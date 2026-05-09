"Sehr beeindruckend": Felix Kroos spricht sich für für Bayern-Schreck als nächsten Ballon-d'Or-Gewinner aus

Kroos schwärmte: "Jetzt haben wir ihn mal zwei Spiele über die fast gesamte Spielzeit gesehen. Was er am Ball sowie gegen den Ball kann, seine Resilienz, was er für Entscheidungen am Ball trifft und wie er das 1:0 vorbereitet. Wahnsinn, wie er den Kopf hochnimmt und den Ball genau dorthin spielt, wo er hin soll - im höchsten Tempo."

Toni Kroos sieht jedoch eine Schwierigkeit hinsichtlich der Forderung seines Bruders nach dem Ballon d'Or: "Das Problem ist: Weltmeister wird er nicht", sagte der Ex-Real-Star.

Da Georgien die Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft im Sommer verpasst hat, fehlt Kvaratskhelia die größte Bühne, um weitere Argumente für den goldenen Ball zu sammeln.