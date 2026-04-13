Schwindelerregende Summe: Michael Olise stellt beim FC Bayern einen neuen Allzeitrekord auf

"Was Michael so besonders macht? Seine Mentalität", sagte der Coach des FC Bayern vor wenigen Tagen, darin ähnele er seinem früheren Mitspieler Kevin De Bruyne sehr. Den Zehner habe seine Detail-Besessenheit zum "Superstar", ja zum "Weltstar" gemacht, schwärmte Kompany, und auch Olise könne dank dieser Eigenschaft "einer der besten Spieler der Welt" werden.

Er ist auf dem besten Weg dahin. Wenn er in Höchsttempo vom rechten Flügel nach innen und aufs Tor zieht, erinnert er an Klub-Ikone Arjen Robben. Seine leichtfüßig-lässige Spielweise hat ihm den Spitznamen "Mr. Nonchalant" eingebracht - und einen Marktwert von 140 Millionen Euro, Allzeitrekord für einen Bayern-Profi. Liverpool oder Real Madrid, am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) Gegner im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League, sollen bereit sein, für ihn sogar 200 Millionen auf den Tisch zu legen.

Das aber, betonte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge, "sind Gerüchte, über die alle im Verein lachen". Olise habe Vertrag bis 2029, "die Leute kommen wegen Spielern wie ihm ins Stadion". Und den Fans, sekundierte Ehrenpräsident Uli Hoeneß, nütze es "wenig, wenn wir 200 Millionen auf dem Konto haben und jeden Samstag deswegen schlechter Fußball spielen".