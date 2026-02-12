Sean Dyche nach 114 Tagen im Amt entlassen, während Nottingham Forest sich darauf vorbereitet, mit dem vierten Trainer der Saison Premier-League-Geschichte zu schreiben.

Dyche sprach mit Reportern über seine Zukunft, nachdem er beim Spiel gegen die Wolves ausgebuht worden war – die Fans von Forest waren zunehmend unzufrieden mit seiner Art, Fußball zu spielen: „Die Leute können Veränderungen fordern, aber letztendlich liegt es immer an den Eigentümern, ob sie etwas ändern oder nicht.

„Ich arbeite einfach sehr hart. Dieser Verein liegt mir am Herzen. Das habe ich deutlich gemacht. Ich arbeite sehr hart. Ich sage nicht, dass die Spieler das nicht tun, aber wir als Mitarbeiter tun es auf jeden Fall, das ist unsere Aufgabe. Wissen Sie, wir arbeiten sehr hart. Wenn der Eigentümer eine Veränderung vornehmen will, dann ist das seine Entscheidung, so ist der Fußball heute nun einmal, das ist einfach die Realität.“

Der ehemalige Forest-Stürmer Rob Earnshaw erklärte GOAL kürzlich, warum der charismatische Marinakis, der sich nie vor großen Entscheidungen scheut, gut für den Sport ist: „Ich finde es gut, dass er sich engagiert. Ich finde es unglaublich und er verdient viel Anerkennung, denn er hat nicht nur in den Fußballverein investiert, sondern sich voll und ganz dafür eingesetzt, den Verein zum Erfolg zu führen. Es war eine verdammt harte Zeit, ein paar verdammt harte Jahre, aber es wäre nicht Forest, wenn es langweilig wäre und wir keine Persönlichkeiten hätten.

„Im Fußball geht es um Persönlichkeiten, deshalb liebe ich das. Sie sollten nicht nur dasitzen und man hört nie etwas von ihnen in der Kabine. Sie sind Teil des Fußballvereins und ihre Persönlichkeit kommt zum Vorschein. Ich bin voll und ganz dafür.“