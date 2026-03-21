Wie der Hessische Rundfunk und die Bild übereinstimmend berichten, wird der Weltmeister von 2014 nicht dem Kader für das Auswärtsspiel der SGE am Sonntag gegen die 05er angehören, obwohl er fit und einsatzbereit ist.
Schwerer Schlag für Weltmeister! Mario Götze offenbar für kommendes Spiel von Eintracht Frankfurt aus dem Kader gestrichen
Demnach habe die Ausbootung rein sportliche Gründe, Götze soll deshalb äußerst überrascht auf die Entscheidung von Coach Riera reagiert haben. Der 33-Jährige saß bereits in den vergangenen beiden Spielen gegen den FC St. Pauli (0:0) und den 1. FC Heideheim (1:0) 90 Minuten lang auf der Bank, nun droht der komplette Verzicht.
Bereits am Freitag auf der Pressekonferenz hatte Riera angesichts der Comebacks von Younes Ebnoutalib und Can Uzun angekündigt, einige harte Entscheidungen bezüglich der Zusammenstellung des Spieltagskaders treffen zu müssen: "Ich stelle die Spieler auf, die am besten zum Gegner passen. Ich muss sogar einige Spieler streichen."
Verlässt Mario Götze Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer?
Götze besitzt bei der SGE noch Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, wonach sich beide Seiten durchaus vorstellen könnten, noch ein weiteres Jahr zusammen zu verbringen. Nach Bild-Infos sind die Gespräche darüber sogar bereits weit fortgeschritten.
Unklar ist, inwiefern sich eine potenzielle Kader-Ausbootung Götzes darauf auswirkt. Einige Vereine aus der MLS zeigten in den Vergangenheit Interesse an einem Transfer des 33-Jährigen, auch ein Drittligist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben.
Mario Götze: Die Profi-Stationen in seiner Karriere
Zeitraum
Verein
2010 bis 2013
BVB
2013 bis 2016
FC Bayern München
2016 bis 2020
BVB
2020 bis 2022
PSV Eindhoven
2022 bis heute
Eintracht Frankfurt