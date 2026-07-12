Schwalbe wird der Schweiz zum Verhängnis! Neue Regel entscheidet WM-Viertelfinale zugunsten von Argentinien - Breel Embolo bricht in Tränen aus

"Nach Begutachtung ist das kein Foul von der Nummer 5. Das ist eine klare Simulation von der Nummer 7. Finale Entscheidung: Gelbe Karte für die Nummer 7", sagte der Referee im Stadion in Kansas City (USA) durch.

Für die Eidgenossen ein Entschluss mit fatalen Folgen, denn für Embolo war es damit bereits die zweite Verwarnung im Spiel. Er flog mit einer Gelb-Rote Karte vom Platz, ließ die Schweiz gegen Lionel Messi und Co. zu zehnt zurück. Die erste Gelbe hatte der 29-Jährige in der 44. Minute gesehen - ausgerechnet wegen eines Fouls an Paredes.

Die Schweizer wollten die Hinausstellung nicht wahrhaben. Durch das noch nicht ausgeschaltete Mikrofon des Schiedsrichters hörte man sie in dessen Richtung verzweifelt sagen: "No! No! Ref! Ref!"

Embolo war ebenfalls darum bemüht, auf den 38-Jährigen einzureden. Dann brach er noch beim Verlassen des Rasens in Tränen aus. Er war sich seines unüberlegten Fauxpas offensichtlich umgehend bewusst. Von seinen Landsleuten wurde der völlig aufgelöste Profi von Stade Rennes in der Nähe der Bank aufgemuntert, für ihn ging es auf direktem Wege in die Katakomben.

Das Team von Trainer Murat Yakin schaffte es daraufhin in Unterzahl in die Verlängerung, dort sorgten Julian Alvarez und (112.) und Lautaro Martinez (120.+1) mit dem 1:2 und dem 1:3 schließlich aber für das Turnier-Aus der Schweiz.