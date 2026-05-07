Schwerwiegender Verdacht: Bevorzugte Schiedsrichter Joao Pinheiro PSG im Spiel gegen den FC Bayern München?

Etwas drastischer formulierte es Max Eberl, der sogar einen schwerwiegenden Verdacht witterte: "Er hat mit seinen portugiesischen Spielerkollegen gesprochen, die hat er ja auch immer zum Eckball begleitet. Da hat er vielleicht noch was erklärt, mir hat er es nicht erklärt", meinte der Sportvorstand der Münchner, als er auf die nicht gegebene Gelb-Rote-Karte gegen Mendes angesprochen wurde. "Da [vermutlich Schiri-Kabine] darf man ja jetzt auch nicht mehr rein, das ist ein Hochsicherheitstrakt!"

Letztendlich habe PSG zwar ein "herausragendes Spiel" gemacht, die kontroversen Entscheidungen des Unparteiischen würden den Finaleinzug der Franzosen aber ein wenig überschatten. "Wir haben vielleicht die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen - jemand anderes auf dem Platz hat vielleicht auch die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Das sind dann die Details, die so ein Semifinale in Summe entscheiden", so Eberl, der vor allem mit den beiden Handspiel-Szenen haderte.

"Für mich kann man eine Gelb-Rote Karte geben, wo es dann auf einmal in die andere Richtung gegeben wird. Das war glaube ich für alle überraschend. Das Handspiel habe ich bei Konny nicht gesehen, das andere war relativ eindeutig", meinte der FCB-Sportvorstand. Die Hand-Szene im Strafraum empfand Eberl ebenfalls als "komisch", schließlich würden genügend Schiedsrichter solch eine Situation ahnden und mit einem Elfmeter bestrafen. "Die eine Hälfte sagt klarer Elfmeter, die andere Hälfte sagt alles richtig gemacht. Wie ist denn jetzt die Regel? Das kann mir bis jetzt keiner erklären! Wenn ich aus meiner Brille schaue, dann ist es ein Handspiel im Strafraum."