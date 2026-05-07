Dem jüngsten Bericht der Marca zufolge soll es obendrein zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni gekracht haben. Während einer Trainingseinheit hätten sich beide lautstark bepöbelt und gestoßen. Der Zoff habe sich in der Umkleidekabine fortgesetzt. Beinahe sei es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen.

In einem neuen Bericht legt die Marca nochmal nach und meldet, dass Valverde infolgedessen sogar mit einer Platzwunde ins Krankenhaus musste. Gegenüber der Zeitung sei aus dem Vereinsumfeld von einem "sehr schwerwiegenden" Vorfall die Rede gewesen. Vorstandschef Jose Angel Sanchez habe daraufhin eine Krisensitzung einberufen, um die Wogen in der zerrütteten Mannschaft zu glätten.

Auch zum Hergang des Streits liegen der Marca neue Informationen vor. Demnach habe sich Valverde geweigert, Tchouameni vor Trainingsbeginn die Hand zu geben. Schließlich sei die angespannte Situation am Ende der Einheit eskaliert, eine Verletzung Valverdes konnte trotz des Eingriffs mehrerer Teamkollegen nicht mehr verhindert werden.