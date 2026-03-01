"Wenn Lamine auf diesem Niveau spielt, ist das fantastisch für uns", sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem 4:1 (2:0) gegen den FC Villarreal. Man habe zuletzt gespürt, dass dem Youngster "das Selbstvertrauen und die Dynamik für diese Eins-gegen-Eins-Situationen fehlten", so Flick nach seinem 100. Spiel als Barca-Coach: "Aber wenn er Spaß am Fußballspielen hat, ist das perfekt für ihn und auch für uns."
"Schwer, einen so brillanten Spieler zu stoppen": Gegner schwärmt nach Dreierpack von Barca-Star Lamine Yamal
Yamal selbst gab zu, dass er sich in den vergangenen Wochen "nicht gut gefühlt" habe. "Dazu kam noch das Problem mit der Leiste, ich habe nicht mit Freude gespielt, und ich glaube, das hat man mir angesehen", sagte der Rechtsaußen: "Seit etwa einer Woche fühle ich mich viel besser. Es war dieses Verlangen, beim Spielen zu lächeln, das habe ich lange Zeit nicht mehr gespürt, und jetzt bin ich glücklich. Ich spiele gerne und bin wirklich zufrieden."
Mit seinen Treffern (28., 38., 70.) am Samstag wurde der spanische Europameister mit 18 Jahren und 230 Tagen der jüngste Spieler, dem in diesem Jahrtausend in La Liga ein Dreierpack gelang. "Ich denke, dass ich mich mit der Zeit verbessert habe. Die Leute erwarten von mir, dass ich mit 16 Jahren 100 Tore schieße, und das würde ich auch gerne, aber das ist sehr schwer." Er wolle sich "Stück für Stück" verbessern und sei "sehr glücklich, wenn ich mit einem oder zwei Toren der Mannschaft helfen kann".
Selbst der Gegner war voll des Lobes. "Es ist schwer, einen so brillanten Spieler zu stoppen", sagte Villarreal-Trainer Marcelino García Toral. Der dritte Treffer von Yamal sei jedoch "eine sehr schlechte Abwehrleistung gewesen. Wir haben ihm eine Autobahn gegeben, und wenn man Lamine eine Autobahn gibt, ist es normal, dass er gegen einen trifft."
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.