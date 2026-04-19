Schwere Verletzung beim Gegentor: Horrorderby für einen Topstar des FC Liverpool

Für den 25-Jährigen, der in der Anfangsphase einen Kopfball Betos bravourös von der Linie gekratzt hatte, wurde die etatmäßige Nummer drei Freddie Woodman (29) eingewechselt. Der frühere U21-Nationalkeeper Englands kam mit der Erfahrung von vier Premier-League-Spielen in das hitzige Nachbarschaftsduell. Seine Einsätze im englischen Oberhaus sammelte er in der Saison 2021/22 im Dress von Newcastle United.

Liverpool konnte das Spiel letztlich noch durch einen späten Treffer von Innenverteidiger Virgil van Dijk mit 2:1 gewinnen. Der englische Meister baute seinen Vorsprung damit auf sieben Punkte auf den sechstplatzierten Klub-Weltmeister FC Chelsea aus. Kapitän van Dijk erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer per Kopf (90.+10).

Ein Ausfall Mamardashvilis wäre für die Reds im Kampf um einen Platz in der Champions League in der kommenden Saison indes keine gute Nachricht. Schließlich ist auch die Nummer eins Alisson (33) wegen einer Muskelverletzung seit Wochen zum Zuschauen verdammt. Über den Brasilianer sagte Liverpools Trainer Arne Slot Anfang April: "Wir gehen davon aus, dass er gegen Ende der Saison wieder fit sein wird." Einen konkreten Zeitpunkt für Alissons Comeback gibt es bisher nicht.

In den kommenden Tagen warten mit Crystal Palace, Manchester United und Chelsea durchaus anspruchsvolle Aufgeben auf den Noch-Meister der Premier League.