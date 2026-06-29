"Sehe nicht viele Mannschaften, die sie schlagen können": Für Zlatan Ibrahimovic gibt es bei der WM 2026 einen ganz großen Favoriten

Dementsprechend gibt sich das schwedische Traumduo vom FC Arsenal und FC Liverpool trotz der klar verteilten Rollen keineswegs geschlagen. "Auch wenn wir der Außenseiter sind, glauben wir an uns", sagt Gyökeres: "Wir können uns auch gegen die besten Mannschaften gut behaupten." Jeder müsse einfach sein "Bestes geben, unsere defensive Organisation muss nahezu perfekt sein, und dann müssen wir natürlich die Chancen nutzen, die sich uns bieten".

Dafür sind vor allem er selbst und Isak zuständig, die beide beim Kantersieg gegen Tunesien (5:1) ihr jeweils erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt hatten und damit schon an Idol Ibrahimovic vorbeizogen. Der Mittelstürmer mit Wurzeln in Bosnien und Serbien agierte bei seinen beiden WM-Teilnahmen 2002 und 2006 eher unglücklich und blieb ohne einen einzigen Treffer. Große Hoffnung auf weitere Erfolgserlebnisse von Isak und Gyökeres scheint er nun auch nicht zu haben.

Gegen Frankreich sei "die einzige Chance für einen Gegner, dass die nachlässig werden und abschalten". Dann kann das neue schwedische Traumduo zuschlagen.