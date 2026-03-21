Schwerer Schlag für Weltmeister! Mario Götze offenbar für kommendes Spiel von Eintracht Frankfurt aus dem Kader gestrichen

Demnach habe die Ausbootung rein sportliche Gründe, Götze soll deshalb äußerst überrascht auf die Entscheidung von Coach Riera reagiert haben. Der 33-Jährige saß bereits in den vergangenen beiden Spielen gegen den FC St. Pauli (0:0) und den 1. FC Heideheim (1:0) 90 Minuten lang auf der Bank, nun droht der komplette Verzicht.

Bereits am Freitag auf der Pressekonferenz hatte Riera angesichts der Comebacks von Younes Ebnoutalib und Can Uzun angekündigt, einige harte Entscheidungen bezüglich der Zusammenstellung des Spieltagskaders treffen zu müssen: "Ich stelle die Spieler auf, die am besten zum Gegner passen. Ich muss sogar einige Spieler streichen."