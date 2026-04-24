"Schwerwiegender Missbrauch": Englischer Zweitligist bei Anti-Rassismus-Kampagne verunglimpft

Die Verteilung der Broschüre ist mittlerweile eingestellt, wobei sich der Stadtrat von Westminster beim Klub aus dem Londoner Südosten entschuldigte. "Der Stadtrat hat bestätigt, dass keine weiteren Kopien des Bildes mit dem Vereinslogo angefertigt oder verbreitet werden und dass sämtliches verbleibendes Material in seinem Besitz vernichtet wird."

Es hätte darüber hinaus eine "vollständige Entschuldigung für den schwerwiegenden Missbrauch eines registrierten Vereinsabzeichens" gegeben. "Dieses war auf einer Abbildung eines Mitglieds einer rassistischen Hassgruppe in einer in Schulen verteilten Broschüre zur Kindererziehung angebracht worden, wodurch ein falsches und schädliches Bild des Vereins entstand", hieß es in dem Statement.

Millwall behält sich in der Causa dennoch rechtliche Schritte gegen die Behörden vor. Derzeit prüfe man "seine rechtliche Position in dieser Angelegenheit", weshalb man sich bis auf Weiteres nicht dazu äußern wolle.