"Schwierig, was die Motivation angeht": PSG-Trainer Luis Enrique vor Duell in der Champions League gegen Bayern enttäuscht

Im Spiel gegen den Tabellenneunten der Ligue 1 waren die Pariser am Samstag nicht über ein 2:2 (1:1)-Unentschieden hinaus gekommen, wobei Enrique einen Großteil seiner etatmäßigen Stammelf geschont hatte. Unter anderem waren Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia und Marquinhos nicht zum Einsatz gekommen, Warren Zaire-Emery wurde nur eingewechselt.

"Wir haben nur zwei Spieler eingesetzt, die schon am Dienstagabend in der Startelf standen. Wir haben versucht, das Spiel nach unseren Vorstellungen zu kontrollieren. Wir wollten gewinnen, haben diese Chance aber verpasst", so Enrique. Die Tore für den Hauptstadtklub erzielten Stürmer Ibrahim Mbaye (6.) und Zaire-Emery (62), für Lorient waren Pablo Pagis (12.) und Aiyegun Tosin (78.) erfolgreich.

Damit verpasste es PSG, drei Spieltage vor Schluss für eine Vorentscheidung im Titelkampf zu sorgen. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Lens, das zeitgleich ebenfalls nur Remis gegen Nizza spielte (1:1, beträgt sechs Zähler. Den nächsten Matchball gibt es für Enriques Team am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Stade Brest.