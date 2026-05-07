Die explosive Stimmung bei Real Madrid ist längst kein Geheimnis mehr. Angeblich sollen sogar mehrere Spieler Trainer Alvaro Arbeloa ignorieren. Außerdem soll es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern gekommen sein. Wie die spanische Zeitung Marca berichtet, weigern sich aktuell gleich sechs Spieler, mit dem Coach der Königlichen zu sprechen. Namen werden nicht genannt.
Mit Platzwunde ins Krankenhaus? Federico Valverde und Aurelien Tchouameni lieferten sich wohl heftigen Streit im Training von Real Madrid
"Explosive Stimmung" bei Real Madrid?
In den vergangenen Tagen häufen sich die Berichte, wonach innerhalb Teilen der Mannschaft und gegenüber Arbeloa Eiszeit herrsche. Die Mundo Deportivo schrieb von einer "explosiven Stimmung" und bezeichnete die Kabine als "Pulverfass". Starspieler wie Vinicius Junior, Kylian Mbappe und Jude Bellingham würden - teils auch untereinander - für Zündstoff sorgen.
Zuvor berichteten die Marca und AS unisono von einem hitzigen Wortgefecht zwischen Dani Ceballos und Arbeloa - mit dem Ergebnis, dass der Mittelfeldspieler kein Kontakt mehr zu dem Real-Coach haben will. Außerdem soll Dani Carvajal höchst unzufrieden mit seiner derzeitigen Rolle in der Mannschaft sein. Der im Sommer auslaufende Vertrag des erneut verletzten Rechtsverteidigers wird voraussichtlich nicht verlängert.
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Valverde und Tchouameni lieferten sich wohl heftigen Zoff
Dem jüngsten Bericht der Marca zufolge soll es obendrein zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni gekracht haben. Während einer Trainingseinheit hätten sich beide lautstark bepöbelt und gestoßen. Der Zoff habe sich in der Umkleidekabine fortgesetzt. Beinahe sei es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen.
In einem neuen Bericht legt die Marca nochmal nach und meldet, dass Valverde infolgedessen sogar mit einer Platzwunde ins Krankenhaus musste. Gegenüber der Zeitung sei aus dem Vereinsumfeld von einem "sehr schwerwiegenden" Vorfall die Rede gewesen. Vorstandschef Jose Angel Sanchez habe daraufhin eine Krisensitzung einberufen, um die Wogen in der zerrütteten Mannschaft zu glätten.
Auch zum Hergang des Streits liegen der Marca neue Informationen vor. Demnach habe sich Valverde geweigert, Tchouameni vor Trainingsbeginn die Hand zu geben. Schließlich sei die angespannte Situation am Ende der Einheit eskaliert, eine Verletzung Valverdes konnte trotz des Eingriffs mehrerer Teamkollegen nicht mehr verhindert werden.
Nerven bei Real Madrid liegen blank
Ein Vorfall, der sich nahtlos an einen schon länger zurückliegenden zwischen Antonio Rüdiger und Alvaro Carreras reiht, der kürzlich ans Tageslicht gekommen war. Etwaige Berichte, dass der deutsche Nationalspieler den Linksverteidiger sogar eine Ohrfeige verpasst haben soll, entsprechen nach Informationen von GOAL jedoch nicht der Wahrheit.
Außerdem berichtete The Athletic unlängst, dass sich Mbappe mit einem Staffmitglied angelegt und dieses beleidigt habe. In der L’Equipe heißt es, dass immer mehr Spieler genug von dem Auftreten und Privilegien des 27-Jährigen hätten.
Aufgrund der höchstwahrscheinlich zweiten Saison ohne großen Titel - der FC Barcelona kann am Sonntag ausgerechnet im Clasico Meister werden - steht Arbeloa ohnehin vor dem Aus bei den Königlichen, der erst Anfang des Jahres des im Sommer installierten Xabi Alonso übernommen hatte. Angeblich gilt Jose Mourinho als Wunschkandidat von Präsident Florentino Perez. Außerdem wird seit Wochen über eine Rückkehr von Toni Kroos in einer Funktionärsrolle spekuliert.