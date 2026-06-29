"Sehe nicht viele Mannschaften, die sie schlagen können": Für Zlatan Ibrahimovic gibt es bei der WM 2026 einen ganz großen Favoriten
Die Equipe Tricolore sei "eine Mannschaft, die man im Auge behalten sollte. Sie gehören zu den Favoriten auf den WM-Titel. Sie spielen auf einem ganz anderen Niveau", führt Ibrahimovic aus. Doch ausgerechnet seine Erben stellen sich am Dienstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) dem Topfavoriten in East Rutherford vor den Toren New Yorks entgegen. Dabei trägt vor allem das 210 Millionen Euro teure Sturmduo Alexander Isak und Viktor Gyökeres die vagen Hoffnungen der Schweden.
"Individuell sind sie großartige Spieler, aber zusammen können sie eine echte Bedrohung darstellen", sagt Trainer Graham Potter: "Ich denke, sie sind in ihren Stilen unterschiedlich, was meiner Meinung nach gut für uns ist." Gyökeres spielt eher wuchtig und zielstrebig, Isak ist der elegante Angreifer mit viel Tempo. Gerade gegen große Teams wie Frankreich sei es die Aufgabe, "dass wir ihre Eigenschaften und Qualitäten auf die für uns beste Weise nutzen können".
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Viktor Gyökeres vor dem Duell mit Frankreich: "Wir glauben wir an uns"
Dementsprechend gibt sich das schwedische Traumduo vom FC Arsenal und FC Liverpool trotz der klar verteilten Rollen keineswegs geschlagen. "Auch wenn wir der Außenseiter sind, glauben wir an uns", sagt Gyökeres: "Wir können uns auch gegen die besten Mannschaften gut behaupten." Jeder müsse einfach sein "Bestes geben, unsere defensive Organisation muss nahezu perfekt sein, und dann müssen wir natürlich die Chancen nutzen, die sich uns bieten".
Dafür sind vor allem er selbst und Isak zuständig, die beide beim Kantersieg gegen Tunesien (5:1) ihr jeweils erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt hatten und damit schon an Idol Ibrahimovic vorbeizogen. Der Mittelstürmer mit Wurzeln in Bosnien und Serbien agierte bei seinen beiden WM-Teilnahmen 2002 und 2006 eher unglücklich und blieb ohne einen einzigen Treffer. Große Hoffnung auf weitere Erfolgserlebnisse von Isak und Gyökeres scheint er nun auch nicht zu haben.
Gegen Frankreich sei "die einzige Chance für einen Gegner, dass die nachlässig werden und abschalten". Dann kann das neue schwedische Traumduo zuschlagen.
Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften
Austragungsjahr Weltmeister 2022 Argentinien 2018 Frankreich 2014 Deutschland 2010 Spanien 2006 Italien 2002 Brasilien 1998 Frankreich 1994 Brasilien 1990 Deutschland 1986 Argentinien