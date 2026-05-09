PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia zeigte in den Duellen mit dem FC Bayern starke Leistungen. Nun fordert Felix Kroos die höchste individuelle Auszeichnung. In der neuesten Ausgabe des Podcasts "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Toni machte Felix keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die Performance des Georgiers beeindruckt hat. "Ich habe mir nach einer Situation von Kvaratskhelia, in der er sich mal wieder durchgesetzt hat, notiert: Kvaratskhelia, Ballon d'Or", sagte er.
"Sehr beeindruckend": Felix Kroos spricht sich für für Bayern-Schreck als nächsten Ballon-d'Or-Gewinner aus
Kvaratskhelia avancierte in den 180 Minuten gegen den deutschen Rekordmeister zum personifizierten Albtraum für die Defensive des deutschen Rekordmeisters. Bereits im Hinspiel brillierte er mit zwei Treffern. Im Rückspiel setzte er das nächste Ausrufezeichen, als er nach nur 139 Sekunden das Führungstor durch Ousmane Dembele vorbereitete.
Damit ist Kvaratskhelia in eine neue Dimension vorgestoßen. Er wurde der erste Spieler in der Geschichte der Champions League, dem es gelang, in sieben aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen derselben Saison eine Torbeteiligung (Tor oder Vorlage) zu verbuchen. In der laufenden Kampagne steht er nun bei 16 Torbeteiligungen in nur 15 Partien.
Kroos von Kvaratskhelia sehr angetan
Kroos schwärmte: "Jetzt haben wir ihn mal zwei Spiele über die fast gesamte Spielzeit gesehen. Was er am Ball sowie gegen den Ball kann, seine Resilienz, was er für Entscheidungen am Ball trifft und wie er das 1:0 vorbereitet. Wahnsinn, wie er den Kopf hochnimmt und den Ball genau dorthin spielt, wo er hin soll - im höchsten Tempo."
Toni Kroos sieht jedoch eine Schwierigkeit hinsichtlich der Forderung seines Bruders nach dem Ballon d'Or: "Das Problem ist: Weltmeister wird er nicht", sagte der Ex-Real-Star.
Da Georgien die Qualifikation für die kommende Weltmeisterschaft im Sommer verpasst hat, fehlt Kvaratskhelia die größte Bühne, um weitere Argumente für den goldenen Ball zu sammeln.
- Getty Images Sport
Kvaratskhelia spielt starke Saison für PSG
Trotz der fehlenden WM-Perspektive bleibt die Art und Weise, wie sich der Georgier auf höchstem Niveau behauptet, für Kroos bemerkenswert. Besonders die physische Komponente beeindruckte ihn nachhaltig. "Dann kommt da ein Schrank wie Upamecano oder Tah und der ist nicht mal körperlich unterlegen. Als Offensivspieler so dagegenzuhalten, war für mich sehr beeindruckend", sagte Kroos anerkennend.
Kvaratskhelia, 49-maliger Nationalspieler, spielt eine starke Saison. Nach bislang 44 Pflichtspielen steht er bei 18 Toren und zehn Vorlagen. Im Januar 2025 war Kvaratskhelia in die französische Hauptstadt gewechselt. 80 Millionen Euro überwies PSG für ihn an die SSC Neapel, wo er dank seiner überragenden Leistungen in Anlehnung an Vereinsidol Diego Maradona "Kvaradona" getauft wurde.
Seit seiner Ankunft in Paris hat Kvaratskhelia 81 Partien absolviert. 26 Treffer und 17 Assists stehen seitdem für ihn zu Buche.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".