Getty
Sean Dyche nach 114 Tagen im Amt entlassen, während Nottingham Forest sich darauf vorbereitet, mit dem vierten Trainer der Saison Premier-League-Geschichte zu schreiben.
Drehtür: Die drei Trainer von Nottingham Forest in der Saison 2025/26
Dyche, der einst unter dem legendären Brian Clough Teil der Jugendmannschaft von Forest war, wurde erst im Oktober ernannt. Er war der dritte Cheftrainer der Reds seit Beginn der Saison 2025/26.
Nuno Espirito Santo, der in der letzten Saison die Qualifikation für die Europa League geschafft hatte, wurde am 9. September seines Amtes enthoben. Ange Postecoglou, der gerade Tottenhams Durststrecke ohne Titel beendet hatte, trat die Nachfolge an.
Der australische Taktiker musste 39 Tage lang acht sieglose Spiele hinnehmen, bevor er selbst entlassen wurde. Dyche galt als solide Option, um Forest aus der Abstiegszone zu führen, hat aber in nur 25 Spielen 10 Siege eingefahren.
- Getty
Nächster Forest-Manager: Ex-Wolves-Chef Pereira im Gespräch
Ein enttäuschendes Unentschieden gegen die Wolves – bei dem Forest 35 Torschüsse abgab, ohne das Tor zu treffen – war der letzte Strohhalm, der den geheimnisvollen Reds-Besitzer Evangelos Marinakis dazu veranlasste, erneut den Abzug zu betätigen.
In einer kurzen Erklärung hieß es: „Der Nottingham Forest Football Club bestätigt, dass Sean Dyche von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde. Wir möchten Sean und seinen Mitarbeitern für ihre Arbeit während ihrer Zeit beim Verein danken und wünschen ihnen viel Glück für die Zukunft. Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben.“
Kein Premier-League-Club hatte jemals vier feste Cheftrainer in einer einzigen Saison, was bedeutet, dass Forest Geschichte schreiben könnte. The Athletic gehört zu den Medien, die berichten, dass der ehemalige Trainer der Wolves, Pereira, als Nachfolger für den heißesten Stuhl im Fußball im Gespräch ist.
Pereira ist seit seinem Weggang aus Molineux im November ohne Verein. Zu Beginn der aktuellen Saison war er für eine Serie von 10 Spielen ohne Sieg verantwortlich. In seiner ersten Saison gelang es ihm jedoch, die Wolves aus der Krise zu führen. Der 57-jährige Portugiese ist Marinakis ebenfalls gut bekannt, da er 2014/15 mit Olympiacos das Double aus Meisterschaft und Pokal in Griechenland holte.
Der geheimnisvolle Marinakis schwingt erneut die Axt
Dyche sprach mit Reportern über seine Zukunft, nachdem er beim Spiel gegen die Wolves ausgebuht worden war – die Fans von Forest waren zunehmend unzufrieden mit seiner Art, Fußball zu spielen: „Die Leute können Veränderungen fordern, aber letztendlich liegt es immer an den Eigentümern, ob sie etwas ändern oder nicht.
„Ich arbeite einfach sehr hart. Dieser Verein liegt mir am Herzen. Das habe ich deutlich gemacht. Ich arbeite sehr hart. Ich sage nicht, dass die Spieler das nicht tun, aber wir als Mitarbeiter tun es auf jeden Fall, das ist unsere Aufgabe. Wissen Sie, wir arbeiten sehr hart. Wenn der Eigentümer eine Veränderung vornehmen will, dann ist das seine Entscheidung, so ist der Fußball heute nun einmal, das ist einfach die Realität.“
Der ehemalige Forest-Stürmer Rob Earnshaw erklärte GOAL kürzlich, warum der charismatische Marinakis, der sich nie vor großen Entscheidungen scheut, gut für den Sport ist: „Ich finde es gut, dass er sich engagiert. Ich finde es unglaublich und er verdient viel Anerkennung, denn er hat nicht nur in den Fußballverein investiert, sondern sich voll und ganz dafür eingesetzt, den Verein zum Erfolg zu führen. Es war eine verdammt harte Zeit, ein paar verdammt harte Jahre, aber es wäre nicht Forest, wenn es langweilig wäre und wir keine Persönlichkeiten hätten.
„Im Fußball geht es um Persönlichkeiten, deshalb liebe ich das. Sie sollten nicht nur dasitzen und man hört nie etwas von ihnen in der Kabine. Sie sind Teil des Fußballvereins und ihre Persönlichkeit kommt zum Vorschein. Ich bin voll und ganz dafür.“
- Getty
Spielplan von Nottingham Forest 2025–26: Wie viele Spiele haben die Reds noch vor sich?
Forest, das in der dritten Runde gegen Ryan Reynolds und Rob Macs Wrexham ausgeschieden ist, wird an diesem Wochenende nicht im FA Cup spielen. Der Verein hat bis zum 19. Februar Zeit, um einen neuen Trainer zu finden, bevor es im Hinspiel der Play-offs der Europa League gegen Fenerbahçe geht.
Die Reds wurden mit dem ehemaligen Trainer von Manchester City und Italien, Roberto Mancini, in Verbindung gebracht, als sie sich von Postecoglou trennten. Auch Fulham-Trainer Marco Silva – ein weiterer Bekannter von Marinakis – wurde bereits mit Forest in Verbindung gebracht. Wer auch immer das Amt übernimmt, wird eine Mannschaft übernehmen, die nur drei Punkte über der Abstiegszone der Premier League liegt und noch 12 Spiele zu absolvieren hat.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung