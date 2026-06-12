"Schon immer einer meiner Lieblingsstürmer": Mats Hummels verrät, welchen Torschützenkönig er gerne beim FC Bayern oder dem BVB gesehen hätte

Dzeko spielte in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg, wurde im Dress der Niedersachsen unter anderem 2009 Deutscher Meister und gewann die Torjägerkanone. In dieser Zeit traf er häufiger auf Hummels, der sich gerade beim BVB einen Namen machte. Später stürmte Dzeko unter anderem für Manchester City und die Roma.

"Er ist wirklich schon immer einer meiner Lieblingsstürmer gewesen", so der Weltmeister von 2014. Hummels verriet: "Ich habe auch oft versucht, ihn in meine Mannschaften zu holen, tatsächlich. Also ich habe ihn oft vorgeschlagen, wenn wir auf Stürmersuche waren mit meinen Teams. Aber es war nicht immer umsetzbar."

Die Duelle mit Dzeko auf dem Rasen hinterließen bei Hummels nach eigenen Angaben bleibende Spuren: "Ich kann mich erinnern, wie beeindruckt ich nach diesen Spielen von ihm war und dass ich oft Freunden erzählt habe, was für eine Physis er hat und was für eine Präsenz, wie schlau er spielt - und dass ich immer in höchsten Tönen von ihm geschwärmt habe."

Dzeko kehrte im Winter aus Florenz nach Deutschland zurück und verhalf Schalke 04 zur Rückkehr in die Bundesliga. Dass der Dortmunder Erzrivale wieder erstklassig ist, gefällt sogar Hummels: "Ich muss ja zugeben, ich wollte schon, dass sie aufsteigen, weil ich will diese Derbys sehen. Deshalb war ich erstaunlich pro Schalke 04 diese Saison. Das wird sich auch aber natürlich schlagartig ändern, wenn die neue Saison losgeht in der Bundesliga."