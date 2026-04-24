Jenes Flugblatt war ursprünglich dazu gedacht, Kinder für Rassismus zu sensibilisieren, allerdings endete die Aktion in einem handfesten Skandal. Auf einer der Karikaturen in der Broschüre trägt ein Mitglied des Ku Klux Klan, gut erkennbar an der weißen Robe samt spitzem Hut, ein Logo des FC Millwall auf seiner Brust.
"Schwerwiegender Missbrauch": Englischer Zweitligist bei Anti-Rassismus-Kampagne verunglimpft
Ex-Chelsea-Profi Paul Canoville: "Rassismus ist nie verschwunden"
Als Geschichte dahinter dienten die Aussagen des früheren Chelsea-Profis Paul Canoville, der 1981 zum ersten schwarzen Spieler in der Vereinsgeschichte der Blues wurde. In dem Flugblatt kommt der heute 64-Jährige ausführlich zu Wort und beschreibt seine Erfahrungen mit Rassismus im englischen Fußball.
Konkret erinnerte er an eine Auswärtsfahrt zum FC Millwall, wo er von den dortigen Fans massiv rassistisch angefeindet worden war. "Rassismus ist nie verschwunden. Ich wurde in einem Reservespiel bei Millwall übel beschimpft, aber dann konnte ich den Rassisten meine Meisterschaftsmedaille der 2. Liga von 1984 zeigen", wird er zitiert.
Millwall behält sich rechtliche Schritt vor
Die Verteilung der Broschüre ist mittlerweile eingestellt, wobei sich der Stadtrat von Westminster beim Klub aus dem Londoner Südosten entschuldigte. "Der Stadtrat hat bestätigt, dass keine weiteren Kopien des Bildes mit dem Vereinslogo angefertigt oder verbreitet werden und dass sämtliches verbleibendes Material in seinem Besitz vernichtet wird."
Es hätte darüber hinaus eine "vollständige Entschuldigung für den schwerwiegenden Missbrauch eines registrierten Vereinsabzeichens" gegeben. "Dieses war auf einer Abbildung eines Mitglieds einer rassistischen Hassgruppe in einer in Schulen verteilten Broschüre zur Kindererziehung angebracht worden, wodurch ein falsches und schädliches Bild des Vereins entstand", hieß es in dem Statement.
Millwall behält sich in der Causa dennoch rechtliche Schritte gegen die Behörden vor. Derzeit prüfe man "seine rechtliche Position in dieser Angelegenheit", weshalb man sich bis auf Weiteres nicht dazu äußern wolle.