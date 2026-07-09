Deutschlands Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger, der bei der WM für die ARD als TV-Experte arbeitet, hat die Rolle von Jürgen Klopp bei der Weltmeisterschaft kritisch hinterfragt.
Sechs ganz wichtige Spieler: Bastian Schweinsteiger nennt das künftige Gerüst der deutschen Nationalmannschaft
Der Ex-Coach von unter anderem Borussia Dortmund und dem FC Liverpool ist bei Magenta TV zusammen mit Mats Hummels und Thomas Müller ebenfalls als Experte im Einsatz. Aktuell ist er der Top-Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der nach dem frühen Aus im Turnier zurückgetreten ist.
"Es war vielleicht nicht ideal, jetzt direkt am Spielfeldrand bei der WM immer da zu sein. Ich glaube, das hat beim DFB nicht allen gefallen, dass da immer so ein Schatten da war. Das hätte man vielleicht auch anders machen können", sagte Schweinsteiger in der ARD zu Klopps Experten-Rolle.
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Schweinsteiger hofft, dass Klopp "uns wieder zur Weltspitze bringt"
Fachlich ist der Weltmeister von 2014 jedoch vom designierten Bundestrainer völlig überzeugt: "Überall wo er war, hat er etwas geschafft. Er weiß, wie er eine Mannschaft aufstellen muss, um Erfolg zu haben", so Schweinsteiger. "Ich hoffe, dass er uns wieder zur Weltspitze bringt", ergänzte er.
Dabei helfen sollen Schweinsteigers Meinung nach auch Spieler, die schon bei der WM im DFB-Team mit dabei waren. So zählte er Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Lennart Karl als Pfeiler auf, auf die eine neue Mannschaft gebaut werden kann.
"Ich glaube das sind die Spieler, die auch in der Zukunft das Gerüst der Nationalmannschaft bilden können", sagte er.
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