Zu jenem Zeitpunkt führten die Gäste im Goodison Park dank eines Treffers von Mohamed Salah (29.) mit 1:0. Kurz nach Wiederanpfiff schickte Vitaly Mykolenko auf der linken Seite Kiernan Dewsbury-Hall auf die Reise. Der war schneller als Ibrahima Konate und brachte die Kugel im Sechzehner scharf und flach nach innen. Aus rund sieben Metern verwandelte der heranstürmende Beto zum Ausgleich.
Schwere Verletzung beim Gegentor: Horrorderby für einen Topstar des FC Liverpool
Bei dieser Aktion rauschte er voll in den herauseilenden LFC-Keeper Mamardashvili. Auch Verteidiger Andy Robertson erwischte seinen Mitspieler noch beim Versuch, vor Beto an das Leder zu kommen. Während die beiden Feldspieler sich zügig wieder aufrappelten, hatte sich der georgische Nationalspieler offensichtlich am Knie wehgetan und blieb lieben.
Eine Behandlungspause brachte nicht den gewünschten Erfolg, stattdessen war das 248. Merseyside-Derby für Mamardashvili vorzeitig beendet. Auf einer Trage musste er vom Feld gebracht werden.
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Auch Alisson fehlt dem FC Liverpool
Für den 25-Jährigen, der in der Anfangsphase einen Kopfball Betos bravourös von der Linie gekratzt hatte, wurde die etatmäßige Nummer drei Freddie Woodman (29) eingewechselt. Der frühere U21-Nationalkeeper Englands kam mit der Erfahrung von vier Premier-League-Spielen in das hitzige Nachbarschaftsduell. Seine Einsätze im englischen Oberhaus sammelte er in der Saison 2021/22 im Dress von Newcastle United.
Liverpool konnte das Spiel letztlich noch durch einen späten Treffer von Innenverteidiger Virgil van Dijk mit 2:1 gewinnen. Der englische Meister baute seinen Vorsprung damit auf sieben Punkte auf den sechstplatzierten Klub-Weltmeister FC Chelsea aus. Kapitän van Dijk erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer per Kopf (90.+10).
Ein Ausfall Mamardashvilis wäre für die Reds im Kampf um einen Platz in der Champions League in der kommenden Saison indes keine gute Nachricht. Schließlich ist auch die Nummer eins Alisson (33) wegen einer Muskelverletzung seit Wochen zum Zuschauen verdammt. Über den Brasilianer sagte Liverpools Trainer Arne Slot Anfang April: "Wir gehen davon aus, dass er gegen Ende der Saison wieder fit sein wird." Einen konkreten Zeitpunkt für Alissons Comeback gibt es bisher nicht.
In den kommenden Tagen warten mit Crystal Palace, Manchester United und Chelsea durchaus anspruchsvolle Aufgeben auf den Noch-Meister der Premier League.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.