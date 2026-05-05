Real-Trainer Alvaro Arbeloa sah sich nach dem mühsamen 2:0-Erfolg bei Espanyol gezwungen, den schützenden Mantel über seinen Star zu legen. "Die gesamte Planung für die Verletzten wird von den medizinischen Diensten von Real Madrid überwacht und geleitet, die entscheiden, wann man nach Valdebebas gehen muss und wann nicht", erklärte der Coach auf der Pressekonferenz. Arbeloa versuchte, die private Komponente herunterzuspielen: "Ab da macht jeder in seiner Freizeit, was er für richtig hält - da kann ich mich nicht einmischen."

Doch die Kritik nährt sich nicht nur aus Reiseplänen. Ein Bericht von The Athletic enthüllte Details, die tief in das Innenleben des Trainingszentrums in Valdebebas blicken lassen.

Demnach sei Mbappe während einer Einheit in eine heftige Auseinandersetzung mit einem Trainer verwickelt gewesen. Quellen zufolge soll der Franzose "wütend und beleidigend" mit dem Mitarbeiter gesprochen haben, der in diesem Moment als Schiedsrichterassistent fungierte und Mbappe im Abseits gesehen hatte. Ein Verhalten, das laut dem Bericht "bei vielen in Madrid nicht gut ankam".

Jüngst hatten zudem in Spanien Berichte die Runde gemacht, wonach die beim 1:1-Remis gegen Real Betis erlittene Verletzung des 27-Jährigen nur ein Vorwand sei, um Abstand von Real Madrid und seinen Mitspielern zu gewinnen.