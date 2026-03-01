"Schwer, einen so brillanten Spieler zu stoppen": Gegner schwärmt nach Dreierpack von Barca-Star Lamine Yamal

Mit seinen Treffern (28., 38., 70.) am Samstag wurde der spanische Europameister mit 18 Jahren und 230 Tagen der jüngste Spieler, dem in diesem Jahrtausend in La Liga ein Dreierpack gelang. "Ich denke, dass ich mich mit der Zeit verbessert habe. Die Leute erwarten von mir, dass ich mit 16 Jahren 100 Tore schieße, und das würde ich auch gerne, aber das ist sehr schwer." Er wolle sich "Stück für Stück" verbessern und sei "sehr glücklich, wenn ich mit einem oder zwei Toren der Mannschaft helfen kann".

Selbst der Gegner war voll des Lobes. "Es ist schwer, einen so brillanten Spieler zu stoppen", sagte Villarreal-Trainer Marcelino García Toral. Der dritte Treffer von Yamal sei jedoch "eine sehr schlechte Abwehrleistung gewesen. Wir haben ihm eine Autobahn gegeben, und wenn man Lamine eine Autobahn gibt, ist es normal, dass er gegen einen trifft."