Drama im Viertelfinale der Weltmeisterschaft: Die Schweiz gleicht gegen Argentinien aus, doch dann erweist Breel Embolo seiner Mannschaft einen Bärendienst, der ihn noch auf dem Rasen in Tränen ausbrechen lässt. Der Angreifer hat im Duell mit dem amtierenden Titelträger einen bitteren, aber selbstverschuldeten Platzverweis kassiert - ausgerechnet kurz nach dem hart erarbeiteten Ausgleichstreffer von Dan Ndoye (67.) als Antwort auf die frühe Führung von Alexis Mac Allister (10.).
Schwalbe wird der Schweiz zum Verhängnis! Neue Regel entscheidet WM-Viertelfinale zugunsten von Argentinien - Breel Embolo bricht in Tränen aus
"Spielerverwechslung": VAR muss wegen Embolo-Schwalbe eingreifen
Embolo ging nach einem vermeintlichen Foul von Leandro Paredes zu Boden (69.). Schiedsrichter Joao Pinheiro zückte dafür die Gelbe Karte. Was in Realgeschwindigkeit tatsächlich nach einem Vergehen des argentinischen Mittelfeldspielers aussah, war in Wirklichkeit jedoch eine klare Schwalbe.
Der mexikanische Videoassistent Guillermo Pacheco meldete sich, wies den portugiesischen Unparteiischen darauf hin, schickte ihn zum VAR-Monitor am Seitenrand. Es handelte sich dabei offiziell um eine Überprüfung der Situation aufgrund der Verwechslung von Spielern ("Mistaken Identity") bei einer Gelben Karte. Pinheiro entschied letztlich, was er laut Regelwerk entscheiden musste, annullierte die Karte gegen Paredes und zeigte sie stattdessen Embolo (72.).
Hintergrund: Der Video-Schiri muss eingreifen, wenn nachweislich der falsche Spieler oder das falsche Team bestraft wurde. Eine neue Regel, die zur WM eingeführt wurde und im vorherigen Turnierverlauf nur einmal zum Tragen kam: Beim 4:1-Sieg der USA gegen Paraguay, als der holländische Schiedsrichter Danny Makkelie (43) eine Gelbe Karte für US-Verteidiger Tim Ream zurücknahm. Paraguays Miguel Almiron hatte sich im Zweikampf fallen lassen. Dafür bekam er nach VAR-Intervention die Gelbe Karte.
- AFP
Breel Embolo bricht noch auf dem Platz in Tränen aus
"Nach Begutachtung ist das kein Foul von der Nummer 5. Das ist eine klare Simulation von der Nummer 7. Finale Entscheidung: Gelbe Karte für die Nummer 7", sagte der Referee im Stadion in Kansas City (USA) durch.
Für die Eidgenossen ein Entschluss mit fatalen Folgen, denn für Embolo war es damit bereits die zweite Verwarnung im Spiel. Er flog mit einer Gelb-Rote Karte vom Platz, ließ die Schweiz gegen Lionel Messi und Co. zu zehnt zurück. Die erste Gelbe hatte der 29-Jährige in der 44. Minute gesehen - ausgerechnet wegen eines Fouls an Paredes.
Die Schweizer wollten die Hinausstellung nicht wahrhaben. Durch das noch nicht ausgeschaltete Mikrofon des Schiedsrichters hörte man sie in dessen Richtung verzweifelt sagen: "No! No! Ref! Ref!"
Embolo war ebenfalls darum bemüht, auf den 38-Jährigen einzureden. Dann brach er noch beim Verlassen des Rasens in Tränen aus. Er war sich seines unüberlegten Fauxpas offensichtlich umgehend bewusst. Von seinen Landsleuten wurde der völlig aufgelöste Profi von Stade Rennes in der Nähe der Bank aufgemuntert, für ihn ging es auf direktem Wege in die Katakomben.
Das Team von Trainer Murat Yakin schaffte es daraufhin in Unterzahl in die Verlängerung, dort sorgten Julian Alvarez und (112.) und Lautaro Martinez (120.+1) mit dem 1:2 und dem 1:3 schließlich aber für das Turnier-Aus der Schweiz.
"Wir hatten das Glück auf unserer Seite, ein Spieler hat die Rote Karte gesehen"
"Wir hatten das Momentum auf unserer Seite", klagte der Schweizer Trainer Murat Yakin im Anschluss. "Wer den Spielverlauf gesehen hat: Wir sind viel besser gewesen als der Gegner, aber davon können wir uns nichts kaufen. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Aber es ist sehr schade, dass wir auf diese Art und Weise ausscheiden."
Auch Argentinien-Trainer Lionel Scaloni hob den Platzverweis hervor. "Wir hatten das Glück auf unserer Seite, ein Spieler hat die Rote Karte gesehen. Was wir erreicht haben, ist historisch - wir stehen im Halbfinale", sagte er.
WM 2026: Duelle im Halbfinale der Weltmeisterschaft
Tag Uhrzeit Begegnung Stadt 14. Juli 21:00 Frankreich - Spanien Dallas (USA) 15. Juli 21:00 England - Argentinien Atlanta (USA)
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