFB-Star Antonio Rüdiger schwärmt von Wunschspieler des FC Bayern München

Auch bei der deutschen Nationalmannschaft untermauerte Brown schon seinen Wert mit einem über alle Maßen geglückten WM-Debüt gegen Curacao, wo er ein Tor erzielte und eines auflegte. Auch beim einstigen Abwehrchef Antonio Rüdiger hat der 23-Jährige offenbar schon Eindruck gemacht. Auf der Pressekonferenz am Mittwochabend (MEZ) sprach der Routinier in höchsten Tönen von Brown.

Danach gefragt, was er jungen Spielern wie Brown sagen würde, wenn sie ihn danach fragten, wie man "die perfekte Balance" zwischen Aggressivität und Besonnenheit hinbekommt, sagte Rüdiger: "Gute Frage, das ist für jeden Spieler unterschiedlich. Aber bei einem Nene Brown muss ich nicht viel sagen. Ich bin sehr, sehr positiv von dem Jungen überrascht. Das erste Mal habe ich ihn beim März-Lehrgang gesehen und gesehen wie er den Semenyo (Antoine Semenyo beim 2:1-Sieg, Anm. d. Red.) ausgeschaltet hat", erinnerte sich Rüdiger: "Ich glaube dem Spieler muss ich nicht viel sagen. Der ist ein ruhiger Zeitgenosse, aber auf dem Platz wird er zum Monster!"

Es treffe generell auf alle "jungen Hüpfer" im DFB-Team zu, dass diese nach Meinung von Rüdiger "schon sehr weit sind". Das müsse er allen "hoch anrechnen".