Die Zeit von Kylian Mbappe bei Real Madrid erreicht in diesen Tagen einen hässlichen Tiefpunkt. Wie die spanische Marca und das Portal The Athletic berichten, ist das Tischtuch zwischen dem französischen Superstar und weiten Teilen des königlichen Anhangs zerschnitten.
Schon fast vier Millionen Unterschriften! Petition gegen Kylian Mbappe bei Real Madrid geht viral - der wehrt sich gegen Vorwürfe
Die nackten Zahlen der Entfremdung sind schwindelerregend: Eine Online-Petition mit dem unmissverständlichen Titel "Mbappe out" hat bereits die Marke von 3,8 Millionen Unterschriften überschritten.
Auslöser der jüngsten Eskalationsstufe war das Verhalten des Stürmers während seiner aktuellen Verletzungspause. Während sich seine Teamkollegen auf das Auswärtsspiel bei Espanyol Barcelona vorbereiteten, zog es Mbappe vor, in Italien zu entspannen. Besonders pikant: Der Franzose landete am Spieltag erst mickrige zwölf Minuten vor dem Anpfiff wieder auf spanischem Boden. Ein Erscheinen im Stadion zur Unterstützung der Mannschaft war damit ausgeschlossen - ein Affront in den Augen der Madridistas.
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Mbappe soll Real-Mitarbeiter angegangen sein
Real-Trainer Alvaro Arbeloa sah sich nach dem mühsamen 2:0-Erfolg bei Espanyol gezwungen, den schützenden Mantel über seinen Star zu legen. "Die gesamte Planung für die Verletzten wird von den medizinischen Diensten von Real Madrid überwacht und geleitet, die entscheiden, wann man nach Valdebebas gehen muss und wann nicht", erklärte der Coach auf der Pressekonferenz. Arbeloa versuchte, die private Komponente herunterzuspielen: "Ab da macht jeder in seiner Freizeit, was er für richtig hält - da kann ich mich nicht einmischen."
Doch die Kritik nährt sich nicht nur aus Reiseplänen. Ein Bericht von The Athletic enthüllte Details, die tief in das Innenleben des Trainingszentrums in Valdebebas blicken lassen.
Demnach sei Mbappe während einer Einheit in eine heftige Auseinandersetzung mit einem Trainer verwickelt gewesen. Quellen zufolge soll der Franzose "wütend und beleidigend" mit dem Mitarbeiter gesprochen haben, der in diesem Moment als Schiedsrichterassistent fungierte und Mbappe im Abseits gesehen hatte. Ein Verhalten, das laut dem Bericht "bei vielen in Madrid nicht gut ankam".
Jüngst hatten zudem in Spanien Berichte die Runde gemacht, wonach die beim 1:1-Remis gegen Real Betis erlittene Verletzung des 27-Jährigen nur ein Vorwand sei, um Abstand von Real Madrid und seinen Mitspielern zu gewinnen.
Mbappes Management meldet sich zu Wort
Zudem hatte die französische Zeitung L'Equipe berichtet, dass es bei den Königlichen immer mehr Spieler gibt, die von Mbappes Auftreten genervt sind.
Inmitten dieser Schlagzeilen meldete sich das Umfeld des Spielers via AFP zu Wort. Man wetterte gegen die öffentliche Wahrnehmung: "Ein Teil der Kritik beruht auf einer Überinterpretation von Aspekten, die mit einer vom Verein streng überwachten Erholungsphase zusammenhängen." Weiter hieß es in der Stellungnahme deutlich: "Dies entspricht NICHT der Realität des Engagements und der Arbeit, die Kylian täglich zum Wohle der Mannschaft leistet."
Trotz des Sieges gegen Espanyol, der die vorzeitige Meisterschaft des Erzrivalen FC Barcelona verhinderte, ist die Lage hochexplosiv. Ausgerechnet am kommenden Sonntag (21 Uhr) steht der Clasico an. Gewinnt Barca, krönt man sich im direkten Duell zum Champion. Ob Mbappe nach seinem Muskelriss mithelfen kann, diese Demütigung zu verhindern, bleibt unklar.
"Mal sehen, wie es diese Woche aussieht", hielt sich Arbeloa bedeckt. "Nach den Tests letzte Woche sah es so aus, als würde es etwas länger dauern, aberv mal sehen, wie es sich entwickelt." Der Trainer betonte zwar: "Ich zweifle nicht am Engagement meiner Spieler. Ich glaube, dass alle wissen, wie wichtig diese Spiele für uns sind."
Häufig gestellte Fragen
Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.
Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.
Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.
Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.
Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.
Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.
Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.
Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.
Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.
Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.
Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.
Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.
Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.
Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.
Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.
Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.
Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.