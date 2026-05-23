"Schwere bis unmögliche" Aufgabe: FC Bayern sucht angeblich Abnehmer für einen Superstar

Der kicker schreibt, Davies sei "ein möglicher Verkaufskandidat". Angesichts des horrenden Gehalts und der vielen Verletzungsprobleme in den vergangenen Monate stelle sich an der Säbener Straße die Frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher spielten die Verantwortlichen laut des Berichts "mit dem Gedanken", den Kanadier nur eineinhalb Jahre nach dessen Vertragsverlängerung abzugeben.

Gleichwohl dürfte dies kein leichtes Unterfangen werden. Denn Davies steht in München nach besagter Verlängerung aus dem Februar 2025 noch langfristig unter Vertrag. Das Arbeitspapier des 25-Jährigen läuft noch bis 2030.

Davies kassiert laut übereinstimmender Medienberichte ein Jahresgehalt von knapp 15 Millionen Euro, damit gehört er zu den Spitzenverdienern der Roten. Den Klubchefs sei bewusst, dass es angesichts dieses Salärs und der aktuellen Verletzungsproblematik "schwer bis unmöglich" werde, einen Abnehmer für den kanadischen Nationalspieler zu finden.