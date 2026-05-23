Die Gerüchte um eine Trennung zwischen dem FC Bayern und seinem Abwehrspieler Alphonso Davies zur kommenden Spielzeit erhalten neue Nahrung.
"Schwere bis unmögliche" Aufgabe: FC Bayern sucht angeblich Abnehmer für einen Superstar
Der kicker schreibt, Davies sei "ein möglicher Verkaufskandidat". Angesichts des horrenden Gehalts und der vielen Verletzungsprobleme in den vergangenen Monate stelle sich an der Säbener Straße die Frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher spielten die Verantwortlichen laut des Berichts "mit dem Gedanken", den Kanadier nur eineinhalb Jahre nach dessen Vertragsverlängerung abzugeben.
Gleichwohl dürfte dies kein leichtes Unterfangen werden. Denn Davies steht in München nach besagter Verlängerung aus dem Februar 2025 noch langfristig unter Vertrag. Das Arbeitspapier des 25-Jährigen läuft noch bis 2030.
Davies kassiert laut übereinstimmender Medienberichte ein Jahresgehalt von knapp 15 Millionen Euro, damit gehört er zu den Spitzenverdienern der Roten. Den Klubchefs sei bewusst, dass es angesichts dieses Salärs und der aktuellen Verletzungsproblematik "schwer bis unmöglich" werde, einen Abnehmer für den kanadischen Nationalspieler zu finden.
- AFP
Alphonso Davies spielt seit 2019 für den FC Bayern
Seit seinem Kreuzbandriss aus dem Frühjahr 2025 hat Davies Probleme, über einen längeren Zeitraum fit zu bleiben. Mehrfach setzten ihn Muskelverletzungen außer Gefecht. Auch aktuell ist er wegen einer Oberschenkelblessur wieder zum Zuschauen verdammt und verpasst das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend in Berlin. In den Sternen steht noch, ob er mit Kanada an der Heim-WM im Sommer teilnehmen kann. Die Entscheidung darüber soll angeblich die medizinische Abteilung des FC Bayern treffen.
Durch den mangelnden Rhythmus sind auch Davies' Leistungen in den vergangenen Monaten nicht so überragend, wie in den Jahren zuvor. Deswegen war es auch durchaus überraschend, dass Cheftrainer Vincent Kompany ihn beim wichtigen Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain vor wenigen Wochen in seine Startformation beorderte. Allerdings machte Davies seine Sache gegen die PSG-Superstars Achraf Hakimi und Desire Doue ordentlich, wenngleich er mit seinem unglücklichen Handspiel im eigenen Sechzehner, das zu einem umstrittenen Strafstoß führte, zum Pechvogel wurde.
Davies spielt mittlerweile seit Januar 2019 für den deutschen Rekordmeister und entwickelte sich dort von einem talentierten Linksaußen schnell zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. Mit dem FC gewann er unter anderem sieben deutsche Meisterschaften und einmal die Champions League.
Die Rekordverkäufe des FC Bayern
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Matthijs de Ligt Abwehr Manchester United 2024 45 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr PSG 2023 45 Millionen Euro Robert Lewandowski Angriff FC Barcelona 2022 45 Millionen Euro Douglas Costa Angriff Juventus 2018 40 Millionen Euro Ryan Gravenberch Mittelfeld FC Liverpool 2023 40 Millionen Euro