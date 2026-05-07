Beim 1:1-Remis in der Münchner Allianz Arena war der portugiesische Unparteiische mehrfach im Mittelpunkt gestanden. Im Nachgang ärgerten sich Spieler und Verantwortliche der Bayern vor allem über drei strittige Szenen, die Pinheiro allesamt zu Gunsten der Pariser entschieden hatte.
Schwerwiegender Verdacht: Bevorzugte Schiedsrichter Joao Pinheiro PSG im Spiel gegen den FC Bayern München?
In der 23. Spielminute pfiff Pinheiro Harry Kane bei einem aussichtsreichen Flankenlauf auf links für eine Abseitsstellung zurück. Die TV-Bilder lösten die Szene nicht klar auf, der Schiedsrichter verpasste es aber, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen und verwehrte dem FCB somit eine potenziell gefährliche Angriffssituation.
Nur wenige Zeit später, in der 29. Minute, bekam PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes den Ball bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer klar an den ausgestreckten Arm gespielt, wodurch er einen Konter der Bayern unterband.
Anstatt den bereits mit Gelb verwarnten Mendes allerdings mit Gelb-Rot vom Platz zu schicken, entschied Pinheiro auf Freistoß PSG, da seiner Ansicht nach Laimer die Kugel zuvor selbst an den Arm bekommen hatte. Die Fernsehbilder konnten kein Handspiel des Österreichers belegen, Laimer hatte den Ball wohl eher mit dem Bauch als mit dem Arm gespielt.
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Pinheiro verweigert Bayern Elfmeter nach Handspiel im Strafraum
In der 31. Minute kam es schließlich erneut zu einem Handspiel eines Pariser Akteurs - dieses Mal sogar im eigenen Sechzehner. Vitinha hatte Mitspieler Joao Neves den Ball bei einem Klärungsversuch an den ausgestreckten Arm geschossen, wieder blieben die bayerischen Proteste aber erfolglos.
Schiri Pinheiro winkte sofort ab - offenbar zurecht, wie ein Blick ins Regelbuch der UEFA verrät. Dort heißt es, dass ein Handspiel bei einem Klärungsversuch aus dem eigenen Strafraum heraus nicht mit einem Elfmeter zu ahnden ist, wenn der Ball vom eigenen Mitspieler kommt.
Dennoch waren die Bayern nach Abpfiff sichtlich bedient und äußerten teils scharfe Kritik am Unparteiischen. FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen thematisierte Pinheiro äußerst geringe Erfahrung von gerade einmal 15 Champions-League-Spielen. "Es ist zumindest erstaunlich, dass ein Schiedsrichter mit so wenig Champions-League-Einsätzen ein solches Spiel leiten darf. Und das könnte auch die eine oder andere Pfiffentscheidung erklären."
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Eberl schimpft: "Details, die so ein Semifinale in Summe entscheiden"
Etwas drastischer formulierte es Max Eberl, der sogar einen schwerwiegenden Verdacht witterte: "Er hat mit seinen portugiesischen Spielerkollegen gesprochen, die hat er ja auch immer zum Eckball begleitet. Da hat er vielleicht noch was erklärt, mir hat er es nicht erklärt", meinte der Sportvorstand der Münchner, als er auf die nicht gegebene Gelb-Rote-Karte gegen Mendes angesprochen wurde. "Da [vermutlich Schiri-Kabine] darf man ja jetzt auch nicht mehr rein, das ist ein Hochsicherheitstrakt!"
Letztendlich habe PSG zwar ein "herausragendes Spiel" gemacht, die kontroversen Entscheidungen des Unparteiischen würden den Finaleinzug der Franzosen aber ein wenig überschatten. "Wir haben vielleicht die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen - jemand anderes auf dem Platz hat vielleicht auch die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen. Das sind dann die Details, die so ein Semifinale in Summe entscheiden", so Eberl, der vor allem mit den beiden Handspiel-Szenen haderte.
"Für mich kann man eine Gelb-Rote Karte geben, wo es dann auf einmal in die andere Richtung gegeben wird. Das war glaube ich für alle überraschend. Das Handspiel habe ich bei Konny nicht gesehen, das andere war relativ eindeutig", meinte der FCB-Sportvorstand. Die Hand-Szene im Strafraum empfand Eberl ebenfalls als "komisch", schließlich würden genügend Schiedsrichter solch eine Situation ahnden und mit einem Elfmeter bestrafen. "Die eine Hälfte sagt klarer Elfmeter, die andere Hälfte sagt alles richtig gemacht. Wie ist denn jetzt die Regel? Das kann mir bis jetzt keiner erklären! Wenn ich aus meiner Brille schaue, dann ist es ein Handspiel im Strafraum."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.