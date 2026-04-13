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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Schwindelerregende Summe: Michael Olise stellt beim FC Bayern einen neuen Allzeitrekord auf

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V. Kompany
M. Olise

Michael Olise ist der aktuell vielleicht beste Flügelspieler der Welt - und weckt Begehrlichkeiten.

Michael Olise kann einfach nicht aus seiner Haut. Selbst bei seinem Hobby Schach sei er "ein Spieler, der gern angreift, den Gegner attackiert und unter Druck setzt", sagte der Franzose in einem seiner überaus seltenen Interviews. Mitunter vergesse er dabei, "dass ich auch defensiv denken muss". Dabei erinnert der 24-Jährige seinen Trainer Vincent Kompany an einen großen Strategen - wenngleich auf dem Rasen, nicht am Brett.

  • "Was Michael so besonders macht? Seine Mentalität", sagte der Coach des FC Bayern vor wenigen Tagen, darin ähnele er seinem früheren Mitspieler Kevin De Bruyne sehr. Den Zehner habe seine Detail-Besessenheit zum "Superstar", ja zum "Weltstar" gemacht, schwärmte Kompany, und auch Olise könne dank dieser Eigenschaft "einer der besten Spieler der Welt" werden.

    Er ist auf dem besten Weg dahin. Wenn er in Höchsttempo vom rechten Flügel nach innen und aufs Tor zieht, erinnert er an Klub-Ikone Arjen Robben. Seine leichtfüßig-lässige Spielweise hat ihm den Spitznamen "Mr. Nonchalant" eingebracht - und einen Marktwert von 140 Millionen Euro, Allzeitrekord für einen Bayern-Profi. Liverpool oder Real Madrid, am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) Gegner im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League, sollen bereit sein, für ihn sogar 200 Millionen auf den Tisch zu legen.

    Das aber, betonte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge, "sind Gerüchte, über die alle im Verein lachen". Olise habe Vertrag bis 2029, "die Leute kommen wegen Spielern wie ihm ins Stadion". Und den Fans, sekundierte Ehrenpräsident Uli Hoeneß, nütze es "wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen".

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  • MICHAEL OLISE BAYERN MÜNCHENGetty Images

    Der FC Bayern verfolgt mit Michael Olise ein "Langzeitprojekt"

    Der FC Bayern, betonte Max Eberl, verfolge mit Olise ein "Langzeitprojekt". Der Franzose fühle sich in München wohl und vertraue darauf, dort Titel zu gewinnen. "Wenn wir so Fußball spielen", betonte der Sportvorstand, "gibt es keine Chance für irgendwas anderes".

    Aber vielleicht auf ein längeres Interview? "Als Fußballer muss man die Antworten als Allererstes auf dem Platz geben", sagte Olise zu Beginn seiner Münchner Zeit im Klubmagazin: "Dort will ich zeigen, was ich kann und wer ich bin."

    Intern, versichern seine Mitspieler, sei der nach außen so wortkarge Star ohnehin ganz anders. "Er unterhält sich und lacht mit allen", sagte Dayot Upamecano. "In der WhatsApp-Gruppe unserer Mannschaft ist Michael der Anführer", berichtete Jonathan Tah. Auch als einer von drei Team-DJs neben Jamal Musiala und Alphonso Davies gibt der in London geborene Sohn einer französisch-algerischen Mutter und eines nigerianischen Vaters den Ton an. In Sachen Mode macht dem Fan extravaganter Outfits nicht mal Serge Gnabry was vor.

    Und im Schach? Olises Nemesis am Brett, Kingsley Coman, hat die Bayern verlassen. "Gegen Joshua  Kimmich", hat er verraten, "sind meine Chancen besser".

  • Die Rekordverkäufe des FC Bayern

    SpielerPositionVerkauft anJahrAblöse
    Matthijs de LigtAbwehrManchester United202445 Millionen Euro
    Lucas HernandezAbwehrPSG202345 Millionen Euro
    Robert LewandowskiAngriffFC Barcelona202245 Millionen Euro
    Douglas CostaAngriffJuventus201840 Millionen Euro
    Ryan GravenberchMittelfeldFC Liverpool202340 Millionen Euro
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