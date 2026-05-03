"Es ist sehr schwierig, nach einem wichtigen Spiel in einer so großartigen Atmosphäre wieder in den Ligabetrieb zurückzufinden, was die Motivation angeht. Dieses Ergebnis ist schade, denn wir hätten die drei Punkte gebraucht", meinte der spanische Chefcoach auf der Pressekonferenz nach dem Duell gegen den FC Lorient.
"Schwierig, was die Motivation angeht": PSG-Trainer Luis Enrique vor Duell in der Champions League gegen Bayern enttäuscht
Im Spiel gegen den Tabellenneunten der Ligue 1 waren die Pariser am Samstag nicht über ein 2:2 (1:1)-Unentschieden hinaus gekommen, wobei Enrique einen Großteil seiner etatmäßigen Stammelf geschont hatte. Unter anderem waren Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia und Marquinhos nicht zum Einsatz gekommen, Warren Zaire-Emery wurde nur eingewechselt.
"Wir haben nur zwei Spieler eingesetzt, die schon am Dienstagabend in der Startelf standen. Wir haben versucht, das Spiel nach unseren Vorstellungen zu kontrollieren. Wir wollten gewinnen, haben diese Chance aber verpasst", so Enrique. Die Tore für den Hauptstadtklub erzielten Stürmer Ibrahim Mbaye (6.) und Zaire-Emery (62), für Lorient waren Pablo Pagis (12.) und Aiyegun Tosin (78.) erfolgreich.
Damit verpasste es PSG, drei Spieltage vor Schluss für eine Vorentscheidung im Titelkampf zu sorgen. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Lens, das zeitgleich ebenfalls nur Remis gegen Nizza spielte (1:1, beträgt sechs Zähler. Den nächsten Matchball gibt es für Enriques Team am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Stade Brest.
- AFP
PSG geht mit Vorsprung ins Rückspiel gegen die Bayern
Einen Vorwurf wollte Enrique seiner Mannschaft allerdings nicht machen: "Vom Einsatz her haben wir unsere Aufgabe gut erfüllt. Sie haben zwei Tore aus zwei Angriffen erzielt", meinte der spanische Coach.
PSG ist am kommenden Dienstag im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern in der Münchner Allianz Arena gefordert. Dabei nehmen die Franzosen eine 5:4-Führung aus dem Hinspiel von vor knapp einer Woche mit. Sicher verpassen wird die Begegnung Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, der sich im Hinspiel eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen hatte.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".