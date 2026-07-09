Sechs ganz wichtige Spieler: Bastian Schweinsteiger nennt das künftige Gerüst der deutschen Nationalmannschaft

Der Ex-Coach von unter anderem Borussia Dortmund und dem FC Liverpool ist bei Magenta TV zusammen mit Mats Hummels und Thomas Müller ebenfalls als Experte im Einsatz. Aktuell ist er der Top-Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der nach dem frühen Aus im Turnier zurückgetreten ist.

"Es war vielleicht nicht ideal, jetzt direkt am Spielfeldrand bei der WM immer da zu sein. Ich glaube, das hat beim DFB nicht allen gefallen, dass da immer so ein Schatten da war. Das hätte man vielleicht auch anders machen können", sagte Schweinsteiger in der ARD zu Klopps Experten-Rolle.